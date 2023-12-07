В Омске приостановили продажу билетов на шоу Навки «История любви Шахерезады». Организаторы не определились с исполнительницей роли Богини
В Омске приостановили продажу билетов на шоу Навки «История любви Шахерезады».
По словам организатора шоу в городе Романа Семенова, создатели проекта не определились с исполнительницей одной из главных ролей – Богини. На сайте шоу в этой роли заявлены Камила Валиева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева, но известно, что фигуристки могут меняться в зависимости от своего графика.
«Мы бы хотели видеть Камилу Валиеву или Анну Щербакову в главной роли. Возможно, кого-то и меньшего ранга. Она должна определиться в течение недели, и тогда мы возобновим продажу», – рассказал Семенов.
Шоу должно пройти 25 февраля 2024 года на «G-Drive Арене».
У нас вот вообще в описании к этому шоу значится "Единственная в истории России обладательница всех титулов в фигурном катании, чемпионка России, победительница финала Гран-при, чемпионка Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка Елизавета Туктамышева" :)
Женя прима в шоу другого постановщика💅🏽
Вот пусть и делят между собой.
Алина в Сочи только выступала на подмене, когда Аня болела
Хотя, скорее всего, просто не знают кого рисовать на афишах и пытаются уточнить)
Зачем Алине 5 минутная роль? Она исполняет главные роли в своих спектаклях
Будто слова Медведевой из пресс-конференции на КПК
Какое неуважение к спортсменам