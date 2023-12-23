Вайцеховская о баллах Хромых: «Оценка за компоненты — прямая рекомендация объявить судей профнепригодными и отправить их чистить снег вокруг «Трактора»

Елена Вайцеховская высказалась об оценках Майи Хромых на чемпионате России.

Хромых допустила в прокате произвольной программы четыре падения.

«Оценка за компоненты (61,33 при технике 40,57 и при том, что человек, что называется, со льда не вставал) — прямая рекомендация к тому, чтобы всю линейку судей объявить профнепригодными и отправить их чистить снег вокруг «Трактора».

Да, я понимаю, что так принято. Да, я в курсе, что это компоненты не спортсменке, а ее тренеру.

Но самим-то перед другими тренерами и спортсменками неужели не стыдно?» – написала .

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске на ледовой арене «Трактор».