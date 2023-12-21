Дикиджи, Семененко и Алиев откатались без падений, Гуменник упал с тройного акселя, Кондратюк остался без каскада в короткой программе на ЧР
Мужчины представили короткие программы на чемпионате России по фигурному катанию.
Владислав Дикиджи чисто исполнил четверной лутц, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель.
Евгений Семененко – каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель.
Дмитрий Алиев прыгнул каскад из четверного и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель.
Петр Гуменник – четверной сальхов – тройной тулуп и четверной риттбергер, упал с тройного акселя.
Роман Савосин исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель, а с четверного сальхова упал.
Марк Кондратюк прыгнул четверной лутц и тройной аксель, затем упал с четверного сальхова и остался без каскада.
Андрей Мозалев прыгнул четверной сальхов и тройной аксель, упал с четверного тулупа и не сделал каскад.
Илья Яблоков сделал четверной тулуп, тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп.
Григорий Федоров упал с четверного лутца, сделал каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель.
Макар Игнатов – четверной риттбергер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, падение с тройного акселя.
п.с. за дорогого сердцу Диму тоже оч рада! с корвалолом буду наблюдать за ПП )))
Завтра все может сложится по-другому. У мужчин всегда всё непредсказуемо. В произвольной будет🔥
Удачи в ПП.
Ром, давай соберись и чистенько с настроением ПП.