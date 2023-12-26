Татьяна Навка: «Пришла идея выступить вместе с Костомаровым под песню Шамана «Я русский». Или «Встанем» – прекрасная песня»
Татьяна Навка и Роман Костомаров могут выступить вместе под песню Шамана.
Олимпийская чемпионка ответила на вопрос, какую музыку они с Костомаровым выберут для следующего совместного номера.
«Посмотрим. Под Шамана «Я – русский», сейчас почему-то идея пришла. Или «Встанем» у него прекрасная песня.
Если обращать внимание на критиков, лучше никуда не выходить и ничего не делать в этой жизни. Главное, чтобы человек был уверен в своей правоте и выходил с гордо поднятой головой», – сказала Навка.
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Татьяна, до того дошла,что национальность свою забыла(((,Вам не под Я русский надо танцевать и не надо стесняться своей израильской принадлежности