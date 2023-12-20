Театральный режиссер Афончиков: «Те, кто сейчас работают с Загитовой в медиа и актерстве, просто ее гробят»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Камила Валиева Фигурное катание

Театральный режиссер Игорь Афончиков оценил перспективы Загитовой и Валиевой в кино.

— Для кино актерские способности не нужны. В кино важны типаж, ракурс и монтаж. Больше ничего! Поэтому, чтобы Загитовой и Валиевой сниматься в кино, им вообще не нужно актерское мастерство. Кино — такое производство, которое требует типажа, точного подбора, который делает кастинг-директор, и человека, который все это смонтирует.

Театр — совсем другое дело: там нужны актерские способности. Как говорил Роберт Де Ниро: «Актерская профессия — хождение по проволоке». Но в кино эта проволока лежит на полу, а в театре висит над потолком. Если в Загитову и Валиеву будут вкладывать заинтересованные продюсеры бабки и силы, то все получится. Если в них так и не будет личного интереса, то они так и «умрут» на второстепенных ролях или продолжат мелькать в эпизодах.

Я изучил, чем сейчас занимается Загитова, и могу сказать, что ей срочно нужен человек, который будет ей заниматься. Сейчас она показывает очень слабую работу, это выглядит очень слабо. Те, кто сейчас работают с Загитовой в медиа и актерстве, просто ее гробят. У нее есть данные, которые они не могут эксплуатировать. Сама она тоже не может пользоваться своими данными.

У Загитовой очень большие зажимы и блокировки, она вообще не хочет показывать свои переживания. Ей нужен хороший специалист, который сможет ее раскрыть. Это нормальная практика в мире — многие звезды обращаются к профессионалам актерского искусства. Голливудские звезды ходят до сих пор на занятия, иначе не получится, иначе не тикает, иначе Оскар не получишь.

— Вы не верите, что Загитова сможет сделать карьеру в кино на данном этапе?

— Если найдется режиссер, продюсер или человек, который заинтересован в успехе Загитовой, то можно сделать все. Можно смонтировать и снять все так, что Загитова на экране будет смотреться замечательно. Даже может показаться, что она умеет играть. Можно ее даже переозвучить, поэтому в кино можно сделать все.

Конечно, так долго не протянешь, придется учиться. Это профессия, которую нужно осваивать, а не относиться к этому как к обычному хобби. Стоит вляпаться в историю, где нужно сыграть по-настоящему, и Загитова поплывет! Поэтому нужно пахать, чтобы получить результат! — сказал Афончиков.

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21 комментарий
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Вроде в кино собралась Камила, а опрос об Алине 🤔
И вообще, ЧР начался, к чему это все опять😊
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Не знаю, как насчет актерского мастерства, но продюсерам, пиарщикам, агентам (или с кем она там работает) Алины хочется голову оторвать. Надо у Тутберидзе поучиться, как создавать образ.
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это почему? она стала гораздо живее и раскрепощеннее говорить, а смотреть на нее всегда была услада для глаз ;)
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Ответ N-fox
Не знаю, как насчет актерского мастерства, но продюсерам, пиарщикам, агентам (или с кем она там работает) Алины хочется голову оторвать. Надо у Тутберидзе поучиться, как создавать образ.
Да уж Тутберидзе такой себе образ создала, набрасывая в каждом интервью на всех своих спортсменок, вот ей как раз и надо поучится как надо вести себя в медиапространстве у Алины, которая после многолетнего хейта никого не разу не упрекнула, со всеми поддерживает нормальные отношения, никогда не осуждает поступки других и никого не обсуждает, как у нас некоторые спорсмены любят обсудить любой чих другого, главное , чтобы только по ветру.
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Это идея-фикс: отвлечь внимание аудитории от ЧР?
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Интересно где этот режиссёр работает, как он опустил актёров кино, видно специалист ещё тот, может сам захотел помочь Алине, но не первый и видно не последний, кому хочется , чтобы его фамилию узнали, и Алина беспроигрышный вариант.
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Алина разве сообщила, что она собирается сыграть большую роль в кино без подготовки и всего того, о чем этот товарищ вещает?))
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эт еще хто
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Да мы давно в курсе, как у Загитовой " все плохо". Безусловно, ей есть над чем работать. Согласна, что ей нужен человек, который будет грамотно её продвигать в медиа. АТ продюсирует Рудковская, ЕМ продвигает Авер и агент Матуа, КВ-нац героиня.Алина взаимодействует а медиа сама, поэтому делает ошибки.
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"Можно даже переозвучить" ...да Вы что, это же самое интересное в Алине - ее шепелявость, которую не исправит ни один специалист.
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Действительно, тексты давно ей пишут, в ухо подсказывают, макияж накладывают, чёрт те во что наряжают, осталось ещё и переозвучить..) Человек-заготовка. Или человек-загитовка.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вы не понимаити. Алина - певица. Тренер по вокалу и синтезатор у Алины есть. Пока достаточно.
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"Для кино актерские способности не нужны. В кино важны типаж, ракурс и монтаж"-да что вы говорите))), то-то у нас полно бездарных фильмов,сериалов с подходом актерское мастерство не важно, где полно проходных лиц-не актеров.
Актерское мастерство крайне важно-этому обучаются, есть единицы на сотни тысяч артистичных от Бога людей,харизматичных и есть типажные роли для таких как Лия Ахиджакова-всегда играла саму себя-это верно-на даже она обучалась актерскому мастерству и за рубежом к этому подход крайне серьезный -они ходят на курсы, на факультеты -и обучаются.
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А этот то откуда взялся, надо же выкопали, как говорится, все уже опрошены по101 разу, пошли за" свежей кровью" ..А его кто- то спрашивал , интересует ли его мнение , или такой гонорар пообещали, что нет сил отказаться!?
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А зачем всё это нужно? В России нехватка артистов со способностями и с образованием?
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Ответ N-fox
Не знаю, как насчет актерского мастерства, но продюсерам, пиарщикам, агентам (или с кем она там работает) Алины хочется голову оторвать. Надо у Тутберидзе поучиться, как создавать образ.
Да, образ очень странный. Не то умницы-прилежницы, не то наоборот, не то девушки, не то дамы средних лет. Может, конечно, это просто проявления.
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Ответ КВАД
Действительно, тексты давно ей пишут, в ухо подсказывают, макияж накладывают, чёрт те во что наряжают, осталось ещё и переозвучить..) Человек-заготовка. Или человек-загитовка.
А кому на ТВ не пишут тексты, не подсказывают в ухо и не накладывают макияж?
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Ответ Natalia Shkurina
А кому на ТВ не пишут тексты, не подсказывают в ухо и не накладывают макияж?
Ожидаемый ответ.) Вот только эти люди и сами из себя кое что представляет, и могут и без бумажки или подсказки провести интересный диалог, взять интересное интервью, показать свой кругозор, хороший словарный запас и т.д. Чего совершенно нет у Загитовой. Человек-заготовка.
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Ответ Амброзия
"Можно даже переозвучить" ...да Вы что, это же самое интересное в Алине - ее шепелявость, которую не исправит ни один специалист.
Шепелявость? Придумайте ещё что’-нибудь.
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