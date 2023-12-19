Семенович о Трусовой в музыке: «Нужно заниматься вокалом, тренировать связки. Это такая же работа, как тренировки на льду»

Теги сборная России женское катание Анна Семенович Александра Трусова музыка Фигурное катание

Анна Семенович рассказала, что нужно Александре Трусовой для карьеры в музыке.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова выпустила новую песню «Я не кукла», записанную вместе с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

– Трусова сможет добиться успехов в музыке?

– Я первая фигуристка, которая была в сборной России, занимала высокие места на международных соревнованиях и сделала себе карьеру в музыке, шоу‑бизнесе. Я верю, что всего можно добиться в этой жизни, если есть желание и труд.

Нужно понимать, что нужно заниматься вокалом, тренировать связки. Это такая же работа, как тренировки на льду. Для того, чтобы петь, нужен голос и слух, их нужно развивать, – сказала певица и бывшая фигуристка Семенович.

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6 комментариев
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А давно Семенович великой певицей стала?И где ее натренированные связки?
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А зачем?🤔
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Ну если даже Семенович обратила на это внимание…
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Семенович о Трусовой в музыке: «Нужно обратиться к пластическому хирургу»
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Ответ Алеся Ткаченко
А давно Семенович великой певицей стала?И где ее натренированные связки?
У нее так-то есть другие выдаююющиеся заслуги
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