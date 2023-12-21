Степанова о баллах за ритм-танец: «Сказали, что конкуренции недостаточно в России. Вот, видимо, создают»
Александра Степанова считает, что оценки за ритм-танец создают конкуренцию на ЧР.
Сегодня Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России в Челябинске. Дуэт набрал 86,90 балла.
«Сказали, что конкуренции недостаточно в России. Вот, видимо, создают.
Мы себя сравниваем с западными ребятами, с иностранцами. Все равно все краем глаза на них смотрим. Поэтому хочется узнать про оценки. По ощущениям было потрясающе.
У нас второй результат в мире по оценкам? Будем стремиться к первому. Сколько у нас было на прошлом чемпионате России? 88,76? Вот видите, а мы хотели бы все-таки расти», – сказали Степанова.
Саша по коньку увы не Мэди Хаббелл, по умению себя подать не Мэдисон Чок и для нее оценка более чем щедрая.
Вот не надо было на внутренних стартах сыпать невменяемые баллы. Ребята теряют связь с реальностью
Аттракцион невиданной щедрости от наших судей совсем жулинских танцоров развратил((
Степанова недовольна, Худа недовольна, Шанаева недовольна...
Вот Горелкины довольны, они молодцы))
Ни танец Степановой, ни Худы не тянет пересматривать. И сколько им надо ставить?
Но по факту, катаются никак и на мировом уровне сидели бы там же, где и на ОИ. Нет у них катания даже +- уровня Кацов. Про Пападакисов вообще нет смысла говорить - они пока так и остаются явлением.