«В таком стиле могут быть номера». Хореограф Михайлов о новой песне Трусовой

Хореограф считает, что в стиле песни Александры Трусовой можно создать программу.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2022 записала трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«В таком стиле могут быть номера», - заявил хореограф Никита Михайлов.