Дикиджи, Семененко и Алиев откатались без падений, Гуменник упал с тройного акселя, Кондратюк остался без каскада в короткой программе на ЧР

Мужчины представили короткие программы на чемпионате России по фигурному катанию.

чисто исполнил четверной лутц, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель.

– каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель.

прыгнул каскад из четверного и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель.

– четверной сальхов – тройной тулуп и четверной риттбергер, упал с тройного акселя.

исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель, а с четверного сальхова упал.

Марк Кондратюк прыгнул четверной лутц и тройной аксель, затем упал с четверного сальхова и остался без каскада.

Андрей Мозалев прыгнул четверной сальхов и тройной аксель, упал с четверного тулупа и не сделал каскад.

Илья Яблоков сделал четверной тулуп, тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Григорий Федоров упал с четверного лутца, сделал каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель.

Макар Игнатов – четверной риттбергер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, падение с тройного акселя.