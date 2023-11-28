Андрей Журанков: «У Дикиджи не было катания, скольжения – ходил всю программу на неровных ногах. Отнимите от его суммы 20 баллов и получите объективную оценку»

Андрей Журанков считает, что Владиславу Дикиджи завысили оценки за компоненты.

Дикиджи одержал победу на этапе Гран-при России в Москве.

«Хочется сказать: «Вы вообще понимаете, что вы делаете, судьи?» Вы просто переворачиваете фигурное катание с ног на голову.

Ставьте за этот великолепный четверной лутц Дикиджи хоть плюс четыре, но ставьте, извините меня, 6,50 – 6,75 за его компоненты. Это не выше семерки, ребята.

Если сравнивать с Гран-при Японии NHK Trophy, его уровень – это Тацуя Цубои. Но не выше. Катается Цубои и то лучше.

Чего не было у Дикиджи? У Дикиджи не было катания, скольжения: человек ходил всю программу, причем на неровных ногах, скажем так. Это первое. Второе: руки появляются только после того, как он закончил, начинает отплясывать это свое.

Да, он после болезни. Браво. Прыжковая часть, вся спортивная часть – гениально сделана. Но там нет программы, там нет катания, нет хореографии, нет презентации, нет ничего, что составляет вторую оценку.

У нас первый компонент – хореография, второй – презентация, третий – skating skills (владение коньком). Извините, 7 баллов – это максимум из всех skating skills.

Отнимите теперь от его суммы 20 баллов, и вы получите примерно объективную оценку. Это второе-третье место на этапе при великолепных прыжках. Вот и все», – сказал комментатор в подкасте «Ход коньком».

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