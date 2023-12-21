Иван Букин: «Смазанное впечатление, вроде откатали лучше, а оценки получили ниже. Хотелось бы услышать конкретные замечания»

Теги сборная России танцы на льду женское катание Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Иван Букин рассказал о «смазанном впечатлении» после ритм-танца на ЧР.

Сегодня Букин и Александра Степанова выиграли ритм-танец на чемпионате России в Челябинске. Дуэт набрал 86,90 балла.

«Скучал по Челябинску, город прекрасно украшен, чувствуется новогоднее настроение. Все светится.

Чувствовали себя свободно. Можно официально сказать, что мы вернулись в ту форму, в которой были раньше. Смазанное впечатление. Вроде откатали лучше, а оценки получили ниже. Хотелось бы услышать конкретные замечания», – сказал Букин.

25 комментариев
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Ба ! Им ещё и оценки низкие )
Мы тут рассуждаем уже второй сезон о том, как у нас рисуют такие космические баллы, и что они не имеют ничего общего с тем, как оценили бы на международке, а им мааало )
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за средний прокат без скорости оценки вообще завышены
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Куда выше, пешеходы блин 🙈
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Не ожидала от Вани, если честно...(( нужно было, наверно, на мировой рекорд отсыпать
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Просто на этапах сыпали, а на ЧР решили быть чуть ближе к реальности.
+9
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+8
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Ахах, оценки занизили им 🤣
Вообще-то очень даже щедро поставили.
А что, надо было 95 ставить? Увы, Букины в лучшие годы на столько не катали..
+8
-1
+7
Да блин, какие они там все наглые.
+7
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+6
Жируют на грибах, Жулин и его пары.
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Ответ Gemma157
Ахах, оценки занизили им 🤣 Вообще-то очень даже щедро поставили. А что, надо было 95 ставить? Увы, Букины в лучшие годы на столько не катали..
Мне интересно, про прежнюю форму он на публику говорит или сам в это верит?
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Откатали не плохо, даже не на максимально доступной им скорости, пара очень высокого класса. Но оценки реально....там балла 4 лишние.
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Ваня, раньше с предыдущими тренерами -Вы были эксклюзивом,с Жулиным это штамповка.Да-Вы самая красивущая пара, самая эстетичная, самая наверное приятная для зрителя визуально, но Вы талантливы, а Жулин закрыл эту важную сторону и Ваше безусловное преимущество.Вы-Душа, а сейчас что-то не то происходит.Поверь -да я плохо отношусь к Жулину, но к Вам прекрасно-поэтому мне хочется,чтобы Вы были лучше всех в мире.
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Только не цепляйтесь к слову! А то сейчас начнете, что мало? Катали идеально! Посмотрите твизлы Букиных и Базиных. Ну сказал Ваня, хочет улучшить показатели от прошлого проката, начинаете цепляться! Радуемся, такая пара!
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Мне кажется, Ване надо с фигурой что-то делать, а то смотрится "школьница и мужик". Но их первое место правильное
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Даааа. Они ещё и большие грибы хотели.
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Ваня подхватил вирус в штабе Жулина ? Худа недовольна баллами, теперь Ваня.
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Иван Сизерон глаголет ))
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Коган же предупреждал давече, что постарается судить чуть адекватнее. Оценки и так высокие, можно было еще объективнее, но наши танцоры совсем связь с реальностью потеряли
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Ответ Дружба11
Ваня, раньше с предыдущими тренерами -Вы были эксклюзивом,с Жулиным это штамповка.Да-Вы самая красивущая пара, самая эстетичная, самая наверное приятная для зрителя визуально, но Вы талантливы, а Жулин закрыл эту важную сторону и Ваше безусловное преимущество.Вы-Душа, а сейчас что-то не то происходит.Поверь -да я плохо отношусь к Жулину, но к Вам прекрасно-поэтому мне хочется,чтобы Вы были лучше всех в мире.
Слава богу, что СБ никогда лучшими в мире не станут с пешеходом Степановой.
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Посмотрите для начала как вы катали 2 года назад и как сегодня.
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Ну вот, накрутка оценок дала о себе знать. Знаете, что? А вот пусть судьи, во главе с Коганом, желательно, объяснят где и за что им баллы подсняли. А ещё лучше чтобы ещё и показали, где и какие косяки им простили по доброте душевной, но лучше бы их, всё-таки, убрать.
Надо же и нашу лучшую пару как-то к росту стимулировать. А то Ваня как-то подрасслабился, очевидно.
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Коган предупреждал вчера, что грибов не будет. Какие претензии ? Нужно было слушать.
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Ответ private dancer
Ба ! Им ещё и оценки низкие ) Мы тут рассуждаем уже второй сезон о том, как у нас рисуют такие космические баллы, и что они не имеют ничего общего с тем, как оценили бы на международке, а им мааало )
но вы же понимаете, что если наших выпустить на международку, то большинство УРА-патриотов сразу скажут - засудили твари международные )) а то что наши судьи ставят всем парам как будто они то ли Пападакис с Сизероном, то ли Вертью/Мойр в лучшие годы - это другой вопрос)))
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Я не очень разбираюсь в танцах. Мне понравилось.
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Ответ Katerina Sunny
Мне интересно, про прежнюю форму он на публику говорит или сам в это верит?
++ Хороший вопрос.
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Ответ Маргарита В Сафронова
Я не очень разбираюсь в танцах. Мне понравилось.
👍😀
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