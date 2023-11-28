Андрей Журанков: «У Дикиджи не было катания, скольжения – ходил всю программу на неровных ногах. Отнимите от его суммы 20 баллов и получите объективную оценку»

Теги сборная России мужское катание Андрей Журанков Владислав Дикиджи Серия Гран-при России Фигурное катание

Андрей Журанков считает, что Владиславу Дикиджи завысили оценки за компоненты.

Дикиджи одержал победу на этапе Гран-при России в Москве. 

«Хочется сказать: «Вы вообще понимаете, что вы делаете, судьи?» Вы просто переворачиваете фигурное катание с ног на голову.

Ставьте за этот великолепный четверной лутц Дикиджи хоть плюс четыре, но ставьте, извините меня, 6,50 – 6,75 за его компоненты. Это не выше семерки, ребята.

Если сравнивать с Гран-при Японии NHK Trophy, его уровень – это Тацуя Цубои. Но не выше. Катается Цубои и то лучше.

Чего не было у Дикиджи? У Дикиджи не было катания, скольжения: человек ходил всю программу, причем на неровных ногах, скажем так. Это первое. Второе: руки появляются только после того, как он закончил, начинает отплясывать это свое.

Да, он после болезни. Браво. Прыжковая часть, вся спортивная часть – гениально сделана. Но там нет программы, там нет катания, нет хореографии, нет презентации, нет ничего, что составляет вторую оценку.

У нас первый компонент – хореография, второй – презентация, третий – skating skills (владение коньком). Извините, 7 баллов – это максимум из всех skating skills.

Отнимите теперь от его суммы 20 баллов, и вы получите примерно объективную оценку. Это второе-третье место на этапе при великолепных прыжках. Вот и все», – сказал комментатор в подкасте «Ход коньком». 

Новый заводила нашей фигурки – Влад Дикиджи: победный жест Болта и танец с Загитовой

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117 комментариев

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Рябиновые бусы
то ли дело богическая хореография и балетные ручки у Самарина и Кондратюка, ага.
+80
-5
+75
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Anna
А то у Кондратюка великолепное катание, он даже ту кринжовую хореографию, которую ему ставят не доделывает, не говоря уже о коньке. Одну харизму, видимо, оценивают.
+82
-8
+74
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Док Аксель
Журанков только у Дикиджи увидел отсутствие катания, скольжения и т.д. ? А Самарин, наш самый компонентный грибник, Кондратюк, они всё это демонстрируют ? Катальщиков в МО у нас раз, два и обчёлся.
+66
-5
+61
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Блинчик
Мне тоже Дикиджи не понравился. Программы нет, одна пустота. Ни в какое сравнение не идёт с насыщенными связками и интересной авангардной хореографией программами Александра Самарина. А какое удовольствие смотреть, как конёк Самарина скользит по льду, какие узоры чертит!
))
+78
-20
+58
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Елена
Когда катался великолепный Михаил Коляда, всякие журанковы критиковали его за срывы прыжков и девичий контент, не отмечали мягкое бесшумное и скоростное скольжение, шикарные вращения.. Это почему-то не ценилось! Зато теперь за качественные четверные прыжки вчерашнего юниора негрибного тренера не хвалят, а требуют компонетности. Понятно, что нужен баланс во всем. Но совесть то иметь надо?
+51
-1
+50
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Сладкий пончик
Вот Владислав и к вам слава пришла - вас комментирует говорящая голова Журанков.
+47
-2
+45
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Ann83
Зато Кондратюк бог скольжения и хореографии и король транзишенов.
+47
-5
+42
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EmperorNazer
А Кондратюку за его хореографию, если ее так вообще можно назвать, и владение коньком ничего не надо снизить? А Самсонов, у которого компы в произвольной за пару недель скакнули на 11 пунктов, Журанкова не смущает? А Алиев, у которого бабочек на две программы набралось столько, что любой коллекционер-энтомолог позавидует, на своем месте находится? Что касается Дикиджи, парня поддержали немного после фееричного казанского этапа и болезни, но по сравнению с грибами вышеперечисленных его поддержка скромно меркнет. Победа Влада здесь абсолютно справедлива и заслуженна.
+47
-7
+40
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Блинчик
Мужское росФК попёрло в гору. Уже начали делить на тех и не тех мальчиков. А когда-то радовались любому Кондратюку, который просто не упал.
+34
-2
+32
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Juulia
Ну если уж хотите такой объективности , то уж давайте всем объективно ставить, если уж корявым Семененко и Кондратюку , деревянному Самарину ставят космические ,то уж надо всем
+31
-3
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Буня Хох
Я бы предложила в таком случае абсолютно всем спортсменам честно выставлять компоненты. Вот бы мы ахнули, увидев перестановки в турнирной таблице!
+24
-1
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Ирина Петрова
Вот пока такие, как Журанков будут давать оценки фигуристам, никогда у нас не будет объективной спортивной журналистики, а жаль
+28
-5
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Мурманчанин37
Свершилось - я плюсанул Блинчика))
+25
-2
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Jessi
Ответ Блинчик
Мне тоже Дикиджи не понравился. Программы нет, одна пустота. Ни в какое сравнение не идёт с насыщенными связками и интересной авангардной хореографией программами Александра Самарина. А какое удовольствие смотреть, как конёк Самарина скользит по льду, какие узоры чертит! ))
Ваш сарказм неповторим)
+26
-5
+21
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Шубина
Ответ Екатерина К
Катал действительно от прыжка до прыжка. Но прыжки - заглядение.
Вот и слава богу, было хоть на что посмотреть на этом этапе среди остальной хореографии.
+21
0
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Екатерина К
Катал действительно от прыжка до прыжка. Но прыжки - заглядение.
+20
0
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Елена
Ответ Igor_Smr
Насколько помню, раньше у Дикиджи лучше презентация была. Сейчас все силы, видимо, на прыжки уходят. Да и какой смысл в презентации, если за чистые прыжки лепят высокие компоненты, главное прыгать стабильно.
не компонетны, а надбавки за качество исполнения. лутц как по учебнику. это вам не флутц Самсонова и Федорова. и не кракозябры Кондратюка и Семененко
+24
-5
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Рябиновые бусы
Ответ Jessi
Никита Сарновский выложил 4 ритт и 4 лутц
здорово, получит очередной чайник от спонсора.
+24
-5
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Любитель_ФК
То что сказал Журанков, а сказал он на мой взгляд правильную вещь, действительно особенно концовка программы Дикиджи была просто скучна до безобразия, но тогда надо с такими же требованиями подойти и к Самарину, и к Кондратюку, да и вообще впечатление , что у наших судей сорвали тормоза и они забрасывают наших некоторых лидеров в космос со своими оценками в компонентах. Абсолютно корявые прокаты Семененко оценивают как Ханю или Фернанднеса. Но еще одна проблема, как можно фигуристу сорвавшему большую часть программы ставить компоненты 91, я говорю про Алиева. Человек прыгнул два четверных, а потом просто бросил катать, делал что-то из области да мне лишь бы доехать, отстаньте вы от меня. За такой прокат я бы ставил , как в боксе дисквалификация за техническую неготовность.
+22
-5
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Kareglazaya
Ну да, то ли дело Самарин и Кондратюк - где уж Дикиджи добраться до таких небожителей)))))))
Влад, конечно, не гуру скольжения, но в целом смотрится вполне презентабельно. Он не напрыгал двойных, как Алиев, не упал. Катался с настроением, хотя было видно, что ему плохо (особенно на дорожке шагов). Там, где не хватает компонентов, "дожал" техникой.
А вообще Дикиджи стоит собой гордиться: если посыпались критика и гадости от таких, как Журанков, Бестемьянова, Роднина (список можно продолжать), значит, он попал в число лидеров))
+18
-2
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Ирина Петрова
Ответ Елена
Когда катался великолепный Михаил Коляда, всякие журанковы критиковали его за срывы прыжков и девичий контент, не отмечали мягкое бесшумное и скоростное скольжение, шикарные вращения.. Это почему-то не ценилось! Зато теперь за качественные четверные прыжки вчерашнего юниора негрибного тренера не хвалят, а требуют компонетности. Понятно, что нужен баланс во всем. Но совесть то иметь надо?
Про совесть это не к этому журналисту, он с совестью давно в ссоре
+16
0
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Оле-Лукойе
Ответ Мурманчанин37
Свершилось - я плюсанул Блинчика))
Грядёт апокалипсис
+15
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Вадим Калинин
Тут все ясно! Пришла директива сверху. Журанков озвучил - "неча тут без очереди лезть"...
+14
0
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Дружба11
Олег Татауров не берите в голову, и Влад тоже, на Вас пошли в атаку наемники))).Это команда облизывает ЭГ,соответственно идет борьба не просто за Самсонова,а за выкидку Вас с пробега -информ атака пошла в ход для начала-думаю будут заморачиваться штабы Соколовской, ЭГ, и Дайнеко.С Мишиным Вы в состоянии решить.
Все у Влада есть, цель сейчас сбить ваш настрой,посеять неуверенность и сомнение-ни в коем случае-блестящая,внятная прога, все прекрасно, Влад артистичен в рамках темы проги,хорео прекрасная.Держитесь!!!
Никто и не мечтал о возможностях Влада из ваших соперников.....Все будет Хорошо!!!!
+27
-13
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Елена
Ответ Juulia
Ну если уж хотите такой объективности , то уж давайте всем объективно ставить, если уж корявым Семененко и Кондратюку , деревянному Самарину ставят космические ,то уж надо всем
компоненты Самарина вообще нечто
+16
-2
+14
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Аля Иванова
У нас много у кого надо отнять. А этот тип, то Трусову грязью поливал, то теперь за Дикиджи взялся.
+17
-3
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Леличек
Ответ Рябиновые бусы
то ли дело богическая хореография и балетные ручки у Самарина и Кондратюка, ага.
Вы не понимаете, этодругое)))
+16
-3
+13
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Tzaichiha
Не согласна. Смотрела вживую, видно было, что катал Влад собранно и без особой презентации, но ничуть не хуже , а местами лучше чем тот же Кондратюк. Кондратюк выделяется экспрессией и волевым катанием, но это не имеет отношение к качеству катания.И несравненно лучше по качеству прыжков. А здесь имею ввиду все, включая выезды, положение в воздухе. И никаких прямых ног, нормально скользит Дикиджи, просто он высокий. Кто был лучше по второй оценке, так это Самсонов и Алиев, но последний навалял по полной.
+14
-2
+12
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Адриана
С каких пор Журанков стал экспертом ФК, помнится, он как-то комментировал МО и путал все прыжки, может быть в чём то он и прав, ну уж очень авторитарен и категоричен.
+12
-1
+11
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Блинчик
Ответ Инна1945
Комментарий скрыт
У Самарина есть все компоненты! Пойду, кстати, пересмотрю на ночь его неповторимые "Матрицу", "Полюшко-поле", "Яблочко".
+11
-1
+10
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Aporte14
Я бы не стал так уж безбожно критиковать Влада. Он справился с задачей чисто отпрыгать . Это тоже совсем не просто. У других и этого нет. И вторую оценку тоже нехилую получают. У нас давно кризис в судействе . Почти все получают на 20-30 процентов больше, чем накатали. Почему так происходит-большая загадка
+12
-2
+10
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Ритт
Правильно же сказал. На каком то ТГканале выложили прокат Влада, полностью вырезав прыжки и вращения. Так сразу видно стало, что так, как он, прокатать может даже человек мало мальски умеющий стоять на коньках
+20
-10
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Ирина Петрова
Ответ Блинчик
Мужское росФК попёрло в гору. Уже начали делить на тех и не тех мальчиков. А когда-то радовались любому Кондратюку, который просто не упал.
Вы сегодня просто в ударе
+9
0
+9
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Ирина Петрова
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
По делу. Вся ПП была на морально-волевых, еле-еле катил, компоненты были ооочень странные.
Вы тоже в прошлом судья?
+10
-2
+8
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Шубина
Ответ Jessi
Ваш сарказм неповторим)
А тут уже только в сарказм остается, остальное все перепробовали. Непробиваемо.
+8
0
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Anna Stefan
Ответ Юра Плисецкий
Правильно Журанков. А золота достоин компонентный Самсонов. Вот наша настоящая надежда! Вот кто должен поехать на МС в будущем!
Когда восстановит свои прыги и чисто откатает программы, вполне может быть достоин. По крайней мере, я на это надеюсь. А вы что-то имеете против?🤔
+10
-2
+8
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Елена
Ответ Сладкий пончик
Вот Владислав и к вам слава пришла - вас комментирует говорящая голова Журанков.
главное- не брать в голову, а работать по своему плану.
+8
0
+8
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Jessi
А кого похвалил Журанков? Наверное, Самсонова?
+14
-6
+8
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Raduga
Журанкову приходилось комментить с 5 утра ГП. Бывает. Злой, не выспался. Даже триксель Вакабы не заметил.
+8
-1
+7
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Foooxi
Началось.Формироаание общественного мнения.Перешел Влад дорожку ,покосил грибную поляну,вот и началось.
+8
-1
+7
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Igor_Smr
Насколько помню, раньше у Дикиджи лучше презентация была. Сейчас все силы, видимо, на прыжки уходят. Да и какой смысл в презентации, если за чистые прыжки лепят высокие компоненты, главное прыгать стабильно.
+9
-2
+7
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Юра Плисецкий
Ответ Вадим Калинин
Тут все ясно! Пришла директива сверху. Журанков озвучил - "неча тут без очереди лезть"...
Похоже так и есть. В Танцах очередь есть, в Парах Козловский давно мечтал очередь внедрить, осталось одиночников причесать под одну гребёнку.
+9
-2
+7
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Мурманчанин37
Свершилось - я плюсанул Блинчика))
А я впервые не бахну ему минус автоматом, так и быть. Должен же быть и у Блина праздник с самосвалом плюсов на его улице))
+7
-1
+6
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Блинчик
Ответ Шубина
А тут уже только в сарказм остается, остальное все перепробовали. Непробиваемо.
В любой ситуации надо искать плюсы. Плюс в перлах Журанкова - над ними можно поржать.))
+7
-1
+6
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Елена
Ответ Здравый@смысл@
Не было катания у Дикиджи. Были прыжки . Причем с места
с места, высокие, на плюсы и с красивыми выездами
+6
0
+6
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Anna Stefan
Ответ Док Аксель
Журанков только у Дикиджи увидел отсутствие катания, скольжения и т.д. ? А Самарин, наш самый компонентный грибник, Кондратюк, они всё это демонстрируют ? Катальщиков в МО у нас раз, два и обчёлся.
Это другое - им грибы положены согласно политике партии.
+7
-1
+6
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Адриана
С каких пор Журанков стал экспертом ФК, помнится, он как-то комментировал МО и путал все прыжки, может быть в чём то он и прав, ну уж очень авторитарен и категоричен.
Эм, он давний комментатор ФК, так что вполне себе эксперт. У нас как-то и Авербух перепутал скобку с выкрюком, каждый может ошибиться
+6
-1
+5
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sniper74
Журанков, а где вопли про 9+ в компонентах у Самарина и Кондратюка? Им есть за что? Ну за что там компы, объясни нам? Тьфу, лицемер
+6
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spboksana
Ответ Kareglazaya
Ну да, то ли дело Самарин и Кондратюк - где уж Дикиджи добраться до таких небожителей))))))) Влад, конечно, не гуру скольжения, но в целом смотрится вполне презентабельно. Он не напрыгал двойных, как Алиев, не упал. Катался с настроением, хотя было видно, что ему плохо (особенно на дорожке шагов). Там, где не хватает компонентов, "дожал" техникой. А вообще Дикиджи стоит собой гордиться: если посыпались критика и гадости от таких, как Журанков, Бестемьянова, Роднина (список можно продолжать), значит, он попал в число лидеров))
тоже хотела написать про Кондратюка с Самариным) а то, судя по последнему этапу, Кондратюк по компонентам почти в один уровень с Алиевым
+6
-1
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Anna Stefan
Ответ Дружба11
он всегда обслуживал штаб Этери.поэтому и Трусову поливал, а теперь вот Влад перешел дорогу Самсонову-вот и пошла информ атака-подготовка судей к занижению баллов Влада.....
Вы путаете. Он всегда обслуживал один питерский штаб (и нет, не тот, в котором тренируется Дикиджи).
+6
-1
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