Никита Джигурда: «Обязательно найдутся профессионалы, которые предложат Валиевой идеальный образ и роль в кино»
Джигурда считает, что Камила Валиева может стать успешной киноактрисой.
Ранее фигуристка заявила в интервью: «У меня в планах активно продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах – ждите по этому поводу новостей в следующем году».
«Камила может пойти по пути Алины Загитовой. Но вопросы к режиссерам кинокартин – только они вправе выбирать, где сниматься Валиевой.
Сейчас это состоявшаяся спортсменка и личность, которая известна в программах и шоу, а в дальнейшем о ней узнают и в кино.
Обязательно найдутся профессионалы, которые предложат Камиле Валиевой идеальный образ и роль в кино!» – сказал актер и певец Никита Джигурда.
Вот Джигурда и Камилу прокомментировал, а то некоторые её поклонники недавно нелицеприятно о других говорили, когда он комментировал 😊
Для неё найдёт в картине роль,
И художник напишет портрет.
Может быть, ей песню посвятят
И подарят самый нежный взгляд,
И стихи прочитает поэт."
(А. Барыкин)
«Джигурда... Мужчины предпенсионного возраста. Сладострастные поклонники юных девушек.
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.»
Камила прелестями своими сверкает на льду и прямо у судейской панели… Мдааа
Все претензии по тексту - к автору слов песни Александра Барыкина поэтессе Маргарите Пушкиной!