Дикиджи, Семененко и Алиев откатались без падений, Гуменник упал с тройного акселя, Кондратюк остался без каскада в короткой программе на ЧР

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Дмитрий Алиев Петр Гуменник Роман Савосин Макар Игнатов Евгений Семененко Андрей Мозалев Илья Яблоков Владислав Дикиджи Марк Кондратюк Фигурное катание

Мужчины представили короткие программы на чемпионате России по фигурному катанию.

Владислав Дикиджи чисто исполнил четверной лутц, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель.

Евгений Семененко – каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель.

Дмитрий Алиев прыгнул каскад из четверного и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель.

Петр Гуменник – четверной сальхов – тройной тулуп и четверной риттбергер, упал с тройного акселя. 

Роман Савосин исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель, а с четверного сальхова упал. 

Марк Кондратюк прыгнул четверной лутц и тройной аксель, затем упал с четверного сальхова и остался без каскада.

Андрей Мозалев прыгнул четверной сальхов и тройной аксель, упал с четверного тулупа и не сделал каскад. 

Илья Яблоков сделал четверной тулуп, тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп. 

Григорий Федоров упал с четверного лутца, сделал каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель.

Макар Игнатов – четверной риттбергер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, падение с тройного акселя. 

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11 комментариев
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А ведь ничего и не скажешь! Одни восклицательные знаки - Владиславу, Евгению и Дмитрию! Так же классно откатать завтра и в ПП!
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хотя молодой и полный сил Владик очень вдохновляет докрученным в воздухе 4Л и стабильностью, очень рада за Женю Семененко, все же работает человек над артистизмом и непрыжковыми! респект огромный) но почему же маэстро не поправит Жене эти поклоны на прыжках(( шутки про то, что Семененко выйдет и всех заклюет прочно обосновались в наших чатах))
п.с. за дорогого сердцу Диму тоже оч рада! с корвалолом буду наблюдать за ПП )))
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Влад, Евген, Димон и все остальные.
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После грязных прокатов два последних просто спасли впечатление!
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ох и жарко на льду🔥🔥🔥! Дима--мурашки по коже, Женя--до глубины души, Влад--просто браво👏👏👏
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У мужчин было интересно наблюдать за каждым!! Скорейшего выздоровления Ерохову Леше 🙏
Завтра все может сложится по-другому. У мужчин всегда всё непредсказуемо. В произвольной будет🔥
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+3
Всем респект за фантастическую борьбу и классные прокаты.
Удачи в ПП.
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+2
А я самопровозглашённый специалист по оценке компонентности и болела за Влада, ещё когда это не было мейнстримом)) Уверена, что перспективы проявить артистизм у Влада хорошие! В прошлый раз таким зажигательным одиночником был Нейтан Чен. Качественные программы Владу поставят уже в будущем году, нынешняя пп осталась с юниорского сезона. Вспомним также, что на ЧМ-2021 и Женя Семененко неожиданно поехал добывать третью оликвоту с сомнительным "Бандитским Петербургом", с тех пор его программы и их презентация становятся всё более осмысленными.
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Ответ Татьяна Семёновна
А ведь ничего и не скажешь! Одни восклицательные знаки - Владиславу, Евгению и Дмитрию! Так же классно откатать завтра и в ПП!
Прекрасная тройка,попыталась сравнить с японцами, можно бороться, только не расслабляться на произвольную. Всем удачи!!
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Владу, Пете и Роме удачи в ПП. Влад вообще восторг.
Ром, давай соберись и чистенько с настроением ПП.
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Что-то все расслабились в этом сезоне.Ну ничего удивительного
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