Роман Костомаров вышел на лед в юбилейном шоу Авербуха. Он представил совместный номер с женой – Оксаной Домниной

Роман Костомаров вышел на лед в коньках в шоу Ильи Авербуха.

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду перенес в 2023 году частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии. Костомаров полгода провел в больнице.

«Господи, тут все зрители и участники в слезах. Это просто невероятно! Фантастика.

Роман Костомаров вышел на лед на коньках в номере с участием своей супруги – Оксаны Домниной в финале первого отделения юбилейного шоу Ильи Авербуха (вечером еще одно).

С момента появления и до финала весь зал стоя приветствовал возвращение Ромы. Нет слов, только слезы счастья!» – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.