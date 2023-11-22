Губерниев о том, что Валиева будет вести «Новую Песню года»: «Есть пример блистательной телеведущей Загитовой. А где одна, там и другая»

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Губерниев отреагировал на новость о том, что Валиева будет вести «Новую Песню года».

«Мы видим эксперименты от Первого канала, которые активными стараниями Константина Эрнста и Ольги Черносвитовой развивают такой прекрасный вид спорта, как фигурное катание.

Это большой вызов для Камилы Валиевой. Думаю, телевизионные начальники знают, что делают – значит, она справится! Тем более есть пример блистательной телеведущей Алины Загитовой. А где одна, там и другая.

Мне остается радоваться! Будет блестящая программа, которая по традиции уступит новогодним эфирам канала «Россия», где веду я, и будет конкурировать с моими биатлонными репортажами на «Матч ТВ».

Может, из Камилы сделают вторую Ксению Собчак или Тину Канделаки, или Екатерину Андрееву. Но лучше, чтобы из Валиевой сделали первую Камилу Валиеву, которая блистательно работает на телевидении. Поэтому ей нужно продолжать самосовершенствоваться!» – сказал Дмитрий Губерниев.

Камила Валиева станет ведущей концерта «Новая Песня года»

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9 комментариев

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22somebody22
Мы видим экскременты от 1-го канала.
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ezhik38
Ахахахахахха ))
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Ir2019
А может на роль ведущих, брать настоящих ведущих? Которые этому учились, имеют опыт и которых приятно слушать? Или если 2 раза не получилось ( Загитова/Щербакова), то в третий-то раз точно повезёт?!
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Ростов-на-Дону
Перед Загитовой на коленях извинялся губошлёп. Теперь очередь перед Валиевой рухнуть.
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Дина Цема
Уже жаба задавила, что не его "бедного" позвали.
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Olga.t
Клоунский колпак Губерниеву к лицу...
Как говорится в русской пословице "велика фигура, да dura"
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nina1212
В любом случае когда то ФК карьера закончится, и Навка наберет в свои шоу новых чемпионок, надо думать о будущем. Камила возможно пробует себя в новой сфере, и образование может получить, и стать профессионалом еще где то В клипах уже снималась, интервью брала, популярность у нее уже есть Пусть пробует!
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Gemma157
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Ой, а можно спортсменки будут заниматься спортом и соревноваться. А если они не могут уже это делать как Загитова, то пусть не лезут туда, где у них нет никаких умений и способностей.. А ведущими пусть будут те, кто в этом деле компетентны
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