Бестемьянова о баллах Хромых: «Согласна с Вайцеховской. Если бы Майя тренировалась не у Тутберидзе, оценки были бы значительно ниже»

Наталья Бестемьянова высказалась об оценках Майи Хромых на чемпионате России.

Фигуристка допустила в прокате произвольной программы четыре падения. Она получила 61,33 балла за компоненты при технике 40,57.

«То, что случилось с Майей Хромых, – это просто катастрофа. Я никогда такого не видела. Но по поводу судейства я полностью согласна с . Если бы тренировалась не у , оценки бы были значительно ниже тех, что поставили сегодня судьи. Я в этом нисколько не сомневаюсь.

Но еще раз отмечу: то, что произошло с Хромых, – трагедия. Она работает с такими выдающимися тренерами – и так выступила. Возможно, это какой-то психологический срыв или же что-то другое. Мне ее искренне жаль. Я хочу ее поддержать. Она молодец, и у нее все еще впереди», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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