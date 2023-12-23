Александр Лакерник: «Если каждый фигурист начнет говорить, что его неправильно судили – очень далеко зайдет. Я буду защищать интересы и права судей»
Александр Лакерник заявил, что будет защищать права судей в фигурном катании.
– Фигуристы могут открыто критиковать судейство?
– Каждый человек должен заниматься своим делом: спортсмены должны кататься, тренеры должны их тренировать, а судьи должны это оценивать. Если кто-то считает, что их оценили неправильно, обсуждать это можно.
Но если каждый фигурист начнет говорить, что его неправильно судили, то он очень далеко зайдет. Если что-то не устраивает, говорите конкретно: что не нравится, какая оценка? Тогда будем обсуждать. Никто не мешает обращаться в федерацию, но только предметно.
Судьи у нас высококвалифицированные, доброжелательные. Они хотят спортсменам поставить побольше. Если нельзя ставить побольше – извините, правилами нельзя пренебрегать.
Я буду защищать в целом интересы и права судей. Но ошибки, конечно, бывают. Мы все не боги, – сказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU).
Что, мне одному так смешно это читать?) Зачем вообще, будучи судьёй, хотеть поставить побольше или поменьше? Надо хотеть поставить то, на что люди накатали. Надо хотеть ставить повменяемей, а не побольше или поменьше.
Я постоянно читаю комменты на фигурных ветках, и мне реально жалко болельщиков, которые очень любят этот спорт, потому что я понимаю, что они не могут бросить им увлекаться, но судейство давно превратило всё это в какой-то фарс, и вот эти беспалевные комментарии Лакерника дают понять, что конца этому не предвидится.
Огласите пожалуйста более детально: у кого конкретно какие интересы - а то мы все в неведении!
От него, как должностного лица хочется слышать, что он будет защищать права спортсменов, а он всё о себе любимом!
"Бунт на корабле не потерплю"??