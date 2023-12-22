Иван Букин: «Приезжая на чемпионат России в десятый раз, я понял, что обожаю фигурное катание, свою работу»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Александра Степанова и Иван Букин поделились эмоциями после победы на чемпионате России.

Букин: Хочется просто сказать спасибо Челябинску. Такая поддержка очень дорогого стоит. Огромная благодарность всем болельщикам.

Чемпионат России — это круто, это всегда эмоции. Тяжело их передать, описать словами. Приезжая на чемпионат России в десятый раз, я понял, что обожаю фигурное катание, свою работу.

В каждой работе есть свои минусы, плюсы, но я люблю фигурку за такие эмоции, которые дарит нам чемпионат России. 

Степанова: Это самый запоминающийся сезон в нашей карьере. Все было очень ответственно — смена тренеров, возвращение после травмы.

Главный итог года для меня — появление дочери. Рождение ребенка — мечта долгих лет. Не очень люблю об этом говорить, это мое самое сокровенное. Но это невероятно, никогда ни с чем не сравнится.

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2 комментария
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А работа обожает вас, ребята! )))
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Впереди шоу всегда ждёт парников
Пара скатанная, трудолюбивая
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