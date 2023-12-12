Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске

С 21 по 24 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Расписание трансляций

21 декабря, четверг

Танцы на льду, ритм-танец

11:00

Мужчины, короткая программа

13:30

Пары, короткая программа

17:00

22 декабря, пятница

Танцы на льду, произвольный танец

11:00

Мужчины, произвольная программа

13:45

Женщины, короткая программа

17:00

23 декабря, суббота

Пары, произвольная программа

12:30

Женщины, произвольная программа

15:00

24 декабря, воскресенье

Показательные выступления

11:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.