Никита Джигурда: «Обязательно найдутся профессионалы, которые предложат Валиевой идеальный образ и роль в кино»

Джигурда считает, что Камила Валиева может стать успешной киноактрисой.

Ранее фигуристка заявила в интервью: «У меня в планах активно продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах – ждите по этому поводу новостей в следующем году».

«Камила может пойти по пути . Но вопросы к режиссерам кинокартин – только они вправе выбирать, где сниматься Валиевой.

Сейчас это состоявшаяся спортсменка и личность, которая известна в программах и шоу, а в дальнейшем о ней узнают и в кино.

Обязательно найдутся профессионалы, которые предложат идеальный образ и роль в кино!» – сказал актер и певец .