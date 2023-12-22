Букин об оценках за ритм-танец: «У судей своя работа, у нас своя, мы сравнивали исключительно свое катание со своим катанием»

Иван Букин заявил, что не обсуждал работу судей на чемпионате России после ритм-танца.

«Мы очень много говорим, но короткие выдержки в заголовках выходят вырванными из контекста. Думаю, мы с вами можем договориться так — вы выкладывали бы не выдержки со своими словами, а полное интервью. Например, в записи. В этом плане хочется, чтобы было так.

Во-вторых, никто не говорил про судейство. У судей своя работа, у нас своя, мы сравнивали исключительно свое катание со своим катанием.

Про судей никто не говорил, я надеюсь, что вопрос закрыт и вам понятен в полной мере», — сказал .

Степанова о баллах за ритм-танец: «Сказали, что конкуренции недостаточно в России. Вот, видимо, создают»

Иван Букин: «Смазанное впечатление, вроде откатали лучше, а оценки получили ниже. Хотелось бы услышать конкретные замечания»