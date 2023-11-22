Губерниев о том, что Валиева будет вести «Новую Песню года»: «Есть пример блистательной телеведущей Загитовой. А где одна, там и другая»

Губерниев отреагировал на новость о том, что Валиева будет вести «Новую Песню года».

«Мы видим эксперименты от Первого канала, которые активными стараниями Константина Эрнста и Ольги Черносвитовой развивают такой прекрасный вид спорта, как фигурное катание.

Это большой вызов для . Думаю, телевизионные начальники знают, что делают – значит, она справится! Тем более есть пример блистательной телеведущей . А где одна, там и другая.

Мне остается радоваться! Будет блестящая программа, которая по традиции уступит новогодним эфирам канала «Россия», где веду я, и будет конкурировать с моими биатлонными репортажами на « ».

Может, из Камилы сделают вторую Ксению Собчак или , или Екатерину Андрееву. Но лучше, чтобы из Валиевой сделали первую Камилу Валиеву, которая блистательно работает на телевидении. Поэтому ей нужно продолжать самосовершенствоваться!» – сказал .

Камила Валиева станет ведущей концерта «Новая Песня года»