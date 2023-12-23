Тарасова о Хромых на чемпионате России: «Она такая большая. Может быть, лучше не участвовать – побыть дома, потренироваться»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Первый канал чемпионат России женское катание Майя Хромых Фигурное катание

Татьяна Тарасова раскритиковала выступление Майи Хромых на чемпионате России.

В прокате Хромых допустила четыре падения. 

«Да. Тут Максим (Траньков) сидит и говорит: что говорить – слова бессильны. Это она чемпионка по падениям. Четыре раза – не каждый себе позволит упасть.

Конечно, мы понимаем, что она оформляется. Все девочки оформляются. Но она такая большая, что если получается, что так ты оформляешься, то, может быть, лучше не участвовать – побыть дома, потренироваться или просто побегать, привести себя в порядок. Когда приведешь себя в порядок, тогда показываться на аудиторию всей страны.

Это еще раз говорит о том, что наш спорт очень тяжелая и тонкая штука. Потому что плюс килограмм – и ты не прыгаешь, плюс два – ты через две минуты начинаешь подыхать, плюс три – до свидания, прыжки все летят со второй половины, ну а плюс четыре – ты с самого начала не прыгаешь.

Очень жаль, ведь от ее катания у нас просто волосы шевелились, потому что она показывала необыкновенное катание.

Сейчас бесполезно говорить о том, какая программа. Незачем. Но мы говорим об этом – хочется сказать, отметить работу Глейхенгауза. Может, ты (Гришин) и видел (что программа хорошая) на других соревнованиях, но у нас сейчас эти соревнования. Что говорить об этом?

Очень жалко, потому что такое тяжелое оформление. Я уверена, что она с годами станет красивой, тонкой и высокой девушкой. И в танцы не пойдешь, потому что очень высокая. И кто же будет поднимать? Уж очень высокий – прям за два метра должен быть. Пусть будет, когда ты не работаешь с этим.

Мне жаль… мне жаль, что мы ее видим сейчас. Потому что годочек можно и пропустить – ничего страшного в этом нет. Но они такие грамотные тренеры, что совета им не даешь.

Просто жаль, что ломают выступление такие тяжелые падения, такая форма, что ломает ее психику. Мне кажется, лучше объяснить, что в таком виде лучше годок пропустить.

Думаю, судьи просто в шоке», – сказала Тарасова в эфире Первого канала. 

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11 комментариев
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Может лучше ТАТ дома посидеть?Достала своей токсичностью.И ладно бы всех так поливала но нет,своих любимчиков она никогда не обижала
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Рад очень видеть ТАТ у комментаторской будки. Наконец-то мы слышим что-то строгое и честное, а не рафинированного Гришина. Но вот по внешности и весу фигуристок комментарии можно было оставить в сторонке.
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Как похорошела Майя, такая красивая и статная на льду, очень нравится её пластика и катание, раскрылась для меня с новой стороны. Она не выглядит так, будто есть лишний вес, понятно, что организм меняется и нужно привыкать к новому телу, сил Майе, перетерпеть этот период и вернуться в топ ❤️‍🩹
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Абсолютно по делу все ТАТ сказала. Хромых весь сезон в полном развале, необоснованно была в сборной в этом году, плюс на этапах КР ее очень сильно тянули, чтобы она попала на ЧР. Это очень жесткий комментарий был от старого великого тренера, но честный. И это гораздо лучше сахарных речей от других комментаторов на любые прокаты, лишь бы кого не обидеть. Это спорт высших достижений, а не театр
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Ахаха! Пока она Талалайкину гнобила, всем здесь было норм. Теперь поклонникам Хромых не понравится. А вчера это другое, всё корректно было.
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Уже бы определились: девам через соревнования набирать форму или сидеть дома? Майя сама по себе девушкам высокая.
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Ответ Алеся Ткаченко
Может лучше ТАТ дома посидеть?Достала своей токсичностью.И ладно бы всех так поливала но нет,своих любимчиков она никогда не обижала
По моему на этом ЧР как раз от Тарасовой достаётся всем за дело
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Она же ей там удачи пожелала, в жизни. Для себя уже списала Майю.
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