Костомаров о совместном номере с Домниной на шоу Авербуха: «Слезы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался»

Теги Оксана Домнина Татьяна Навка Роман Костомаров танцы на льду ледовые шоу Фигурное катание

Роман Костомаров рассказал об эмоциях после возвращения на лед в шоу Авербуха.

17 декабря Костомаров и его жена Оксана Домнина представили совместный номер на юбилейном шоу Ильи Авербуха.

Также Костомаров выступил в дуэте с Татьяной Навкой под музыку из оперы «Кармен» Жоржа Бизе – под нее они катались в произвольном танце на победной Олимпиаде-2006. 

– Смогли сдержать слезы, когда вернулись на лед вместе с женой?

– Слезы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался. Тот номер – это атмосфера, которая была на выступлении. Там была такая поддержка зрителей... Весь зал встал и аплодировал, непередаваемые ощущения! Конечно, я не сдержался.

Было двоякое состояние в плане того, что я был счастлив выйти на лед при полном зале. В то же время мне было грустно и больно, что не могу кататься так, как раньше. Но смог хотя бы скользить, показать победный олимпийский танец «Кармен» с Татьяной Навкой, – сказал Костомаров.

Роман Костомаров вышел на лед в юбилейном шоу Авербуха. Он представил совместный номер с женой – Оксаной Домниной

Навка и Костомаров выступили под «Кармен» на юбилейном шоу Авербуха

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