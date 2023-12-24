Владислав Дикиджи: «Собирался на тройной аксель в том самом каскаде в конце выступления. И это не прикол»

Дикиджи рассказал, что хотел прыгнуть тройной аксель в конце произвольной программы.

– Насколько доволен прокатом произвольной? Была одна ошибочка, которая стоила тебе золота.

– В техническом плане достаточно хорошо, хореография как обычно. Но мне кажется, что я, возможно, немножко получше стал катать. Не знаю, чувствую это душой.

Честно говоря, обиды, что упустил золото, нет. Вообще нет сожаления об этом. Я же на тройной аксель собирался в конце в том самом каскаде в конце выступления. И это не прикол.

– Тогда ведь последний прыжок бы обнулился из-за повторов.

– Тогда я бы вместо лутца делал риттбергер. Я это все продумал, тренировал. Олег Станиславович Татауров вообще не очень хотел, чтобы я так делал, но я ответил за свои слова. Неважно, перед кем.

– Пообещал кому-то?

– Ну да. Правда, не совсем выполнил, но была мысль прыгнуть. Понятное дело, на двойном акселе я бы ошибку не допустил.

– Думал о том, что сделал бы двойной и выиграл?

– На самом деле, мне тогда уже хорошо было. Я не думал ни о втором, ни о первом, ни о третьем месте. Хотел больше для себя катать, удивить. Мысли о том, что проиграю, не волновали.

– На тренировках пробовал такой контент?

– Перед чемпионатом России была тренировка, где чисто откатал такой же контент, но с тройным акселем. Так что мог и 300 баллов набрать, – сказал серебряный призер чемпионата России-2024 Владислав Дикиджи.

Оплошность, которая лишила Дикиджи сенсационного золота: выругался прямо в прокате, стучал себе по голове