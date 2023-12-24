Бестемьянова о баллах Хромых: «Согласна с Вайцеховской. Если бы Майя тренировалась не у Тутберидзе, оценки были бы значительно ниже»
Наталья Бестемьянова высказалась об оценках Майи Хромых на чемпионате России.
Фигуристка допустила в прокате произвольной программы четыре падения. Она получила 61,33 балла за компоненты при технике 40,57.
«То, что случилось с Майей Хромых, – это просто катастрофа. Я никогда такого не видела. Но по поводу судейства я полностью согласна с Еленой Вайцеховской. Если бы Майя тренировалась не у Этери Тутберидзе, оценки бы были значительно ниже тех, что поставили сегодня судьи. Я в этом нисколько не сомневаюсь.
Но еще раз отмечу: то, что произошло с Хромых, – трагедия. Она работает с такими выдающимися тренерами – и так выступила. Возможно, это какой-то психологический срыв или же что-то другое. Мне ее искренне жаль. Я хочу ее поддержать. Она молодец, и у нее все еще впереди», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
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Чем им всем так Майя насолила, в суп плюнула или любимую мозоль отдавила в толчее в час пик? Вайц, Тарасова, теперь Бестемьянова. Отсудили ее адекватно, настолько же щедро, насколько и остальных. По технике ей все срезали, вращение обнулили, дедакшены поставили, ГОЕ за чистые прыжки очень скромные. Всех топовых девочек при неудачных прокатах поддерживали второй оценкой, так всегда было и это нормально. Не хватало еще самим топить своих же фигуристок, когда и так мотивации кататься нет и взяться неоткуда.
Майе желаю справиться с этим непростым периодом и через тренировки и работу над ошибками обрести наконец стабильность и выдать два чистых проката
61,33. А кому-то меньше вообще поставили на ЧР? Ну, вот меньше всех поставили Кшецкой - 59,41.
Ну, хорошо, она действительно упала аж 4 раза. Но сколько Вайцеховская предлагает ставить то? :)
Карма она такая, бьёт сильно по голове. Ставили бы честно оценки. Каталась бы на ЧР другая девочка. И все было бы хорошо.
У Бестемьяновой в последнее время обострение ненависти к ТШТ, всех то их зависть душит из-за дворца Тутберидзе)