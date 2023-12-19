«К чемпионату России готовимся на своем новом катке». Команда Тутберидзе показала кадры с Валиевой, Бойковой, Козловским и другими фигуристами

Команда Этери Тутберидзе показала тренировки фигуристов на новом катке.

В соцсетях тренерского штаба опубликовано видео с тренировками на льду, а также показаны внутренние помещения арены – раздевалки, тренажерные и хореографические залы.

В ролике присутствуют Камила Валиева, Алина Загитова, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены.

Строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в московском районе Ясенево завершилось в сентябре.

«К предстоящему чемпионату России спортсмены и тренеры Team Tutberidze готовятся уже на своем новом катке», – говорится в сообщении команды Тутберидзе.