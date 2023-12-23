Александр Лакерник: «Если каждый фигурист начнет говорить, что его неправильно судили – очень далеко зайдет. Я буду защищать интересы и права судей»

Александр Лакерник заявил, что будет защищать права судей в фигурном катании.

– Фигуристы могут открыто критиковать судейство?

– Каждый человек должен заниматься своим делом: спортсмены должны кататься, тренеры должны их тренировать, а судьи должны это оценивать. Если кто-то считает, что их оценили неправильно, обсуждать это можно.

Но если каждый фигурист начнет говорить, что его неправильно судили, то он очень далеко зайдет. Если что-то не устраивает, говорите конкретно: что не нравится, какая оценка? Тогда будем обсуждать. Никто не мешает обращаться в федерацию, но только предметно.

Судьи у нас высококвалифицированные, доброжелательные. Они хотят спортсменам поставить побольше. Если нельзя ставить побольше – извините, правилами нельзя пренебрегать.

Я буду защищать в целом интересы и права судей. Но ошибки, конечно, бывают. Мы все не боги, – сказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU).