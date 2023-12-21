Степанова о баллах за ритм-танец: «Сказали, что конкуренции недостаточно в России. Вот, видимо, создают»

Александра Степанова считает, что оценки за ритм-танец создают конкуренцию на ЧР.

Сегодня Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России в Челябинске. Дуэт набрал 86,90 балла.

«Сказали, что конкуренции недостаточно в России. Вот, видимо, создают.

Мы себя сравниваем с западными ребятами, с иностранцами. Все равно все краем глаза на них смотрим. Поэтому хочется узнать про оценки. По ощущениям было потрясающе.

У нас второй результат в мире по оценкам? Будем стремиться к первому. Сколько у нас было на прошлом чемпионате России? 88,76? Вот видите, а мы хотели бы все-таки расти», – сказали Степанова.