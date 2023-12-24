Владислав Дикиджи: «Хотел сделать татуировку, но родители и бабушка не очень к этому относятся. Попросили меня не делать»

Владислав Дикиджи рассказал об увлечении пирсингом и желании сделать татуировку.

– Сережки – неотъемлемая часть твоего образа. Давно носишь?

– Сначала у меня было проколото левое ухо, лет с 12. Родители были не против. Долго ходил с одним проколом. Потом на сборах в Сочи в прошлом году увидел у Илюши Яблокова два прокола в одном ухе.

В итоге вернулся из Сочи и проколол второе ухо. У меня еще была бровь проколота, но я пирсинг вытащил по просьбе тренера, чтоб не перебарщивать. Я это делаю просто потому, что мне нравится.

– Татуировку не хочешь?

– Хотел на самом деле, но родители и бабушка не очень к этому относятся. Они попросили меня не делать, – сказал серебряный призер чемпионата России-2024.

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