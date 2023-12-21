Степанова о баллах за ритм-танец: «Сказали, что конкуренции недостаточно в России. Вот, видимо, создают»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Александра Степанова считает, что оценки за ритм-танец создают конкуренцию на ЧР.

Сегодня Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России в Челябинске. Дуэт набрал 86,90 балла.

«Сказали, что конкуренции недостаточно в России. Вот, видимо, создают.

Мы себя сравниваем с западными ребятами, с иностранцами. Все равно все краем глаза на них смотрим. Поэтому хочется узнать про оценки. По ощущениям было потрясающе.

У нас второй результат в мире по оценкам? Будем стремиться к первому. Сколько у нас было на прошлом чемпионате России? 88,76? Вот видите, а мы хотели бы все-таки расти», – сказали Степанова.

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24 комментария
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Жулин отрывает от реальности своих спортсменов. мы от мировых танцев отстали капитально
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🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ ребята, лучше замолчите. Стремится к первому результату в мире....
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Наглость второе счастье)
Саша по коньку увы не Мэди Хаббелл, по умению себя подать не Мэдисон Чок и для нее оценка более чем щедрая.
Вот не надо было на внутренних стартах сыпать невменяемые баллы. Ребята теряют связь с реальностью
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-1
+18
Вот это наглость !
+20
-2
+18
Даааа, СБ совсем от реальности оторвались. Им ещё больше грибов подавай. Да, они вообще не на уровне мирового топа!
+17
-2
+15
Ахах, грибники Жулина походу белены объелись и начался массовый галлюциногенный приход.
+13
-2
+11
давно пора всем "на землю"... и не только в танцах... они ведь реально верят в свои космические баллы "с потолка" на внутренних стартах и сравнивают их с международными...
+8
0
+8
Какой ужас.
Аттракцион невиданной щедрости от наших судей совсем жулинских танцоров развратил((
Степанова недовольна, Худа недовольна, Шанаева недовольна...
Вот Горелкины довольны, они молодцы))
+8
-1
+7
У жулинских танцоров эпидемия недовольства оценками после проката РТ. Разбаловали их судьи, а аппетит растёт после прокатов. Видно хотят весь пьедестал занять.
+6
0
+6
Сашенька - солнышко, но ты же видишь сами то танцы, а не только оценки?
+5
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+5
Ответ Роман Цыренков
Ну не скажите. Мы смотрели финал гран-при мировой, там половина пар спотыкались, сталкивались и твизлы заваливали. У СБ, как ни крути, таких позорных ошибок не было
Мировой топ - это ЧБ, ГФ и ГП. Так вот Букиным до них очень-очень далеко! Уровень Саши и Вани сейчас намного ниже этих 3 пар!
+4
0
+4
Ответ Оз
Даааа, СБ совсем от реальности оторвались. Им ещё больше грибов подавай. Да, они вообще не на уровне мирового топа!
Ну не скажите. Мы смотрели финал гран-при мировой, там половина пар спотыкались, сталкивались и твизлы заваливали. У СБ, как ни крути, таких позорных ошибок не было
+7
-3
+4
Ответ Александра Волкова
Жулин отрывает от реальности своих спортсменов. мы от мировых танцев отстали капитально
В прошлом цикле вровень шли с мировыми танцами. СК вторая пара мира была, СБ -пятая-шестая. Сейчас непонятно.
+4
0
+4
Ответ Михаил Михайлов
Что-то баллами все прямо недовольны. Я конечно не спец, но на мой взгляд сверхшедевров (кроме Качушкиной и Ждановой с партнёрами, и то только по внешнему впечатлению) я не заметил. Ни танец Степановой, ни Худы не тянет пересматривать. И сколько им надо ставить?
Да разбалованы внутренними оценками. Сейчас их все-же ближе к адекватоности спустили.
+3
0
+3
Что-то баллами все прямо недовольны. Я конечно не спец, но на мой взгляд сверхшедевров (кроме Качушкиной и Ждановой с партнёрами, и то только по внешнему впечатлению) я не заметил.
Ни танец Степановой, ни Худы не тянет пересматривать. И сколько им надо ставить?
+2
0
+2
Ну какая девица оторванная от реальности. Вот их раскормила Федра, что совсем берега потеряли
+1
0
+1
Ну, хотя бы на единственную красивую фигуристку Сашу Степанову приятно смотреть. А то коротконогих одиночниц с ростом 160см назначают в примы.
Но по факту, катаются никак и на мировом уровне сидели бы там же, где и на ОИ. Нет у них катания даже +- уровня Кацов. Про Пападакисов вообще нет смысла говорить - они пока так и остаются явлением.
+4
-3
+1
Осталось только Жулину высказаться, как всё было потрясающе, а он баллов своих пар вообще не понял.
+2
-1
+1
Плющ задал тренд с давлением на судей. Жаль, но это работает, а потому цветочки заканчиваются и скоро увидим ягодки.
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Что-то их совсем не в те дебри понесло
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Куда ей на оценки жаловаться.
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Саш, не наглей, вам и так нормально насыпали,больше некуда
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Ответ Amneris
Ну, хотя бы на единственную красивую фигуристку Сашу Степанову приятно смотреть. А то коротконогих одиночниц с ростом 160см назначают в примы. Но по факту, катаются никак и на мировом уровне сидели бы там же, где и на ОИ. Нет у них катания даже +- уровня Кацов. Про Пападакисов вообще нет смысла говорить - они пока так и остаются явлением.
Смотрите конкурсы красоты, там полно красавиц длинноногих
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