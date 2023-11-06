Губерниев о Загитовой: «Никто не бьет мертвую собаку. И меня критикуют, и всех живых людей; критикуют – значит, мы есть»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Матч ТВ Алина Загитова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев высказался о критике в адрес Алины Загитовой.

«Алина прекрасна! Для многих мужчин и женщин является раздражителем. Но раздражение – приятная эмоция.

И меня критикуют, и всех живых людей. Никто и никогда не бьет мертвую собаку. Критикуют – значит, мы есть. Это совершенно замечательно.

Как самый главный защитник Алины Загитовой хочу сказать: она большая молодец! Продолжает работать, развиваться и берет с меня пример», – сказал телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Губерниев об олимпийской чемпионке по фигурному катанию.

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20 комментариев

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xQcoW
Как же бесит этот тип
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MikhaL
Два персонажа, которых лучше оставить без микрофона.
+15
-9
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tanya_1111
Ответ Ольга Долгова
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Я больше за Сашу болею, но такие вещи писать о молодой девушке это конечно свинство.
+6
-3
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Atsuktuvas
Видимо навеяно из Екклесиаста:
"А покуда человек среди живых, есть надежда, ведь живой собаке лучше, чем мертвому льву."
+3
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