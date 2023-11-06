Губерниев о Загитовой: «Никто не бьет мертвую собаку. И меня критикуют, и всех живых людей; критикуют – значит, мы есть»
Дмитрий Губерниев высказался о критике в адрес Алины Загитовой.
«Алина прекрасна! Для многих мужчин и женщин является раздражителем. Но раздражение – приятная эмоция.
И меня критикуют, и всех живых людей. Никто и никогда не бьет мертвую собаку. Критикуют – значит, мы есть. Это совершенно замечательно.
Как самый главный защитник Алины Загитовой хочу сказать: она большая молодец! Продолжает работать, развиваться и берет с меня пример», – сказал телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Губерниев об олимпийской чемпионке по фигурному катанию.
"А покуда человек среди живых, есть надежда, ведь живой собаке лучше, чем мертвому льву."