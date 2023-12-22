Никита Джигурда: «Обязательно найдутся профессионалы, которые предложат Валиевой идеальный образ и роль в кино»

Теги сборная России женское катание Никита Джигурда Камила Валиева Фигурное катание

Джигурда считает, что Камила Валиева может стать успешной киноактрисой.

Ранее фигуристка заявила в интервью: «У меня в планах активно продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах – ждите по этому поводу новостей в следующем году». 

«Камила может пойти по пути Алины Загитовой. Но вопросы к режиссерам кинокартин – только они вправе выбирать, где сниматься Валиевой.

Сейчас это состоявшаяся спортсменка и личность, которая известна в программах и шоу, а в дальнейшем о ней узнают и в кино.

Обязательно найдутся профессионалы, которые предложат Камиле Валиевой идеальный образ и роль в кино!» – сказал актер и певец Никита Джигурда.

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16 комментариев
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Как там в мультике :"Ой, он и тебя посчитал.."😊
Вот Джигурда и Камилу прокомментировал, а то некоторые её поклонники недавно нелицеприятно о других говорили, когда он комментировал 😊
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Ответ RusVector
И до Валиевой добрался! А Щербакова его на открытии ГУМ-катка сразу отшила, когда он хотел фотку с ней сделать!
Не Джигурду, а Зверева, и не отшила, а её фотку делать и не приглашали.
+8
-3
+5
Ответ RusVector
И до Валиевой добрался! А Щербакова его на открытии ГУМ-катка сразу отшила, когда он хотел фотку с ней сделать!
Вроде Зверева
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Джигурда через Анисину, получил "гражданство" на спортс))
+3
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"Может быть, известный режиссёр
Для неё найдёт в картине роль,
И художник напишет портрет.
Может быть, ей песню посвятят
И подарят самый нежный взгляд,
И стихи прочитает поэт."
(А. Барыкин)
+3
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+1
А можно она перед этим окончит театральное училище? А то уже надоело видеть в кино и сериалах деревянных актрис, монотонно и без каких-либо эмоций проговаривающих монологи
+3
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Как там писали в теме про Сашу?

«Джигурда... Мужчины предпенсионного возраста. Сладострастные поклонники юных девушек.
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.»

Камила прелестями своими сверкает на льду и прямо у судейской панели… Мдааа
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Чтобы пойти по пути Загитовой, нужно сначала все старты выиграть. Без дедушек, их стаканов и витаминок.
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Ага, вот такую роль. Пойманная партизанка в джинсах привязана к стулу, которую допрашивает злой дядька из ИСУ в немецкой форме, размахивая перед её носом гранёным стаканом. А её командиры боязливо выглядывают из-за берёз на дальнем плане. Идеальный образ.)
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Ответ ДИОНИС
"Может быть, известный режиссёр Для неё найдёт в картине роль, И художник напишет портрет. Может быть, ей песню посвятят И подарят самый нежный взгляд, И стихи прочитает поэт." (А. Барыкин)
У Скворцова лучше получается!
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Ответ RusVector
У Скворцова лучше получается!
Это не мои стихи!
Все претензии по тексту - к автору слов песни Александра Барыкина поэтессе Маргарите Пушкиной!
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Ответ scorp19
"Камила может пойти по пути Алины Загитовой" Звучит как приговор. Неужели ещё одна проявляльщица будет. Типа щас не надо уже ни театральный заканчивать, ничего, просто пару дней на студии побыть и всё, актриса ?
Причём тут Загитова и кино? Алина не заявляла о своём желании сниматься в кино. А вот Валиева обещала в следующем году сниматься в сериалах - с неё и спрос.
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