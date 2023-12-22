Елизавета Худайбердиева: «Прошлый год вспоминать не хочется, но сейчас я максимально в дзене, я довольна, как все поменялось в нашей жизни»

Елизавета Худайбердиева заявила, что довольна переменами в своей жизни.

Сегодня Худайбердиева и Егор Базин завоевали серебро в танцах на льду на чемпионате России, победу одержали Александра Степанова и Иван Букин.

В прошлом сезоне после победы на чемпионате России Худайбердиева и Базин ушли от тренера Дениса Самохина и начали тренироваться в группе Александра Жулина.

«Прошлый год вспоминать не хочется, особенно мне, но сейчас я максимально в полном дзене, я довольна, как все поменялось в нашей жизни, как поменялся тренерский штаб, как мы поменялись.

То, что происходит сейчас, – полное счастье, мы довольны своей работой – наслаждаешься, понимаешь, что обожаешь ее и готов еще на много-много чемпионатов съездить.

Для нас было важно, что вернулись лидеры ( и ) – мы понимаем, учимся у ребят каждый день, у нас есть такая возможность, мы находимся в одном штабе. Круто, что мы стараемся развиваться, совершенствоваться», – сказала .

«Мы вышли в один день на тренировку после перерыва. Саша выглядела так же (как до перерыва) уже через месяц. Она была в форме и тренировалась в полном объеме. Это пример для всех спортсменов», – цитирует Худайбердиеву ТАСС.