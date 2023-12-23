Татьяна Навка: «Было обидно, когда Костомаров отказался выступать в моем шоу – не хотел предавать Авербуха. Илью он не будет предавать, а меня?»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров сборная России танцы на льду Петр Чернышев Фигурное катание

Навка рассказала об обиде на Костомарова из-за отказа выступать в ее шоу.

– Ни для кого не секрет, что вы большую роль сыграли в спасении Романа. Но первый раз он появился в шоу Авербуха, а не у вас. Конечно, главное, что он вышел, что он живой. Но не было у вас какой-то обиды по этому поводу? У вас тоже шоу.

– Я человек вообще не про это. Это, наверное, врожденное  я никогда не завидую, не смотрю в чужие тарелки. Я на своей волне, на своей странице. У меня своя книжка, которую я пишу.

Да, Роман решил так, но это его право. Мне было даже больше обидно, наверное, в другой момент. Когда я пошла в продюсирование и решила сделать свое шоу, первому об этом сказала Роману. «Ром, я очень хочу, чтобы мы с тобой вместе выступали».

– А он ответил, что не хочет предавать Авербуха?

– Да. На что я ответила: подожди, какое предательство. Мы с тобой вместе прошли этот каторжный путь. Илья в какой-то момент был нашим конкурентом, у него своя жизнь и свое шоу.

И я не умаляю ни в коей мере его достоинств – он очень талантливый человек. И не нужно выбирать, извините, жену или любовницу. Просто сейчас ты мне нужен, я хочу это сделать с тобой.

На что он ответил отказом. Я не знаю, сам ли он принимал это решение или поговорил с Ильей, но в тот момент мне было обидно. То есть его не будет предавать, а меня?

Но слава богу, что есть, был и будет Петр Чернышев. Он стал не только моим партнером на льду, но и в какой-то степени по бизнесу.

Мы с ним вместе придумываем и ставим. Я с Петром очень себя комфортно чувствую на льду. Он не такой, как Рома, он по-своему очень классный, – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006. 

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15 комментариев
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Мне бы тоже было обидно на месте Навки
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Я ее понимаю,это не в первый раз,была ещё Семенович
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Я считаю, что конкурентами они не были. На ОИ-2002 Авербух с Лобачевой заняли второе место, а НК - десятое.
Роман решил, что ему, наверно, комфортнее с Ильёй. За определенное время притерлись, сработались друг с другом, а это не маловажный фактор, когда тесно приходится сотрудничать не один год.
Думаю, что Татьяне повезло, когда её верным соратником в шоу-бизнесе стал Петр! Каждому из названных персонажей грех сетовать, что кто-то от кого-то не отказался и не откликнулся на заманчивое предложение "руки и сердца". Пусть так и останется: Роман с Ильёй, а Татьяна с Петром. От добра добра не ищут, тем более шоу-бизнес - дело серьёзноё!
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+6
Ответ Alina Kernes
Отвали от него. Человек руки-ноги потерял, может делать, что хочет. У тебя-то полный комплект конечностей, обидно ей, ишь. С каждым следующим вью Навка пробивает дно 🤦‍♀️
она говорит про то, что было, когда она только начинала заниматься организацией шоу. И раньше тоже говорила)
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Да какие проблемы у Навки могут быть с ее шоу, для нее и админресурсы, и главное крутых споносоров ей Песков подогнал. Авербуху такое и не снилось.
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.Да понятно что Роман имел ввиду - это Илья их пригласил из Америки в Ледниковый период (в том числе и Навку с Жулиным), благодаря чему они очень хорошо раскрутились и отлично зарабатывали.
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Новый уровень конкуренции... Люблю чёрный юмор, но эту тему "перетягивания Костомарова" даже комментировать не хочется, не то что шутить...
Мутная история с самого начала, всё сводится к деньгам.
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С Чернышовым она точно не прогадала, он же ещё и постановщик хороший.
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Ну не знаю, вообще-то по хорошему места для обиды здесь не должно быть. Если как она говорит они вместе прошли этот путь, то она должна только радоваться за него. И не имеет значения где и когда он вышел на лёд.
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А сколько вобще любовников у Навки? Песков хоть в курсе?
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Ответ Alina Kernes
Отвали от него. Человек руки-ноги потерял, может делать, что хочет. У тебя-то полный комплект конечностей, обидно ей, ишь. С каждым следующим вью Навка пробивает дно 🤦‍♀️
Это было до ампутации. Они ведь пара - ОЧ. Все логично. Я Татьяну понимаю. Но у Авербуха катается его жена, тоже Романа понимаю. Но на последнем ШОУ Татьяна с Романом выступили, очень трогательно. Думаю, это старое интервью.
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Усанова жена
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Ответ Olga.t
Новый уровень конкуренции... Люблю чёрный юмор, но эту тему "перетягивания Костомарова" даже комментировать не хочется, не то что шутить... Мутная история с самого начала, всё сводится к деньгам.
При чем тут деньги? С деньгами у Навки как раз нормально все. Ей партнер для шоу нужен был, и кто мог лучше подойти, чем Костомаров? Но он решил, что с корабля на бал не бегают, и я его понимаю.
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Ответ Delirium
При чем тут деньги? С деньгами у Навки как раз нормально все. Ей партнер для шоу нужен был, и кто мог лучше подойти, чем Костомаров? Но он решил, что с корабля на бал не бегают, и я его понимаю.
Речь не только о Навке.
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