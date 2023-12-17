Роман Костомаров вышел на лед в юбилейном шоу Авербуха. Он представил совместный номер с женой – Оксаной Домниной
Роман Костомаров вышел на лед в коньках в шоу Ильи Авербуха.
Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду перенес в 2023 году частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии. Костомаров полгода провел в больнице.
«Господи, тут все зрители и участники в слезах. Это просто невероятно! Фантастика.
Роман Костомаров вышел на лед на коньках в номере с участием своей супруги – Оксаны Домниной в финале первого отделения юбилейного шоу Ильи Авербуха (вечером еще одно).
С момента появления и до финала весь зал стоя приветствовал возвращение Ромы. Нет слов, только слезы счастья!» – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
И чтобы тут не говорили, что деньги решают все...
Но не всё же! Нужна сила духа , железный стержень внутри. Роман не пал духом, смог, все преодолел, хотя мало кто верил. Герой!
P.S. Роману только здоровья, яйца есть
А сравнивать с Маресьевым, человека, который сам сделал себя инвалидом - кощунство.