Иван Букин: «Смазанное впечатление, вроде откатали лучше, а оценки получили ниже. Хотелось бы услышать конкретные замечания»
Иван Букин рассказал о «смазанном впечатлении» после ритм-танца на ЧР.
Сегодня Букин и Александра Степанова выиграли ритм-танец на чемпионате России в Челябинске. Дуэт набрал 86,90 балла.
«Скучал по Челябинску, город прекрасно украшен, чувствуется новогоднее настроение. Все светится.
Чувствовали себя свободно. Можно официально сказать, что мы вернулись в ту форму, в которой были раньше. Смазанное впечатление. Вроде откатали лучше, а оценки получили ниже. Хотелось бы услышать конкретные замечания», – сказал Букин.
Мы тут рассуждаем уже второй сезон о том, как у нас рисуют такие космические баллы, и что они не имеют ничего общего с тем, как оценили бы на международке, а им мааало )
Вообще-то очень даже щедро поставили.
А что, надо было 95 ставить? Увы, Букины в лучшие годы на столько не катали..
Надо же и нашу лучшую пару как-то к росту стимулировать. А то Ваня как-то подрасслабился, очевидно.