Александр Лакерник: «Если каждый фигурист начнет говорить, что его неправильно судили – очень далеко зайдет. Я буду защищать интересы и права судей»

Теги сборная России чемпионат России Александр Лакерник Фигурное катание

Александр Лакерник заявил, что будет защищать права судей в фигурном катании.

– Фигуристы могут открыто критиковать судейство?

– Каждый человек должен заниматься своим делом: спортсмены должны кататься, тренеры должны их тренировать, а судьи должны это оценивать. Если кто-то считает, что их оценили неправильно, обсуждать это можно.

Но если каждый фигурист начнет говорить, что его неправильно судили, то он очень далеко зайдет. Если что-то не устраивает, говорите конкретно: что не нравится, какая оценка? Тогда будем обсуждать. Никто не мешает обращаться в федерацию, но только предметно.

Судьи у нас высококвалифицированные, доброжелательные. Они хотят спортсменам поставить побольше. Если нельзя ставить побольше – извините, правилами нельзя пренебрегать.

Я буду защищать в целом интересы и права судей. Но ошибки, конечно, бывают. Мы все не боги, – сказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU).

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36 комментариев
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А права и интересы фигуристов кто будет защищать? И какие такие интересы у судей?
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В таких случаях надо не судей защищать, а разбираться, почему каждый спортсмен считает, что его несправедливо судили.
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А может лучше честно судить?
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Дедушка на страже коррупции. Неужели кто-то ждал от него чего-то другого?
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+19
Ответ olvl
А может лучше честно судить?
Они и судят честно - как договорились. Lol.
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Ответ olvl
А может лучше честно судить?
Ахахахахахаха! Вы что такое предлагаете?!! ))))
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Лакерник сказал, как судили так и судить будем, у нас и свои интересы имеются.
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Вообще-то твоих ручных судей, дедуль, ловили на оценивании, которое даже не соответствует правилам. Судьи прямо говорят, что за переход из правильного штаба начинают судить строже.
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Лакерник, да все всё давно уже поняли, что ты пропихнул +5 гое именно для того, чтобы в нужный момент теперь именно та "девочка" победила
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Дедушка Лаки как раз и есть главный организатор судейского цирка. Под его руководством и получают грибные оценки назначенцы по спискам из тренерского междусобойчика.
+6
0
+6
Ответ Шубина
В таких случаях надо не судей защищать, а разбираться, почему каждый спортсмен считает, что его несправедливо судили.
Лучше пригрозить захождением слишком далеко и заткнуть всем рты кодексом этики. ))
+7
-2
+5
"Судьи у нас высококвалифицированные, доброжелательные. Они хотят спортсменам поставить побольше"
Что, мне одному так смешно это читать?) Зачем вообще, будучи судьёй, хотеть поставить побольше или поменьше? Надо хотеть поставить то, на что люди накатали. Надо хотеть ставить повменяемей, а не побольше или поменьше.
Я постоянно читаю комменты на фигурных ветках, и мне реально жалко болельщиков, которые очень любят этот спорт, потому что я понимаю, что они не могут бросить им увлекаться, но судейство давно превратило всё это в какой-то фарс, и вот эти беспалевные комментарии Лакерника дают понять, что конца этому не предвидится.
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Хотелось бы поподробнее об интересах судей!)))
Огласите пожалуйста более детально: у кого конкретно какие интересы - а то мы все в неведении!
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Винсента Чжоу наказать не может, так хоть на неугодных росфигуристах отыграется.
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Ответ lepestok
Комментарий скрыт
Базара и бардака да, не надо). Но честное судейство, строго по правилам очень нужно. Когда справедливо, это все понимают и принимают, когда нет, принять сложно. И это тоже все видят.
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Господин Лакерник, от судей многого не требуется: ставить недокруты там, где они есть, неясное или неправильное ребро там, где оно есть и не ставить GOE 9. 25 при 2-х падениях. Вообще, удивительная позиция - кто. вообще. в фигурном катании главный - спортсмены или судьи? Сколько танцевальных пар распалось. когда в олимпийскую команду судейством затащили Д/С. Сейчас в ЧМ отказались выступать несколько пар, а господина Лакерника волнует тонкая душевная организация судей. Научите их сначала простой арифметике - за падение с 3 Lz (5/6 баллов ) надо снимать 2, 8. а не 1.9, как у Двоеглазовой на прошлогоднем прыжковом турнире.
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ишь ты кто заговорил)
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Вот за Александру Великую перед Богом и ответишь
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Странно.
От него, как должностного лица хочется слышать, что он будет защищать права спортсменов, а он всё о себе любимом!
+4
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+3
Лакерник, это ты о вчерашнем судействе в ЖО или за многие годы твоей деятельности? Тебя самого нужно под суд отдать, давно уже
+4
-2
+2
Хотят поставить побольше кому? Этот момент хотелось бы прояснить.
+3
-1
+2
Это он про танцоров, я так понимаю?
+1
0
+1
Ответ Olga.t
Это он о ком сейчас? "Бунт на корабле не потерплю"??
Подозреваю, что о танцорах. За последние пару дней свое возмущение оценками высказали Степанова, Шевченко, Худайбердиева.
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Это он о ком сейчас?
"Бунт на корабле не потерплю"??
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Интересы судей. Мда ))
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Тот кто пропихнул систему -5+5 должен тихо молчать в тряпочку
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Ответ Lena_SP
Минусуют!!! Значит базара не хватает!
Люди минусуют, потому что не хотят коррупции в фигурном катании
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Ответ Kareglazaya
Подозреваю, что о танцорах. За последние пару дней свое возмущение оценками высказали Степанова, Шевченко, Худайбердиева.
как выяснилось про Степанову и Худу журналистам показалось и досочинили они
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Ответ pulpfiction
Как сегодня Косторная и Куница...Я когда увидела оценки, у меня чуть глаза из орбит не повылезали. Позор судьям! Косторная - родственница Лакерника.
Нет, я про вчерашний день в танцах, мальчиках и у девочек. Грибные оценки у определенных лиц независимо от их прокатов.
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Ответ Оз
Дедушка Лаки как раз и есть главный организатор судейского цирка. Под его руководством и получают грибные оценки назначенцы по спискам из тренерского междусобойчика.
он никем не руководит сейчас
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