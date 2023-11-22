Губерниев о том, что Валиева будет вести «Новую Песню года»: «Есть пример блистательной телеведущей Загитовой. А где одна, там и другая»
Губерниев отреагировал на новость о том, что Валиева будет вести «Новую Песню года».
«Мы видим эксперименты от Первого канала, которые активными стараниями Константина Эрнста и Ольги Черносвитовой развивают такой прекрасный вид спорта, как фигурное катание.
Это большой вызов для Камилы Валиевой. Думаю, телевизионные начальники знают, что делают – значит, она справится! Тем более есть пример блистательной телеведущей Алины Загитовой. А где одна, там и другая.
Мне остается радоваться! Будет блестящая программа, которая по традиции уступит новогодним эфирам канала «Россия», где веду я, и будет конкурировать с моими биатлонными репортажами на «Матч ТВ».
Может, из Камилы сделают вторую Ксению Собчак или Тину Канделаки, или Екатерину Андрееву. Но лучше, чтобы из Валиевой сделали первую Камилу Валиеву, которая блистательно работает на телевидении. Поэтому ей нужно продолжать самосовершенствоваться!» – сказал Дмитрий Губерниев.
Как говорится в русской пословице "велика фигура, да dura"