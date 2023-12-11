Валиева, Петросян, Гуменник, Семененко, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин выступят на чемпионате России

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Стал известен список участников чемпионата России по фигурному катанию.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Федор Зонов, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Григорий Федоров, Илья Яблоков.

Женщины: Мария Агаева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Майя Хромых, Вероника Яметова.

Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Алена Косторная – Георгий Куница, Елизавета Кулешова – Владимир Следь, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Майя Шегай – Игорь Шамшуров.

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, София Качушкина – Марк Волков, Ксения Краусова – Даниил Корочкин, Варвара Курносенко – Федор Варламов, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Александра Прокопец – Александр Васькович, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Полина Усова – Михаил Антонов, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.

53 комментария
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Собинина-Ходыкин не отобрались разве?
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Как я рада , что Валиева будет на ЧР, подарила зрителю еще один сезон , и как же досадно, что нет Акатьевой. Помними и ждем в будущем сезоне.
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Почему парников 11, а не 12?
Акопова Рахманин? Васильева Запорожец? Собинина Ходыкин?
+7
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+7
Удачи участинкам! И пусть обойдется без обидных травм и снятий!
+6
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+6
Ответ Adeline
Почему парников 11, а не 12? Акопова Рахманин? Васильева Запорожец? Собинина Ходыкин?
еще Дениса с Таей нет и Плешков-Бояринцева то же странно....
+6
0
+6
Ходыкины не отобрались чтоли? Или только 11 пар?
+6
-1
+5
Ответ Зулфира Мухаметшина
Ставку ставлю на Муравьеву золото,Петросян серебро,Горбачева бронза,Камила коронное место 4
Камила будет на пьедестале
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Яблоков есть в списках, я рада ! А вот пары СХ нет, но надежда умирает последней, может еще добавятся.
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Всем удачи и честного судейства.
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Ответ imaxim
Комментарий скрыт
Даже не надейтесь!
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Будет красивая борьба! Успехов всем ребятам 💪👍
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А где Вероника Жилина? Что с ней сделал ее прекрасный тренер?
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+3
Ответ Зулфира Мухаметшина
Ставку ставлю на Муравьеву золото,Петросян серебро,Горбачева бронза,Камила коронное место 4
А у меня другой прогноз:
1 место - Петросян; 2 место - Валиева; 3 место - Садкова или Муравьёва.
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+2
Ответ umma
да кстати ,неужели Аннабель до сих пор не восстановилась ?? Жаль не плохие программы у них были ,пожелаем скорейшего восстановления!
Так они в США улетели и спортивное гражданство собираются менять)
+2
0
+2
У ребят конкуренция высочайшая, так что, не угадать кто победит и попадёт на пьедестал. Пусть будут достойные, желательно с чистыми прокатами.
У девчат чуток попроще. Явные фавориты на пьедестал - Петросян, Валиева, Муравьёва, Горбачёва. Скорее всего они и разыграют - кто тут лишний.
В парах у нас лидеры МиГи и БК, так что остальным только борьба за бронзу светит.
В танцах прорваться вперёд сложнее всего. Кто как накатал на этапах Гран-При, тот, то и получит. Степанова–Букин против Худайбердиевой-Базина за победу. Шанаева–Дрозд против Хаврониной–Нарижного за бронзу.
Главное, что везде предстоит серьёзная борьба за чемпионство. Удачи фигуристам! А нам - хорошего зрелища.
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+2
#иванапопованачр
Ходыкиных будет не хватать, отчегооо они не на ЧР ;(((
+2
0
+2
Что-то пары совсем непопулярные стали, надо в их пользу танцы ликвидировать , так как спорта там куда меньше.
Всем раздать памятки - мороженое не кушать с чужих рук, даже если мальчики угощают, с массажистами чай не пить.
+8
-6
+2
Морозов-Еременко нет в списках…
+2
0
+2
В списках отобравшихся были Собинина-Ходыкин (9-й результат), и даже Васильева-Запорожец (12-й). А вот Шегай-Шамшуров с 13-м изначально не были. Видимо, что-то случилось с СХ и ВЗ. Еще и Бояринцева-Плешков мимо почему-то
+3
-1
+2
Всем участникам гладкого льда и честного судейства !
+2
0
+2
Ответ umma
да кстати ,неужели Аннабель до сих пор не восстановилась ?? Жаль не плохие программы у них были ,пожелаем скорейшего восстановления!
Про них писали, что они флаг менять собрались. Может поэтому их нет?
+3
-2
+1
Уже через 9 дней начало, ого, так быстро пролетела половина сезона
+2
-1
+1
С Иваном Поповым просто беспредел
+1
0
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Удачи всем участникам Чемпионата России!
+2
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Ответ Lennuci
Ходыкины не отобрались чтоли? Или только 11 пар?
Должно быть 12. Отбираются 3 разминки в каждом виде
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Ответ Зулфира Мухаметшина
Ставку ставлю на Муравьеву золото,Петросян серебро,Горбачева бронза,Камила коронное место 4
Ставьте побольше, желательно все - тогда хоть повод будет для бессильной злобы))
+2
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Ответ Adeline
Про Дениса с Таисией вспомнила, а БП нет. Странно, действительно Может, федерация ещё решает и добавит 12ю пару из этих 4х При этом, ШШ есть, а выступали они слабо, да и получше и по-известнее пары есть И не помню, Кулешова Селедь два этапа откатали, или всего один. Неужели все другие 4 пары травмированы сейчас?
Денис с Таей снялись с недавнего Чемпионат Москвы посему-то, хотя там были, А вот БП там выступали и вполне нормально откатали обе программы, так что действительно очень все странно. По Карину с Никитой писали что Никита получил травму еще во время их второго этапа и в ПП они выступит не смогли...
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Ответ Lennuci
Я вроде это и сказала.
У вас стоит вопросительный знак, я думала это вопрос.
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+1
Ответ Adeline
Про Дениса с Таисией вспомнила, а БП нет. Странно, действительно Может, федерация ещё решает и добавит 12ю пару из этих 4х При этом, ШШ есть, а выступали они слабо, да и получше и по-известнее пары есть И не помню, Кулешова Селедь два этапа откатали, или всего один. Неужели все другие 4 пары травмированы сейчас?
он Следь, у них 1 этап и последнее место из 15 пар-участников ГПР.
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Странно, что спортивных пар меньше, чем танцевальных
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