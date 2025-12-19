Мишин о прокате Семененко: «Что же делать судьям? Страшно ставить оценки»
Мишин о прокате Семененко: что же делать судьям? Страшно ставить оценки.
Заслуженный тренер России Алексей Мишин отреагировал на прокат Евгения Семененко в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Что же делать судьям? Страшно ставить оценки», – сказал Мишин в эфире Первого канала после успешного выступления Семененко.
Евгений Семененко после первого дня соревнований идет вторым с результатом 100,99 балла. Лидирует Петр Гуменник (103,77).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
