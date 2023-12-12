Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске
С 21 по 24 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.
Чемпионат России по фигурному катанию-2024
Челябинск
Расписание трансляций
21 декабря, четверг
Танцы на льду, ритм-танец
11:00
Мужчины, короткая программа
13:30
Пары, короткая программа
17:00
22 декабря, пятница
Танцы на льду, произвольный танец
11:00
Мужчины, произвольная программа
13:45
Женщины, короткая программа
17:00
23 декабря, суббота
Пары, произвольная программа
12:30
Женщины, произвольная программа
15:00
24 декабря, воскресенье
Показательные выступления
11:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.