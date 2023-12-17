Роман Костомаров вышел на лед в юбилейном шоу Авербуха. Он представил совместный номер с женой – Оксаной Домниной

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Илья Авербух танцы на льду Фигурное катание

Роман Костомаров вышел на лед в коньках в шоу Ильи Авербуха.

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду перенес в 2023 году частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии. Костомаров полгода провел в больнице. 

«Господи, тут все зрители и участники в слезах. Это просто невероятно! Фантастика.

Роман Костомаров вышел на лед на коньках в номере с участием своей супруги – Оксаны Домниной в финале первого отделения юбилейного шоу Ильи Авербуха (вечером еще одно).

С момента появления и до финала весь зал стоя приветствовал возвращение Ромы. Нет слов, только слезы счастья!» – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

14 комментариев
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Образец железной воли конечно Роман
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Удивительно!
И чтобы тут не говорили, что деньги решают все...
Но не всё же! Нужна сила духа , железный стержень внутри. Роман не пал духом, смог, все преодолел, хотя мало кто верил. Герой!
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Красавчик Роман, даже в таком состоянии катается в разы лучше чем я!
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Он сделал это!
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Слезы на глазах.
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Рома - пример всем, кто отчаялся, кто потерял веру, что никогда нельзя сдаваться, что бы не случилось, пока вы живы. Повесть о Настоящем Человеке
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Повесть о Настоящем человеке...
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Наш ГЕРОЙ!
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Фантастически Браво,Красавчик!👍👍👍🙏🙏🙏
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Молодец, Рома !!! Так держать !
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Ответ nina1212
Удивительно! И чтобы тут не говорили, что деньги решают все... Но не всё же! Нужна сила духа , железный стержень внутри. Роман не пал духом, смог, все преодолел, хотя мало кто верил. Герой!
сила воли есть, спорить не буду. Просто это не нужно транслировать, словно каждый инвалид из ниоткуда получил лучшие протезы и через 6 месяцев делает то, что умел. Пусть озвучит суммы всех операций, стоимость всех протезов, что по полису, что без, за чей счет, и т.д. и т.п. И тогда, думаю, оптимизма поубавится.
P.S. Роману только здоровья, яйца есть
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Ответ Раменки за Динамо
Повесть о Настоящем человеке...
Вот только "героя" лепить из него не надо.
А сравнивать с Маресьевым, человека, который сам сделал себя инвалидом - кощунство.
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