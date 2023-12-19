Костомаров о завершении карьеры в 29 лет: «Для спорта это уже достаточно много. Лучше всегда уйти победителем»

Роман Костомаров рассказал о том, когда спортсменам стоит завершать карьеры.

«Нужно вовремя уходить, иначе окажешься не на коне, а под конем. Это действительно так. Опять же, каждый для себя выбирает свой путь. Но мое решение было закончить в 29 лет – для спорта это уже достаточно много. Но, поскольку я уже выиграл три чемпионата Европы, два чемпионата мира, Олимпийские игры вместе с Татьяной Навкой, я понял, что пришло время заканчивать.

Лучше всегда уйти победителем. Если ты останешься и тебе будет казаться, что ты еще можешь, зачастую… Я знаю много людей, которые оставались и потом проигрывали. Мне этого не хотелось, я всегда хотел уйти с «золотого» пьедестала и по возможности уже заниматься профессиональным спортом, выступать в телевизионных шоу и различных проектах.

Жизнь после спорта – она очень трудная. Спортсмен отдает себя полностью на тренировках, занимается ежедневной монотонной работой, и это происходит на протяжении 15-20 лет. Всегда очень трудно заканчивать, потому что ты не знаешь, что делать дальше: как себя проявлять, куда идти работать. Трудно найти направление, в котором ты будешь дальше развиваться.

Чаще всего люди из спорта уходят в тренерство, потому что это то, что ты действительно знаешь. Но я выбрал другой путь, у меня появились шоу, много проектов. Я получал удовольствие, выступая перед зрителями и обеспечивая свою семью», – сказал олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Костомаров в рамках «VK Лектория».

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