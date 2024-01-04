Дизайнер Куклычева: «Косторная не оплатила ряд костюмов для программ. Все было оформлено официально, есть документы. Последнее сообщение от нее: «Я вам ничего не должна»
Дизайнер Куклычева заявила, что Алена Косторная должна ей 240 тысяч рублей.
Ранее Алена Куклычева прекратила сотрудничество с чемпионкой Европы по фигурному катанию Косторной, заявив о неоплаченных костюмах.
– Алена Косторная не оплатила ряд костюмов для короткой и произвольной программ, в которых она уже выступает. На чемпионате России она была в комбинезонах, а в короткой программе уже поменяла, они были от другого дизайнера. То есть эти костюмы уже не нужны ей в принципе. Это могут подтвердить четыре других дизайнера, которые работали над костюмами.
Также Алена выступала в моих костюмах в шоу. Была договоренность, что она вернет их. Часть она вернула, часть еще нет. Это другая история. А на соревнования мы шили ей костюмы за деньги, она еще на прокатах выходила в них.
– Какая задолженность Косторной перед вами?
– 240 тысяч (рублей). Все было оформлено официально, был выставлен счет, есть соответствующие документы.
– И она не собирается погашать этот долг?
– Последнее сообщение от нее: «Я вам ничего не должна». Может, она считает, что федерация должна платить за нее, не знаю. Также Косторная должна отдать мне костюм черного лебедя, но сказала мне, что он нужен ей до 10 января. «Пока он мне нужен, я не отдам», сказала.
После всего этого я сообщила ей, что прекращаю с ней сотрудничество, нужно вернуть костюмы. Ей уже сшили нового лебедя, и мой костюм ей уже не нужен.
Мне хотелось бы решить этот вопрос непублично, но иначе не получилось, раз Алена ответила, что ничего не должна мне. И над этими костюмами работала не только я, но и другие дизайнеры. Мне нет смысла хайповать, как будто мне заняться нечем, – рассказала Куклычева «Матч ТВ».
«Матч ТВ» также обратился к Косторной, но фигуристка отказалась от комментариев, заявив, «что не нужно дергать ее по этой теме».
Суд ждёт, чтобы восстановить справедливость и вернуть много денег, а если повезёт, то и венок!
З.Ы. Про хайп сильно посмеялась. Тем более, что и время выбрано очень удачно - когда ребята физически едут в Воронеж.
Во-вторых: вы сможете написать самое примитивное исковое? Ну, хотя бы претензию по проливу, заявление на развод? Так, что бы вас потом не обули, и чтобы подучить законное? На практике это не так просто. И каждая бумажка, написанная адвокатом, каждый выход в суд - это деньги. В регионе - от 5 тыр. А если Куклычеыа будет делать это сама: разбираться, как писать исковое, куда, какие приложить документы, что там нарушила Косторная и правильную ли статью вменил суд - она не будет работать, и снова потеряет деньги.
Суд - это для очень богатых. Из-за таких денег работающие люди не судятся, это в момент сьестся судебным издержками.
И вообще это очень обидно 😂
Ничему жизнь не учит, все вокруг тебя повторяется ) Зачем пачкать свое имя?
А оплачивать его должна она? Интересно девки пляшут.
"Всем добрый вечер.
Причина для поста не самая приятная. Я, как взрослый человек, рассчитывала, что вопросы будут решаться по-взрослому. Однако это не всегда происходит.
Касательно моего якобы "долга". Договор на пошив наших соревновательных костюмов в сезоне 2023/24 заключался с РОО "Федерация фигурного катания г. Москвы". Этот вопрос решается с ними, а не со мной. Поэтому мне очень непонятно и обидно, почему крайней вдруг оказалась я. Напомню, что работать федерация начнет с 9 января.
По поводу рекламы. Алёна Владимировна, на протяжении всего сотрудничества я исправно отмечала в сторис Вас и ваших коллег-дизайнеров. Правда, оказалось, что формат Вас не устраивал, но это стало известно только сейчас.
Очень жаль, что наше сотрудничество закончилось на столь минорной ноте."