Татьяна Навка: «Пришла идея выступить вместе с Костомаровым под песню Шамана «Я русский». Или «Встанем» – прекрасная песня»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров сборная России танцы на льду музыка Фигурное катание

Татьяна Навка и Роман Костомаров могут выступить вместе под песню Шамана.

Олимпийская чемпионка ответила на вопрос, какую музыку они с Костомаровым выберут для следующего совместного номера.

«Посмотрим. Под Шамана «Я – русский», сейчас почему-то идея пришла. Или «Встанем» у него прекрасная песня.

Если обращать внимание на критиков, лучше никуда не выходить и ничего не делать в этой жизни. Главное, чтобы человек был уверен в своей правоте и выходил с гордо поднятой головой», – сказала Навка

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18 комментариев
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Вряд ли это те песни, под которые стоит танцевать
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Ну-уу, началось...
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под песню Шамана «Я русский» --- И кто там будет русским?
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Люди не меняются...
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Песня про купание в проруби после бани была бы актуальнее
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Ответ Дружба11
сначала муженек нацеловывает руки Пугачихе,проклинающей русский народ, потом Киркорова после голой вечеринки к себе втащила-а теперь вот под Я русский собралась юродствовать-такова суть ее и ее муженька
Не надо клеветать про Пугачеву, она никогда не проклинала русский народ, а всю жизнь посвятила его развитию, но не на всех оказала правильное влияние. И если она таких, как вы определила , как перешедших из рабов в холопы, то это не весь народ, а малая часть.
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Русский парень, оставшийся без рук и ног по своей глупости, который тащится от Шамана, да это прям в яблочко, Таня, это «герой нашего времени» срочно в продакшин
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Теперь модно танцевать под Мираж Новый герой)
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Ответ Ковид 07.10.52
Не надо клеветать про Пугачеву, она никогда не проклинала русский народ, а всю жизнь посвятила его развитию, но не на всех оказала правильное влияние. И если она таких, как вы определила , как перешедших из рабов в холопы, то это не весь народ, а малая часть.
Ага, развивала свой карман.... и скандалила постоянно..... Я еще скандал в " Прибалтийской" не забыл....
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Песня про купание в проруби после бани была бы актуальнее
Да уж еще то " геройство" !
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Ответ Дружба11
сначала муженек нацеловывает руки Пугачихе,проклинающей русский народ, потом Киркорова после голой вечеринки к себе втащила-а теперь вот под Я русский собралась юродствовать-такова суть ее и ее муженька
Нет, просто за счет Шамана хочет "отстирать свое пальтишко" , замазанное визитом Киркорова на премьеру и песни Лорак, спонсора- ВСУ, теперь срочно нужен Шаман для улучшения имиджа!? Спрашивается, а Шаману то оно надо!?
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За модный патриотизм нынче гранты по блату выдают, а потом еще и билеты на госсредства покупают на такие мероприятия, чего только не придумаешь, ради махинаций с бюджетом страны.
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Такое хроническое лицемерие,что даже всерьез не понимает,что под Встанем-не танцуют, а вспоминая-отдают долг памяти....
Татьяна, до того дошла,что национальность свою забыла(((,Вам не под Я русский надо танцевать и не надо стесняться своей израильской принадлежности
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Ответ Дружба11
Такое хроническое лицемерие,что даже всерьез не понимает,что под Встанем-не танцуют, а вспоминая-отдают долг памяти.... Татьяна, до того дошла,что национальность свою забыла(((,Вам не под Я русский надо танцевать и не надо стесняться своей израильской принадлежности
Полунин давно с номером под Встанем выступает, иногда под живой вокал самого Шамана
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Идея хорошая. Ветераны сво и здоровые и не очень ощутят себя как чемпионы. Критиканство тоже ждёт номера, чтоб его в виде пугала показать и как оно топчет любой талант
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сначала муженек нацеловывает руки Пугачихе,проклинающей русский народ, потом Киркорова после голой вечеринки к себе втащила-а теперь вот под Я русский собралась юродствовать-такова суть ее и ее муженька
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Ответ Alex Taurus
Ага, развивала свой карман.... и скандалила постоянно..... Я еще скандал в " Прибалтийской" не забыл....
Да , питерцы все помнят и она с тех пор в Питер ни ногой! Хоть кто-то ей отказал этой" Примадонне"!?
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