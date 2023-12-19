«В таком стиле могут быть номера». Хореограф Михайлов о новой песне Трусовой

Теги сборная России женское катание Никита Михайлов Александра Трусова музыка Фигурное катание

Хореограф считает, что в стиле песни Александры Трусовой можно создать программу.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2022 записала трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«В таком стиле могут быть номера», - заявил хореограф Никита Михайлов.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Можно поставить конечно.
Можно даже Хендрикс переплюнуть, и станцевать на судейском столе. Будет очень круто.
+8
-3
+5
Ждем новую программу от Саши Трусовой "Кукла"
+4
-1
+3
Ответ Юра Плисецкий
Можно поставить конечно. Можно даже Хендрикс переплюнуть, и станцевать на судейском столе. Будет очень круто.
Можно переплюнуть Пападакис/Хаббелл и откатать дуэтом, Левушкина там 3я лишняя.
Параллельный 3Л-3Р прыгнуть. На параллельный 3А вряд ли рассчитывать придется.
+4
-1
+3
Ответ Vladimir Arutin
Ждем новую программу от Саши Трусовой "Кукла"
"Не кукла".)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий