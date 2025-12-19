Владислав Дикиджи: «Заход на флип поменяли, сместили подальше. Все равно не получилось. Думаю, резоннее прыгать сальхов»

Дикиджи: заход на флип поменяли, сместили подальше. Все равно не получилось.

Владислав Дикиджи прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге (9-е место).

«Впечатления обычные, что не так, я не знаю. Заход на флип поменяли, сместили подальше. Все равно не получилось. Думаю, резоннее прыгать сальхов, не зацикливаться на флипе. Знал бы, сказал — и вам и себе. Если бы я мог объяснить, я бы вам объяснил.

Было в голове, что надо защищать титул чемпиона России? Это мизерный процентик, чуть-чуть тревожило, но можно сказать, что не влияло никак.

Как дела со здоровьем? Перед Омском было не очень, а сейчас замечательно», — сказал Дикиджи.