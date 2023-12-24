Дикиджи о Гуменнике и Семененко: «У нас не было супердружбы в детстве. Постоянно были конкурентами, а потом Петя и Женя отдалились»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Владислав Дикиджи Фигурное катание

Дикиджи отметил, что не может назвать Гуменника и Семененко друзьями детства.

На чемпионате России-2024 Евгений Семененко победил в мужском одиночном катании, Владислав Дикиджи занял второе место, Петр Гуменник – третье.

– Насколько тебе приятно оказаться в такой компании таких титанов, как Семененко и Гуменник?

– Борьба была сильная. Я это еще понял, когда стоял и ждал, пока другие выступают. Видел это и был в шоке от ребят: один мужик, второй мужик, все катают, все молодцы. А чем я хуже? Пойду тоже откатаю.

– С парнями отличные отношения, поздравили друг друга?

– Конечно, замечательные отношения. Всем сердцем люблю их, как товарищей.

– Твой тренер Олег Татауров раньше сотрудничал с Алексеем Мишиным, и вы все маленькие вместе катались. Расскажи, как это было? В футбол вместе играли?

– Я играл редко. Ребята были постарше, намного сильнее меня, и я это чувствовал. У нас не было супердружбы в детстве, постоянно были конкурентами, а потом Петя и Женя отдалились, – сказал фигурист.

Дикиджи, Семененко и Гуменник повторили совместное фото 2015 года

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1 комментарий
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Ну до чего же хорош Владислав, настолько искренен и честен , никакого украшательства себя! Очень понравилось его правильное отношение к прокату :" насмотрелся на ребят, один- мужик, второй- мужик ,все катают, а я чем хуже, пойду и тоже все откатаю"! Как говорится," мужик сказал - мужик- сделал" неважно ,что там было в душе и как боролся с нервами, но вышел и все сделал, это настоящий мужской характер и очень чувствуется это в прокатах! Владислав- это открытие года в нашем мужском ФК, и дай Бог ему и дальше расти и прогрессировать, все для этого- есть, но как я уловила , главное - его внутренний стержень, несгибаемый Удачи, здоровья и новых успехов, спасибо за Влада прекрасному, мудрому и умному тренеру!
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