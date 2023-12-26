Татьяна Навка: «Пришла идея выступить вместе с Костомаровым под песню Шамана «Я русский». Или «Встанем» – прекрасная песня»

Татьяна Навка и Роман Костомаров могут выступить вместе под песню Шамана.

Олимпийская чемпионка ответила на вопрос, какую музыку они с Костомаровым выберут для следующего совместного номера.

«Посмотрим. Под Шамана «Я – русский», сейчас почему-то идея пришла. Или «Встанем» у него прекрасная песня.

Если обращать внимание на критиков, лучше никуда не выходить и ничего не делать в этой жизни. Главное, чтобы человек был уверен в своей правоте и выходил с гордо поднятой головой», – сказала .

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