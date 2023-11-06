Дмитрий Губерниев высказался о критике в адрес Алины Загитовой.

«Алина прекрасна! Для многих мужчин и женщин является раздражителем. Но раздражение – приятная эмоция.

И меня критикуют, и всех живых людей. Никто и никогда не бьет мертвую собаку. Критикуют – значит, мы есть. Это совершенно замечательно.

Как самый главный защитник хочу сказать: она большая молодец! Продолжает работать, развиваться и берет с меня пример», – сказал телеведущий и комментатор «Матч ТВ» об олимпийской чемпионке по фигурному катанию.