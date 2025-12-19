0

Мишин о прокате Семененко: «Что же делать судьям? Страшно ставить оценки»

Мишин о прокате Семененко: что же делать судьям? Страшно ставить оценки.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин отреагировал на прокат Евгения Семененко в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Что же делать судьям? Страшно ставить оценки», – сказал Мишин в эфире Первого канала после успешного выступления Семененко. 

Евгений Семененко после первого дня соревнований идет вторым с результатом 100,99 балла. Лидирует Петр Гуменник (103,77).  

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Алексей Мишин
чемпионат России
Евгений Семененко
мужское катание
сборная России
Первый канал
