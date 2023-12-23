Татьяна Навка: «Было обидно, когда Костомаров отказался выступать в моем шоу – не хотел предавать Авербуха. Илью он не будет предавать, а меня?»

Навка рассказала об обиде на Костомарова из-за отказа выступать в ее шоу.

– Ни для кого не секрет, что вы большую роль сыграли в спасении . Но первый раз он появился в шоу Авербуха, а не у вас. Конечно, главное, что он вышел, что он живой. Но не было у вас какой-то обиды по этому поводу? У вас тоже шоу.

– Я человек вообще не про это. Это, наверное, врожденное я никогда не завидую, не смотрю в чужие тарелки. Я на своей волне, на своей странице. У меня своя книжка, которую я пишу.

Да, Роман решил так, но это его право. Мне было даже больше обидно, наверное, в другой момент. Когда я пошла в продюсирование и решила сделать свое шоу, первому об этом сказала Роману. «Ром, я очень хочу, чтобы мы с тобой вместе выступали».

– А он ответил, что не хочет предавать Авербуха?

– Да. На что я ответила: подожди, какое предательство. Мы с тобой вместе прошли этот каторжный путь. Илья в какой-то момент был нашим конкурентом, у него своя жизнь и свое шоу.

И я не умаляю ни в коей мере его достоинств – он очень талантливый человек. И не нужно выбирать, извините, жену или любовницу. Просто сейчас ты мне нужен, я хочу это сделать с тобой.

На что он ответил отказом. Я не знаю, сам ли он принимал это решение или поговорил с Ильей, но в тот момент мне было обидно. То есть его не будет предавать, а меня?

Но слава богу, что есть, был и будет . Он стал не только моим партнером на льду, но и в какой-то степени по бизнесу.

Мы с ним вместе придумываем и ставим. Я с Петром очень себя комфортно чувствую на льду. Он не такой, как Рома, он по-своему очень классный, – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006.

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