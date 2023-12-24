Александр Лакерник: «Не уверен, что при оценках Хромых судьи учитывали, что Майя выступает под руководством Тутберидзе. Может, они ее так морально поддержали»
Лакерник заявил, что судьи поступили снисходительно при оценивании Майи Хромых.
Фигуристка допустила в прокате произвольной программы на чемпионате России четыре падения. Она получила 61,33 балла за компоненты при технике 40,57.
«Тот факт, что Майя Хромых заняла последнее место, говорит о том, что судьи все оценили правильно. А наши комментаторы, которые считают, что все знают лучше арбитров, пусть сами предложат свои экспертные услуги. У нас очень много людей, кто занимается критикой. Это и Елена Вайцеховская, и Дмитрий Кузнецов, и масса других личностей.
Я не уверен, что при оценках Хромых судьи учитывали тот факт, что Майя выступает под руководством Этери Тутберидзе. Понимаете, может быть, они ее так морально поддержали, чтобы девочка, которая выступила неважно, не опускала руки. Поэтому поступили снисходительно.
Она получила серьезную травму с большой потерей крови, и ей очень трудно набирать форму. Ситуации могут быть разные. И это необязательно какие-то акценты на личностях», – сказал Александр Лакерник.
«Что касается оценок Владислава Дикиджи, то здесь судьи поступили достаточно объективно. Он действительно хорошо показал себя в прыжках и достаточно неплохо продемонстрировал вращения. С точки зрения компонентов он пока проигрывает, и судьи это отметили. Я не вижу в этом каких-то завышений в отдельных программах.
И считаю, что судейство на чемпионате России было неплохим. Оно адекватно отражало катание спортсменов. Да, возможно, какие-то отдельные оценки могли показаться кому-то или слишком высокими, или слишком низкими. Такое бывает всегда.
Но мы видим, что результаты соревнований совершенно справедливы. А людям, которые занимаются только критикой, я бы порекомендовал пообщаться с более квалифицированными специалистами, чтобы они объяснили, что и как оценивается», – добавил почетный вице-президент ISU.
Вайцеховская о баллах Хромых: «Оценка за компоненты — прямая рекомендация объявить судей профнепригодными и отправить их чистить снег вокруг «Трактора»
Хочу знать критерии оценивания необходимости в ней и возможное количество баллов моральной поддержки для спортсмена.
А вообще, лакернику самому не стремно так откровенно признавать, что судьи могут вертеть второй оценкой как хотят, без привязки к критериям, на которые эта вторая оценка якобы должна опираться?
Пусть там этот маляр приукрашивает и лакирует откровенную шляпу, в которую превратили судейство бандиты
Красота! А это нововведение на всех будет распространяться теперь или только на избранных?🤔
А то что то он уже заговариваться начал: и судьи при выставлении оценок имеют свои интерсы, и моральная поддержка теперь отражается в протоколах вместо реальных оценок, предусмотренных правилами.
В парах очевидно справедливо, только вот БК получили 157 за прокат с ошибками, ну не знаю.
Мужчины тоже справедливо, пусть многие и не согласны. Петя был бы первым, если бы откатал КП, 10 баллов терять нельзя, слишком дорого стоила ему ошибка. Влад конечно второй, его подвела секвенция, но компоненты, хоть и болею за него, должны быть пока пониже, может хоть танцы добавит. Женя просто откатал и КП и ПП, вот и всё.
В женщинах, конечно, компоненты дают не понятно за что. Дают за тех.контент, репутацию, поддержку, штаб. Синицына для меня первая по компонентам и вчера, и сегодня. Насчёт места судить не буду. Остальная тройка тоже логично. Тут даже Сонино падение никак не сказалось, она бы всё равно второй была.
И хочется отметить, что Валиеву поставили третьей, это удивительно, я думала, поставят второй как минимум, хоть сколько там падений. Но справедливость всё-таки восторжествовала. Это уже успех, я считаю.
В целом можно быть довольными судейством, осталось приятное впечатление. Не было чемпионов в танцах с падением, не было одинаковых до сотых спорных баллов, не было и жестокого судейства, всё прошло нормально.
система нормальная, но они "с потолка рисуют"... мне вот с прошлого фгпр было понятно, что Петросян на титул чр будут тянуть... не понятно только было, как Акатьеву "обойдут"....
они не просто так им "заранее" рисуют компы... той же Петросян при 2х падениях... чтобы после не объяснять, почему у неё "вчера" было 8, а сегодня 9.3...