Андрей Журанков: «У Дикиджи не было катания, скольжения – ходил всю программу на неровных ногах. Отнимите от его суммы 20 баллов и получите объективную оценку»
Андрей Журанков считает, что Владиславу Дикиджи завысили оценки за компоненты.
Дикиджи одержал победу на этапе Гран-при России в Москве.
«Хочется сказать: «Вы вообще понимаете, что вы делаете, судьи?» Вы просто переворачиваете фигурное катание с ног на голову.
Ставьте за этот великолепный четверной лутц Дикиджи хоть плюс четыре, но ставьте, извините меня, 6,50 – 6,75 за его компоненты. Это не выше семерки, ребята.
Если сравнивать с Гран-при Японии NHK Trophy, его уровень – это Тацуя Цубои. Но не выше. Катается Цубои и то лучше.
Чего не было у Дикиджи? У Дикиджи не было катания, скольжения: человек ходил всю программу, причем на неровных ногах, скажем так. Это первое. Второе: руки появляются только после того, как он закончил, начинает отплясывать это свое.
Да, он после болезни. Браво. Прыжковая часть, вся спортивная часть – гениально сделана. Но там нет программы, там нет катания, нет хореографии, нет презентации, нет ничего, что составляет вторую оценку.
У нас первый компонент – хореография, второй – презентация, третий – skating skills (владение коньком). Извините, 7 баллов – это максимум из всех skating skills.
Отнимите теперь от его суммы 20 баллов, и вы получите примерно объективную оценку. Это второе-третье место на этапе при великолепных прыжках. Вот и все», – сказал комментатор в подкасте «Ход коньком».
Новый заводила нашей фигурки – Влад Дикиджи: победный жест Болта и танец с Загитовой
))
Влад, конечно, не гуру скольжения, но в целом смотрится вполне презентабельно. Он не напрыгал двойных, как Алиев, не упал. Катался с настроением, хотя было видно, что ему плохо (особенно на дорожке шагов). Там, где не хватает компонентов, "дожал" техникой.
А вообще Дикиджи стоит собой гордиться: если посыпались критика и гадости от таких, как Журанков, Бестемьянова, Роднина (список можно продолжать), значит, он попал в число лидеров))
Все у Влада есть, цель сейчас сбить ваш настрой,посеять неуверенность и сомнение-ни в коем случае-блестящая,внятная прога, все прекрасно, Влад артистичен в рамках темы проги,хорео прекрасная.Держитесь!!!
Никто и не мечтал о возможностях Влада из ваших соперников.....Все будет Хорошо!!!!