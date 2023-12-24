Бестемьянова о баллах Хромых: «Согласна с Вайцеховской. Если бы Майя тренировалась не у Тутберидзе, оценки были бы значительно ниже»

Теги сборная России чемпионат России Елена Вайцеховская судьи женское катание Наталья Бестемьянова Этери Тутберидзе Майя Хромых Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась об оценках Майи Хромых на чемпионате России.

Фигуристка допустила в прокате произвольной программы четыре падения. Она получила 61,33 балла за компоненты при технике 40,57.

«То, что случилось с Майей Хромых, – это просто катастрофа. Я никогда такого не видела. Но по поводу судейства я полностью согласна с Еленой Вайцеховской. Если бы Майя тренировалась не у Этери Тутберидзе, оценки бы были значительно ниже тех, что поставили сегодня судьи. Я в этом нисколько не сомневаюсь.

Но еще раз отмечу: то, что произошло с Хромых, – трагедия. Она работает с такими выдающимися тренерами – и так выступила. Возможно, это какой-то психологический срыв или же что-то другое. Мне ее искренне жаль. Я хочу ее поддержать. Она молодец, и у нее все еще впереди», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Вайцеховская о баллах Хромых: «Оценка за компоненты — прямая рекомендация объявить судей профнепригодными и отправить их чистить снег вокруг «Трактора»

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19 комментариев
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Да отстаньте от неё она и так последнее место заняла
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Ответ Оскар Муравьёв
Да отстаньте от неё она и так последнее место заняла
А когда других девочек упаковывают под девиц из ТШТ, что-то вас не слышно. И когда Хромых грибовали раньше, где вы были? Давайте не будем лицемерить.
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Ну да, поддержала, нечего сказать, настоящие 2 бестии.
+7
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+4
"Я хочу ее поддержать" сказала Бестемьянова, накинув еще пригоршни на вентилятор.
Чем им всем так Майя насолила, в суп плюнула или любимую мозоль отдавила в толчее в час пик? Вайц, Тарасова, теперь Бестемьянова. Отсудили ее адекватно, настолько же щедро, насколько и остальных. По технике ей все срезали, вращение обнулили, дедакшены поставили, ГОЕ за чистые прыжки очень скромные. Всех топовых девочек при неудачных прокатах поддерживали второй оценкой, так всегда было и это нормально. Не хватало еще самим топить своих же фигуристок, когда и так мотивации кататься нет и взяться неоткуда.
Майе желаю справиться с этим непростым периодом и через тренировки и работу над ошибками обрести наконец стабильность и выдать два чистых проката
+10
-6
+4
Майю очень жаль, но действительно, компоненты сложно объяснить. У Садковой на 4 балла выше... С одним падением с четверного тулупа
+4
-1
+3
Ответ Lennuci
А если бы не программа Бестемьяновой, Анисимовой бы не было на ЧР.
Вы прикалываетесь? Анисимову строго оценивали, честно она попала на ЧР
+3
0
+3
А если бы не программа Бестемьяновой, Анисимовой бы не было на ЧР.
+5
-3
+2
Как же им нравится прыгать на теле бедной Майи, тьфу
+7
-5
+2
Ответ ретроградный меркурий
"Я хочу ее поддержать" сказала Бестемьянова, накинув еще пригоршни на вентилятор. Чем им всем так Майя насолила, в суп плюнула или любимую мозоль отдавила в толчее в час пик? Вайц, Тарасова, теперь Бестемьянова. Отсудили ее адекватно, настолько же щедро, насколько и остальных. По технике ей все срезали, вращение обнулили, дедакшены поставили, ГОЕ за чистые прыжки очень скромные. Всех топовых девочек при неудачных прокатах поддерживали второй оценкой, так всегда было и это нормально. Не хватало еще самим топить своих же фигуристок, когда и так мотивации кататься нет и взяться неоткуда. Майе желаю справиться с этим непростым периодом и через тренировки и работу над ошибками обрести наконец стабильность и выдать два чистых проката
Толко она давно уже не в топе....... к чему тогда оглотелая поддержка?
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Ну вот, желающих разгребать снег вокруг катка в Ясенево всё прибывает и прибывает.
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Посмотрел, какие такие компоненты Хромых поставили.
61,33. А кому-то меньше вообще поставили на ЧР? Ну, вот меньше всех поставили Кшецкой - 59,41.
Ну, хорошо, она действительно упала аж 4 раза. Но сколько Вайцеховская предлагает ставить то? :)
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Т.е. как я понимаю, судейство все-таки было нормальным, раз обзвон, собирание мнений и возмущений производится по поводу девочки, занявшей последнее место.
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У Алены Леоновой такой амок как-то случился, помню, Она шесть раз упала.
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Поддержала так поддержала.
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ТАТ перешла все границы дозволенного по отношению Майи. А Бести продолжила. Они отрицательно могут оценить прокат , а не саму девушку или посплетничать о Тутберидзе.
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Судьям не нужно было тащить Хромых на этапах поверх голов других фигуристов.
Карма она такая, бьёт сильно по голове. Ставили бы честно оценки. Каталась бы на ЧР другая девочка. И все было бы хорошо.
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Что за оголтелый хейт на спортсменку, которая в заняла последнее место ?? Это она ее так поддерживает , ага
У Бестемьяновой в последнее время обострение ненависти к ТШТ, всех то их зависть душит из-за дворца Тутберидзе)
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