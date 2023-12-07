В Омске приостановили продажу билетов на шоу Навки «История любви Шахерезады». Организаторы не определились с исполнительницей роли Богини

Теги Татьяна Навка сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Алина Загитова Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

В Омске приостановили продажу билетов на шоу Навки «История любви Шахерезады».

По словам организатора шоу в городе Романа Семенова, создатели проекта не определились с исполнительницей одной из главных ролей – Богини. На сайте шоу в этой роли заявлены Камила Валиева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева, но известно, что фигуристки могут меняться в зависимости от своего графика.

«Мы бы хотели видеть Камилу Валиеву или Анну Щербакову в главной роли. Возможно, кого-то и меньшего ранга. Она должна определиться в течение недели, и тогда мы возобновим продажу», – рассказал Семенов.

Шоу должно пройти 25 февраля 2024 года на «G-Drive Арене».

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67 комментариев
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Странный товарищ организатор. Кто из девочек не занят будет, та и приедет. На месте Алины и Лизы я бы обиделась и не поехала. Тоже мне, еще один любитель выстраивать по рангам нашелся(
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-15
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Объявление: «Разыскивается богиня»
+21
-2
+19
Организатор - а можно всех богинь посмотреть.
+17
-2
+15
Он вообще-то это шоу видел? Рол Богини - главная? Точно?))Именно поэтому чемпионки не хотят ее катать. Пусть Навка возьмет кого-нибудь из ноунеймов.
+17
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+12
Какие капризные организаторы, богинь перебирают :)
У нас вот вообще в описании к этому шоу значится "Единственная в истории России обладательница всех титулов в фигурном катании, чемпионка России, победительница финала Гран-при, чемпионка Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка Елизавета Туктамышева" :)
+13
-1
+12
А обязательно было публично унижать наших Чемпионок? Ну разберитесь там сами между собой. Просто жесть. Если Навка порядочный человек, вообще в этот Омск ехать не надо. Как так можно?
+15
-4
+11
Ответ margosha58
Он вообще-то это шоу видел? Рол Богини - главная? Точно?))Именно поэтому чемпионки не хотят ее катать. Пусть Навка возьмет кого-нибудь из ноунеймов.
да он и про фигуристок мало что знает(
+13
-3
+10
Организационная кампания ТОП конечно ))
+10
-1
+9
Некрасивый бестактный комментарий.
+8
-1
+7
Ответ margosha58
Он вообще-то это шоу видел? Рол Богини - главная? Точно?))Именно поэтому чемпионки не хотят ее катать. Пусть Навка возьмет кого-нибудь из ноунеймов.
Роль богини и нужна для того, чтобы привлекать фанатов громким именем. При этом роль достаточно маленькая, чтобы звездные исполнительницы могли не сильно отрываться от других своих дел и тренировок. Продавцам билетов, разумеется, нужно громкое имя на афише.
+12
-7
+5
Вакансия богиня открыта, звонить в отдел кадров
+5
0
+5
Ответ Pelageya_20
😂
Ну, а чего стесняться-то? Навка всех своих богинь и одарок обладательницами всех титулов объявляет))). Видно решили, что солдауты Алины связаны именно со всеми титулами)).
+6
-2
+4
Ответ victoire
Странный товарищ организатор. Кто из девочек не занят будет, та и приедет. На месте Алины и Лизы я бы обиделась и не поехала. Тоже мне, еще один любитель выстраивать по рангам нашелся(
Странный не то слово, там и заявлены Аня и Ками. Очевидно не могут определиться именно между ними. Алина там и не была заявлена. Ну Лизу назвать "ниже рангом" Тоже странно. Тем более она вроде к "джи драйв" Имеет отношение. Похоже на очередной вброс для раскрутки продажи билетов.
+20
-16
+4
Ответ Pelageya_20
Так там на афише Аня, чего же им не хватает? Привлечь скандальчиком внимание к шоу? Видимо билеты плохо продаются🤷‍♀️
Ага, это, скорее, не продажи приостановили, а билеты никто не покупает, и местный товарищ решил организовать инфоповод ;)
+11
-7
+4
Какая странная новость. То есть они билеты продавали неизвестно на что и на кого,потом перемкнуло,посмотрели информацию на сайте об исполнительницах и решили больше не продавать? А оно точно состоится это шоу? Анонса даже на сайте Навкашоу нет)
+6
-3
+3
Ответ Ольга Ив
Ах это спортс😊 ну тогда ждём ветку Анна Щербакова по желанию организатора будет выступать в Омске в роли богини 😊
ТАСС должен сообщить!)
+6
-3
+3
Ответ Ливия
Нет, это они про Загитову и Лизу. Женя прима в шоу другого постановщика💅🏽
Загитова не заявлена в Шахерезаде. У неё свои главные роли
+12
-9
+3
Ответ victoire
Странный товарищ организатор. Кто из девочек не занят будет, та и приедет. На месте Алины и Лизы я бы обиделась и не поехала. Тоже мне, еще один любитель выстраивать по рангам нашелся(
Алина вообще не катается в этом шоу. Она катала эту роль два раза летом в Сочи,заменяя Щербакову,которая не восстановилась от болезни,параллельно катая свой спектакль АЦ. Она не катается в этой сказке
+22
-19
+3
Ответ July Bell
Комментарий скрыт
Нет, это они про Загитову и Лизу.
Женя прима в шоу другого постановщика💅🏽
+21
-18
+3
Ответ Мария Барнс
Ой блииин... У них нет исполнительницы главной роли, но билеты они продавали, ага. Жадные до денег шкуры
Написано же, исполнительницы есть, но графики нужно сопоставить
+5
-2
+3
Ответ margosha58
Он вообще-то это шоу видел? Рол Богини - главная? Точно?))Именно поэтому чемпионки не хотят ее катать. Пусть Навка возьмет кого-нибудь из ноунеймов.
Роль на 6 минут, которая вообще не прописана, и каждая исполнительница катает что-то свое из своих же прежних программ ’под восток’. Ну раз вы такие эстеты, что аж продажи останавливаете, просите Щербакову - не зря же ТАСС торжественно доложил Собянину, что вновь построенный дворец используется по назначению - для персональных тренировок для шоу той, что рангом повыше ;) А вообще бренд Джи Драйв сотрудничает с Туктамышевой, и такой топорный пиар - образчик конфликта интересов так-то.
+11
-8
+3
Ответ Свет19
Какие капризные организаторы, богинь перебирают :) У нас вот вообще в описании к этому шоу значится "Единственная в истории России обладательница всех титулов в фигурном катании, чемпионка России, победительница финала Гран-при, чемпионка Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка Елизавета Туктамышева" :)
😂
+7
-4
+3
Ответ Elvira r
Комментарий удален модератором
Так а до того как заказывать,они на что и на кого билеты-то продавали?) Если вообще продавали 😁
+3
-1
+2
Ответ margosha58
Он вообще-то это шоу видел? Рол Богини - главная? Точно?))Именно поэтому чемпионки не хотят ее катать. Пусть Навка возьмет кого-нибудь из ноунеймов.
Ту же Константинову могли бы пригласить.
+4
-2
+2
Ответ Инна1945
Комментарий удален модератором
Ждать-то ждём, соревноваться с кем? С малолетками и их острыми коленками? Или с грибницей гренадершей? Да нафиг надо, самоуважение ещё никто не отменял.
+2
0
+2
Хорошо так "щёлкнули по носу" Загитову
+4
-2
+2
И кто это выносит на общее обозрение ? Организатор имеет право на претензии , но зачем нам об этом знать .
+7
-5
+2
Ответ Ольга Ив
Определённо. Алина особо и не катала эту роль, пару раз. Эту роль исполняют Аня, Ками и Лиза. Даже на НГ. При чем тут Алина. Кажется организатор напутал, он даже в перечисленных заявленных девочках Аню не написал, только Камила Валиева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева. Очень странно.
Посмотрите в источнике - организатор перечислил всех, втч АЩ, это спортс изменил текст. Что наводит на мысли)
+11
-9
+2
Кто же не хочет в Омск ехать??? 🤭
+1
0
+1
А где вообще посмотреть эту афишу, описание, так сказать первоисточник глянуть?
+3
-2
+1
Я бы пошла где Ками выступает.
+3
-2
+1
Ответ AlenaPayvina
Комментарий удален модератором
Ксюша как раз-таки очень артистична и катает абсолютно разные стили. В отличие от вечно унылых бровей домиком, например
+4
-3
+1
Ну если не хотят люди смотреть на Загитову в роли Богини,это их право.Билеты то не бесплатно достаются.
+4
-3
+1
Ответ Лека-Лека
То есть Ками и Аня рангом выше, чем Алина и Туктамышева? Интересно.
А причём тут Алина? Изначально роль Богини была сделана под Валиеву и Щербакову.
Вот пусть и делят между собой.
Алина в Сочи только выступала на подмене, когда Аня болела
+7
-6
+1
Ответ Бильм@н
ПапА, чтобы совсем не палиться, решил и Камилу упомянуть среди тех, кого якобы желают видеть.
Совсем родитель с катушек слетел, похоже Столько шуму из-за пятиминутки))
+1
0
+1
Ответ Delirium
Роль богини и нужна для того, чтобы привлекать фанатов громким именем. При этом роль достаточно маленькая, чтобы звездные исполнительницы могли не сильно отрываться от других своих дел и тренировок. Продавцам билетов, разумеется, нужно громкое имя на афише.
Так там на афише Аня, чего же им не хватает? Привлечь скандальчиком внимание к шоу? Видимо билеты плохо продаются🤷‍♀️
+10
-9
+1
Ответ Olga Tchistyakov
Ну если не хотят люди смотреть на Загитову в роли Богини,это их право.Билеты то не бесплатно достаются.
Так про Загитову никто не говорил. Люди хочут Щербакову или Валиеву на крайняк.😁Загитова не в ООО. Она ИПе.
0
0
0
Ответ Olga Tchistyakov
Ну не богиня она это точно.
У неё целая пп есть на эту тему, если вы не в курсе.
+1
-1
0
Ответ Бильм@н
ПапА, чтобы совсем не палиться, решил и Камилу упомянуть среди тех, кого якобы желают видеть.
Девочка, вы в каком классе учитесь, что до сих пор верите в сказки про папу.
0
0
0
Ответ Юна73
Синицина сильно просилась на шоу,можно и ее)
Комментарий удален модератором
Ответ Инна1945
Комментарий удален модератором
ПапА, чтобы совсем не палиться, решил и Камилу упомянуть среди тех, кого якобы желают видеть.
+3
-3
0
Ответ Pelageya_20
Странный не то слово, там и заявлены Аня и Ками. Очевидно не могут определиться именно между ними. Алина там и не была заявлена. Ну Лизу назвать "ниже рангом" Тоже странно. Тем более она вроде к "джи драйв" Имеет отношение. Похоже на очередной вброс для раскрутки продажи билетов.
Просто по тексту прозвучало, что хотим Аню или Камилу. Получается, что все остальные ниже рангом.
Хотя, скорее всего, просто не знают кого рисовать на афишах и пытаются уточнить)
0
0
0
Ответ Ольга Ив
Ах это спортс😊 ну тогда ждём ветку Анна Щербакова по желанию организатора будет выступать в Омске в роли богини 😊
Или ещё короче, Анна станет Богиней
+2
-2
0
Ответ victoire
Странный товарищ организатор. Кто из девочек не занят будет, та и приедет. На месте Алины и Лизы я бы обиделась и не поехала. Тоже мне, еще один любитель выстраивать по рангам нашелся(
Причём тут Алина? Она не заявлена в этот город на эту постановку. Она летом только в Сочи выступала. Изначально эта второстепенная роль была у Валиевой и Щербаковой, вот пусть между собой и делят.
Зачем Алине 5 минутная роль? Она исполняет главные роли в своих спектаклях
+15
-15
0
Ответ Pelageya_20
Так там на афише Аня, чего же им не хватает? Привлечь скандальчиком внимание к шоу? Видимо билеты плохо продаются🤷‍♀️
На афишах Аня, а он её не перечислил в заявленных 😊, ох мудрит организатор, ох мудрит😊
+4
-4
0
Ответ margosha58
Он вообще-то это шоу видел? Рол Богини - главная? Точно?))Именно поэтому чемпионки не хотят ее катать. Пусть Навка возьмет кого-нибудь из ноунеймов.
Ну так тем более хорошо, работать много не надо, а деньги от продолжительности роли не сильно зависят, больше от статуса исполнителя.
0
0
0
Ответ sniper74
Объявление: «Разыскивается богиня»
Комментарий удален модератором
Щербакова точно не поедет ни в какой Омск! Она кроме Москвы, Питера и Сочи не собирается нигде выступать! Пусть другие колесят по закаулкам!
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
"Фигуристка меньшего ранга"
Будто слова Медведевой из пресс-конференции на КПК
Какое неуважение к спортсменам
+18
-18
0
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