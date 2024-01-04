Дизайнер Куклычева: «Косторная не оплатила ряд костюмов для программ. Все было оформлено официально, есть документы. Последнее сообщение от нее: «Я вам ничего не должна»

Теги сборная России чемпионат России ФФКР пары Алена Косторная ледовые шоу Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер Куклычева заявила, что Алена Косторная должна ей 240 тысяч рублей.

Ранее Алена Куклычева прекратила сотрудничество с чемпионкой Европы по фигурному катанию Косторной, заявив о неоплаченных костюмах.

– Алена Косторная не оплатила ряд костюмов для короткой и произвольной программ, в которых она уже выступает. На чемпионате России она была в комбинезонах, а в короткой программе уже поменяла, они были от другого дизайнера. То есть эти костюмы уже не нужны ей в принципе. Это могут подтвердить четыре других дизайнера, которые работали над костюмами.

Также Алена выступала в моих костюмах в шоу. Была договоренность, что она вернет их. Часть она вернула, часть еще нет. Это другая история. А на соревнования мы шили ей костюмы за деньги, она еще на прокатах выходила в них.

– Какая задолженность Косторной перед вами?

– 240 тысяч (рублей). Все было оформлено официально, был выставлен счет, есть соответствующие документы.

– И она не собирается погашать этот долг?

– Последнее сообщение от нее: «Я вам ничего не должна». Может, она считает, что федерация должна платить за нее, не знаю. Также Косторная должна отдать мне костюм черного лебедя, но сказала мне, что он нужен ей до 10 января. «Пока он мне нужен, я не отдам», сказала.

После всего этого я сообщила ей, что прекращаю с ней сотрудничество, нужно вернуть костюмы. Ей уже сшили нового лебедя, и мой костюм ей уже не нужен.

Мне хотелось бы решить этот вопрос непублично, но иначе не получилось, раз Алена ответила, что ничего не должна мне. И над этими костюмами работала не только я, но и другие дизайнеры. Мне нет смысла хайповать, как будто мне заняться нечем, – рассказала Куклычева «Матч ТВ».

«Матч ТВ» также обратился к Косторной, но фигуристка отказалась от комментариев, заявив, «что не нужно дергать ее по этой теме».

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33 комментария
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"Не нужно дергать ее по этой теме" - как удобно... По-королевски...
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Пожалуй возьму светлого и рыбки
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Суд не быстро делается, а наказать Косторную за кидок надо было все правильно дизайнер сделала
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Интересно как теперь защитнички оправдают, сначала писали что вброс - Косторка подтвердила что нет, потом вспомнили перья - но она не хочет отдавать это платье и планирует в нем выступать. Что теперь?
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+10
Понимаю дизайнера. Если Алена действительно так поступила (а судя по отсутствию комментариев, это правда), то единственный вариант, как дизайнер могла до нее достучаться - это публично. Может хоть родители это прочитают и повлияют на Алену, раз она сама не понимает, что так поступать с людьми нельзя. Или федерация вмешается. Или сила общественного мнения. Так или иначе, поведение со стороны Алены некрасивое.
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Теперь с этой взбалмошной дизайнеры будут работать только по принципу утром деньги-вечером стулья.
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Чудно! Документы есть! Счета есть!

Суд ждёт, чтобы восстановить справедливость и вернуть много денег, а если повезёт, то и венок!

З.Ы. Про хайп сильно посмеялась. Тем более, что и время выбрано очень удачно - когда ребята физически едут в Воронеж.
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Не дергайте Косторную ну должна и должна, подумала Алена я же великая ещё им деньги отдавать нашли дурака
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Ответ Zhuuuzhik
Чудно! Документы есть! Счета есть! Суд ждёт, чтобы восстановить справедливость и вернуть много денег, а если повезёт, то и венок! З.Ы. Про хайп сильно посмеялась. Тем более, что и время выбрано очень удачно - когда ребята физически едут в Воронеж.
Суд - это время, нервы и деньги. А вот досудебку она получит 100%. Но дизайнер требует еще и свои платья вернуть, а не только счета оплатить.
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Ответ Блинчик
Если бы всё было оформлено официально, то был бы иск в суд, а не жалобы в интернете. Раз дизайнер пошла в интернет, значит в суд идти не с чем.
Есть такой анекдот - вам шашечки или ехать? Судебный иск регистрируется, рассматривается - через месяц, потом первое заседание, что-то принесёт вторая сторона, туда-сюда. Решение по такому делу будет минимум через год. Это раз.
Во-вторых: вы сможете написать самое примитивное исковое? Ну, хотя бы претензию по проливу, заявление на развод? Так, что бы вас потом не обули, и чтобы подучить законное? На практике это не так просто. И каждая бумажка, написанная адвокатом, каждый выход в суд - это деньги. В регионе - от 5 тыр. А если Куклычеыа будет делать это сама: разбираться, как писать исковое, куда, какие приложить документы, что там нарушила Косторная и правильную ли статью вменил суд - она не будет работать, и снова потеряет деньги.
Суд - это для очень богатых. Из-за таких денег работающие люди не судятся, это в момент сьестся судебным издержками.
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Ответ N-fox
"Не нужно дергать ее по этой теме" - как удобно... По-королевски...
Удобно в зависимости от персоны требовать комментариев для журналистов. Уж точно не через Матч ТВ Косторная должна решать дела с Куклычёвой.
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Короче, не успел дед раскошелиться на банкет для взрослых независимых брачующихся, пора расчехлять кубышку для оплаты костюмов кровиночки. Гуся-то ощипанного в венке и короне почему не возвращает портнихе, раз травмоопасно и уже новый есть? Там уже мутный дОговор какой-то всплыл почему-то между ФФКМ и ателье... Чем дальше в лес, тем толще партизаны в нашем ФК.
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+2
Ответ Жан Вальжан
Интересно как теперь защитнички оправдают, сначала писали что вброс - Косторка подтвердила что нет, потом вспомнили перья - но она не хочет отдавать это платье и планирует в нем выступать. Что теперь?
Аленушка профессионально себя закапывает. Опять 😒
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История уходит в разбор деталей, а главное остается вне рассмотрения. Любые проблемы нужно решать, как правильно тут сказали, тет-а-тет, не доводя дело до огласки, поэтому Косторная здесь больше виновата, что бегала от разговора. Что за привычка у них не решать проблему, а "убегать в поля"? А Куклычева тоже виновата прежде всего тем, что не подумала, с кем связывается. В следующий раз будет умнее.
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Взрослая Алена К, которая хотела и думала решать вопросы по-взрослому, накатала супердетский пост, где не отрицает что деньги должна, но не она )
И вообще это очень обидно 😂
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Эх, Алена!
Ничему жизнь не учит, все вокруг тебя повторяется ) Зачем пачкать свое имя?
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Ответ Aleksei Hrivonoghov
Алёна уже у себя в тг завела шарманку, я не я и шляпа не моя, как предсказуемо.
Предсказуемо глупо выглядят только её хейтеры
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Ответ k4rmazin2007
Пост из тг Алёны: "Всем добрый вечер. Причина для поста не самая приятная. Я, как взрослый человек, рассчитывала, что вопросы будут решаться по-взрослому. Однако это не всегда происходит. Касательно моего якобы "долга". Договор на пошив наших соревновательных костюмов в сезоне 2023/24 заключался с РОО "Федерация фигурного катания г. Москвы". Этот вопрос решается с ними, а не со мной. Поэтому мне очень непонятно и обидно, почему крайней вдруг оказалась я. Напомню, что работать федерация начнет с 9 января. По поводу рекламы. Алёна Владимировна, на протяжении всего сотрудничества я исправно отмечала в сторис Вас и ваших коллег-дизайнеров. Правда, оказалось, что формат Вас не устраивал, но это стало известно только сейчас. Очень жаль, что наше сотрудничество закончилось на столь минорной ноте."
То есть, договор она заключала не с Косторной и счет выставляла не ей?

А оплачивать его должна она? Интересно девки пляшут.
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Ответ k4rmazin2007
Пост из тг Алёны: "Всем добрый вечер. Причина для поста не самая приятная. Я, как взрослый человек, рассчитывала, что вопросы будут решаться по-взрослому. Однако это не всегда происходит. Касательно моего якобы "долга". Договор на пошив наших соревновательных костюмов в сезоне 2023/24 заключался с РОО "Федерация фигурного катания г. Москвы". Этот вопрос решается с ними, а не со мной. Поэтому мне очень непонятно и обидно, почему крайней вдруг оказалась я. Напомню, что работать федерация начнет с 9 января. По поводу рекламы. Алёна Владимировна, на протяжении всего сотрудничества я исправно отмечала в сторис Вас и ваших коллег-дизайнеров. Правда, оказалось, что формат Вас не устраивал, но это стало известно только сейчас. Очень жаль, что наше сотрудничество закончилось на столь минорной ноте."
Там договор от ноября месяца, а в костюмах они выступали ещё на открытых прокатах что то не сходится
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Ответ Natalia Solomakha
Короче, не успел дед раскошелиться на банкет для взрослых независимых брачующихся, пора расчехлять кубышку для оплаты костюмов кровиночки. Гуся-то ощипанного в венке и короне почему не возвращает портнихе, раз травмоопасно и уже новый есть? Там уже мутный дОговор какой-то всплыл почему-то между ФФКМ и ателье... Чем дальше в лес, тем толще партизаны в нашем ФК.
Потому что она не в Москве сейчас. Трудно вернуть гуся, когда ты в другом городе.
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Ответ Sportsfan
Понимаю дизайнера. Если Алена действительно так поступила (а судя по отсутствию комментариев, это правда), то единственный вариант, как дизайнер могла до нее достучаться - это публично. Может хоть родители это прочитают и повлияют на Алену, раз она сама не понимает, что так поступать с людьми нельзя. Или федерация вмешается. Или сила общественного мнения. Так или иначе, поведение со стороны Алены некрасивое.
Поведение вполне в её стиле
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Пост из тг Алёны:

"Всем добрый вечер.

Причина для поста не самая приятная. Я, как взрослый человек, рассчитывала, что вопросы будут решаться по-взрослому. Однако это не всегда происходит.

Касательно моего якобы "долга". Договор на пошив наших соревновательных костюмов в сезоне 2023/24 заключался с РОО "Федерация фигурного катания г. Москвы". Этот вопрос решается с ними, а не со мной. Поэтому мне очень непонятно и обидно, почему крайней вдруг оказалась я. Напомню, что работать федерация начнет с 9 января.

По поводу рекламы. Алёна Владимировна, на протяжении всего сотрудничества я исправно отмечала в сторис Вас и ваших коллег-дизайнеров. Правда, оказалось, что формат Вас не устраивал, но это стало известно только сейчас.

Очень жаль, что наше сотрудничество закончилось на столь минорной ноте."
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Алёна уже у себя в тг завела шарманку, я не я и шляпа не моя, как предсказуемо.
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Очень неприятная ситуация, что и говорить. Непубличной альтернативой тому, что происходит сейчас в общественном пространстве, мог бы поход в суд, вряд ли это было бы сильно лучше для Алены.
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