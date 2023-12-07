В Омске приостановили продажу билетов на шоу Навки «История любви Шахерезады». Организаторы не определились с исполнительницей роли Богини

В Омске приостановили продажу билетов на шоу Навки «История любви Шахерезады».

По словам организатора шоу в городе Романа Семенова, создатели проекта не определились с исполнительницей одной из главных ролей – Богини. На сайте шоу в этой роли заявлены Камила Валиева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева, но известно, что фигуристки могут меняться в зависимости от своего графика.

«Мы бы хотели видеть Камилу Валиеву или Анну Щербакову в главной роли. Возможно, кого-то и меньшего ранга. Она должна определиться в течение недели, и тогда мы возобновим продажу», – рассказал Семенов.

Шоу должно пройти 25 февраля 2024 года на «G-Drive Арене».