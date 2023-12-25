Дикиджи о критике: «Нейтрально к этому отношусь. Меня не задеть в интернете, кто бы что ни писал»

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал, как относится к критике в свой адрес.

Дикиджи завоевал серебро на чемпионате России в Челябинске.

– Как ты дальше планируешь двигаться, в чем развиваться после чемпионата России?

– Мне нужно развиваться в плане хореографии очень сильно. Но про прыжки я тоже забывать не буду, а постараюсь сделать акцент на хореографию. Мне не хватает этого момента, и не немножко.

– Было много критики в этом плане. Ты сам как воспринимаешь критику? Когда волной накатывает, бывает сложно с этим справиться, а ты непривычный, мне кажется, еще человек к этому.

– Нейтрально к этому отношусь. Меня не задеть в интернете, кто бы что ни писал. Если хорошее пишут, мне приятно. А негативные комментарии – я их прочту, и «ну ладно, хорошо». И все.

– В принципе, ты следишь за комментариями, за общественным мнением? Нет такого, что избегаешь?

– Не прям уж слежу. Бывает, высветится какая-нибудь новость в группе про меня – я посмотрю, что там написали. Вот и все, – сказал Дикиджи.

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