«В таком стиле могут быть номера». Хореограф Михайлов о новой песне Трусовой
Хореограф считает, что в стиле песни Александры Трусовой можно создать программу.
Ранее серебряный призер Олимпиады-2022 записала трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.
«В таком стиле могут быть номера», - заявил хореограф Никита Михайлов.
Можно даже Хендрикс переплюнуть, и станцевать на судейском столе. Будет очень круто.
Параллельный 3Л-3Р прыгнуть. На параллельный 3А вряд ли рассчитывать придется.