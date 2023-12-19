Семенович о Трусовой в музыке: «Нужно заниматься вокалом, тренировать связки. Это такая же работа, как тренировки на льду»

Анна Семенович рассказала, что нужно Александре Трусовой для карьеры в музыке.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова выпустила новую песню «Я не кукла», записанную вместе с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

– Трусова сможет добиться успехов в музыке?

– Я первая фигуристка, которая была в сборной России, занимала высокие места на международных соревнованиях и сделала себе карьеру в музыке, шоу‑бизнесе. Я верю, что всего можно добиться в этой жизни, если есть желание и труд.

Нужно понимать, что нужно заниматься вокалом, тренировать связки. Это такая же работа, как тренировки на льду. Для того, чтобы петь, нужен голос и слух, их нужно развивать, – сказала певица и бывшая фигуристка Семенович.