Дикиджи о критике: «Нейтрально к этому отношусь. Меня не задеть в интернете, кто бы что ни писал»

Теги сборная России мужское катание Владислав Дикиджи Фигурное катание

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал, как относится к критике в свой адрес.

 Дикиджи завоевал серебро на чемпионате России в Челябинске.

– Как ты дальше планируешь двигаться, в чем развиваться после чемпионата России?

– Мне нужно развиваться в плане хореографии очень сильно. Но про прыжки я тоже забывать не буду, а постараюсь сделать акцент на хореографию. Мне не хватает этого момента, и не немножко.

– Было много критики в этом плане. Ты сам как воспринимаешь критику? Когда волной накатывает, бывает сложно с этим справиться, а ты непривычный, мне кажется, еще человек к этому.

– Нейтрально к этому отношусь. Меня не задеть в интернете, кто бы что ни писал. Если хорошее пишут, мне приятно. А негативные комментарии – я их прочту, и «ну ладно, хорошо». И все.

– В принципе, ты следишь за комментариями, за общественным мнением? Нет такого, что избегаешь?

– Не прям уж слежу. Бывает, высветится какая-нибудь новость в группе про меня – я посмотрю, что там написали. Вот и все, – сказал Дикиджи.

Андрей Журанков: «У Дикиджи не было катания, скольжения – ходил всю программу на неровных ногах. Отнимите от его суммы 20 баллов и получите объективную оценку»

Прорыв сезона в нашей фигурке – звезда тиктока с миллионами просмотров. Что он там показывает?

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а зачем читать в принципе? это тоже самое что и игры))абсолютно не нужное дело. всем не угодишь и для всех хорошим не будешь. ставь себе цели и развивайся. уж лучше книги читать или слушать, в них хотя бы что то умного узнаешь
+1
0
+1
Парень не плохой и ведет себя достойно. Даже не представляю за, что его критикуют.. если только из зависти
+6
-6
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий