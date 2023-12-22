Букин об оценках за ритм-танец: «У судей своя работа, у нас своя, мы сравнивали исключительно свое катание со своим катанием»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Иван Букин заявил, что не обсуждал работу судей на чемпионате России после ритм-танца.

«Мы очень много говорим, но короткие выдержки в заголовках выходят вырванными из контекста. Думаю, мы с вами можем договориться так — вы выкладывали бы не выдержки со своими словами, а полное интервью. Например, в записи. В этом плане хочется, чтобы было так.

Во-вторых, никто не говорил про судейство. У судей своя работа, у нас своя, мы сравнивали исключительно свое катание со своим катанием.

Про судей никто не говорил, я надеюсь, что вопрос закрыт и вам понятен в полной мере», — сказал Букин

Степанова о баллах за ритм-танец: «Сказали, что конкуренции недостаточно в России. Вот, видимо, создают»

Иван Букин: «Смазанное впечатление, вроде откатали лучше, а оценки получили ниже. Хотелось бы услышать конкретные замечания»

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2 комментария
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Прилетело Букину со Степановой за обсуждение оценок.
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Получили по шапке. В этот раз, кстати, справедливо.
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