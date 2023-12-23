Вайцеховская о баллах Хромых: «Оценка за компоненты — прямая рекомендация объявить судей профнепригодными и отправить их чистить снег вокруг «Трактора»
Елена Вайцеховская высказалась об оценках Майи Хромых на чемпионате России.
Хромых допустила в прокате произвольной программы четыре падения.
«Оценка за компоненты Майи Хромых (61,33 при технике 40,57 и при том, что человек, что называется, со льда не вставал) — прямая рекомендация к тому, чтобы всю линейку судей объявить профнепригодными и отправить их чистить снег вокруг «Трактора».
Да, я понимаю, что так принято. Да, я в курсе, что это компоненты не спортсменке, а ее тренеру.
Но самим-то перед другими тренерами и спортсменками неужели не стыдно?» – написала Вайцеховская.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске на ледовой арене «Трактор».
Баллы, поставленные тренеру, а не спортсменке.
https://ru.paste.pics/Q4BNJ
Давайте не будем принижать остальные ТШ.
в судейской каморке её всегда встречают словами "добро пожаловать".
Зло не получило полного удовлетворения?