Александр Лакерник: «Не уверен, что при оценках Хромых судьи учитывали, что Майя выступает под руководством Тутберидзе. Может, они ее так морально поддержали»

Лакерник заявил, что судьи поступили снисходительно при оценивании Майи Хромых.

Фигуристка допустила в прокате произвольной программы на чемпионате России четыре падения. Она получила 61,33 балла за компоненты при технике 40,57.

«Тот факт, что заняла последнее место, говорит о том, что судьи все оценили правильно. А наши комментаторы, которые считают, что все знают лучше арбитров, пусть сами предложат свои экспертные услуги. У нас очень много людей, кто занимается критикой. Это и , и Дмитрий Кузнецов, и масса других личностей.

Я не уверен, что при оценках Хромых судьи учитывали тот факт, что Майя выступает под руководством Этери Тутберидзе. Понимаете, может быть, они ее так морально поддержали, чтобы девочка, которая выступила неважно, не опускала руки. Поэтому поступили снисходительно.

Она получила серьезную травму с большой потерей крови, и ей очень трудно набирать форму. Ситуации могут быть разные. И это необязательно какие-то акценты на личностях», – сказал .

«Что касается оценок , то здесь судьи поступили достаточно объективно. Он действительно хорошо показал себя в прыжках и достаточно неплохо продемонстрировал вращения. С точки зрения компонентов он пока проигрывает, и судьи это отметили. Я не вижу в этом каких-то завышений в отдельных программах.

И считаю, что судейство на чемпионате России было неплохим. Оно адекватно отражало катание спортсменов. Да, возможно, какие-то отдельные оценки могли показаться кому-то или слишком высокими, или слишком низкими. Такое бывает всегда.

Но мы видим, что результаты соревнований совершенно справедливы. А людям, которые занимаются только критикой, я бы порекомендовал пообщаться с более квалифицированными специалистами, чтобы они объяснили, что и как оценивается», – добавил почетный вице-президент ISU.

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