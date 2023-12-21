Иван Букин: «Смазанное впечатление, вроде откатали лучше, а оценки получили ниже. Хотелось бы услышать конкретные замечания»

Иван Букин рассказал о «смазанном впечатлении» после ритм-танца на ЧР.

Сегодня Букин и Александра Степанова выиграли ритм-танец на чемпионате России в Челябинске. Дуэт набрал 86,90 балла.

«Скучал по Челябинску, город прекрасно украшен, чувствуется новогоднее настроение. Все светится.

Чувствовали себя свободно. Можно официально сказать, что мы вернулись в ту форму, в которой были раньше. Смазанное впечатление. Вроде откатали лучше, а оценки получили ниже. Хотелось бы услышать конкретные замечания», – сказал Букин.