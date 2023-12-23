Вайцеховская о баллах Хромых: «Оценка за компоненты — прямая рекомендация объявить судей профнепригодными и отправить их чистить снег вокруг «Трактора»

Теги сборная России чемпионат России Елена Вайцеховская судьи женское катание Майя Хромых Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась об оценках Майи Хромых на чемпионате России.

Хромых допустила в прокате произвольной программы четыре падения.

«Оценка за компоненты Майи Хромых (61,33 при технике 40,57 и при том, что человек, что называется, со льда не вставал) — прямая рекомендация к тому, чтобы всю линейку судей объявить профнепригодными и отправить их чистить снег вокруг «Трактора».

Да, я понимаю, что так принято. Да, я в курсе, что это компоненты не спортсменке, а ее тренеру.

Но самим-то перед другими тренерами и спортсменками неужели не стыдно?» – написала Вайцеховская

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске на ледовой арене «Трактор». 

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42 комментария
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И ведь по сути дела права она. Не было там не программы, ни компонентов. Но Майю безумно жаль...
+63
-6
+57
Не переношу Вайц, но она права.
+44
-9
+35
А у Садковой другой тренер что ли с компонентами 65 при технике 86? Это при том что прокат был действительно классный, эмоциональный, на хорошей скорости и с самой интересной дорожкой.
+40
-6
+34
Майю жалко, но Вайц права.
Баллы, поставленные тренеру, а не спортсменке.
+31
-10
+21
Ответ lepestok
надоела Вайц. Майя занимает последнее место, какая разница, сколько у нее компоненты?)
а почему без разницы? пожалели-насыпали? Это не про спорт, это про унижение жалостью.
+24
-4
+20
Это были не падения. Это был слайд и прочие хореоэлементы 🤣😜
+24
-5
+19
У Ветлугина компоненты 84 при технике 65.
+18
-1
+17
61-нормально.Компы всем лепят. Самарин при технике 62 получил 83
+23
-6
+17
А хотите компоненты 95 при технике 67?)
https://ru.paste.pics/Q4BNJ
+10
-1
+9
У меня плюсы закончились, но сейчас многие пишут верно. Вайц - противная тётенька. Но тут права. Сегодня у Давыденко, у Веры Латкиной прекрасные ученицы.
Давайте не будем принижать остальные ТШ.
+15
-6
+9
Вайц ну очень избирательна в антипатиях. Так-то весь ЧР всё было справедливо, несколько лет идиллия держалась, а тут шок-контент подвезли.
+10
-1
+9
гогиевна работает дальше.
в судейской каморке её всегда встречают словами "добро пожаловать".
+17
-9
+8
Майя же подопечная Э. Тутберидзе, поэтому мы не можем промолчать, надо пару саркастических стрел пустить вдогонку неудачному выступлению девушки!!!!
+18
-10
+8
После разваленного проката Даниеляна были такие же комментарии от Вайцеховской? Можем мы считать эту журналистку профнепригодной из-за двойных стандартов?
+11
-3
+8
Ответ Ezhar
Вайц ну очень избирательна в антипатиях. Так-то весь ЧР всё было справедливо, несколько лет идиллия держалась, а тут шок-контент подвезли.
Она, по-моему, всегда заказухи строчит. Там ничего от себя уже давно нет. Подхалтуривает.
+8
-2
+6
О, тяжелaя артиллерия подьехала.
+7
-2
+5
Майя падала почти со всех прыжков, но на неё катание, что осталось, приятно смотреть, чего не скажешь о других, которые не падали. Просто нужно что-то делать со второй оценкой, ведь некоторые фигуристы за всю свою карьеру так и не научились скользить, представлять программу и т.д.
+8
-4
+4
Ответ Е...С
Кушать вкусно все хотят.
В первую очеред Вайц
+9
-5
+4
Ответ Zhenskaya
А у Садковой другой тренер что ли с компонентами 65 при технике 86? Это при том что прокат был действительно классный, эмоциональный, на хорошей скорости и с самой интересной дорожкой.
Даша юниорка с не самым качественным скольжением да и презентация оставляет желать лучшего. Программы не по возрасту, не понимает о чем катает. Ну не Косторная она даже близко, чтоб в таком возрасте высокие компы получать. Итак ее щедро оценивают.
+11
-7
+4
А вообще, вот бы Вайц отправить чистить снег, вместо журналистики
+5
-2
+3
надоела Вайц. Майя занимает последнее место, какая разница, сколько у нее компоненты?)
+22
-19
+3
А раньше орали, что компоненты с техникой не связаны
+4
-1
+3
Вайц на кого работает?
+4
-1
+3
На улице Вайц праздник, провалилась ученица ЭТ, но ещё не вечер.
+10
-7
+3
То, что произошло с Хромых - это больше не ее провал, а провал федерации и судей. Майя катается как может. Никто не заставлял включать ее в резерв сборной и грибовать ее на этапах, протаскивать на чемпионат России. Ведь было видно, как она катается и что она не тянет в этом сезоне. В итоге и Майю опозорили на всю страну и более достойной девочке не дали выступить, кто мог отобраться на ЧР заслуженно.
+2
0
+2
Это не тренеру, просто пожалели её, поставили на среднем уровне этой разминки.
+5
-3
+2
Кстати, всеми любимая, якобы с эталоном катанием( на любителя), на ЧЕ 2018 тоже наваляла и у неё разница между баллами за технику и компоненты была 25.
+5
-3
+2
Ответ alexander bakulin
гогиевна работает дальше. в судейской каморке её всегда встречают словами "добро пожаловать".
Кушать вкусно все хотят.
+8
-6
+2
Ответ Carg0
У Ветлугина компоненты 84 при технике 65.
сравнивать Ветлугина с Хромых? wtf?
+6
-5
+1
Да какая уже разница... Видимо, Вайц хочется полного унижения и уничтожения Майи.
Зло не получило полного удовлетворения?
+2
-1
+1
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