«К чемпионату России готовимся на своем новом катке». Команда Тутберидзе показала кадры с Валиевой, Бойковой, Козловским и другими фигуристами

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Команда Этери Тутберидзе показала тренировки фигуристов на новом катке.

В соцсетях тренерского штаба опубликовано видео с тренировками на льду, а также показаны внутренние помещения арены – раздевалки, тренажерные и хореографические залы.

В ролике присутствуют Камила Валиева, Алина Загитова, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены.

Строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в московском районе Ясенево завершилось в сентябре.

«К предстоящему чемпионату России спортсмены и тренеры Team Tutberidze готовятся уже на своем новом катке», – говорится в сообщении команды Тутберидзе.

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3 комментария
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Как же классно! Новая история начинается у ТШТ! Ребята держат высший уровень. Все такие уже родные. Удачи!
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Команда победителей
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А стены почему такого цвета? По какому поводу траур?
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