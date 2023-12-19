Ирина Роднина: «Трусова молодец, показывает, что она творческий человек. Думаете, женщине нужна только кухня, ребенок, готовка?»

Теги сборная России Ирина Роднина Кубок России женское катание Александра Трусова музыка Фигурное катание

Ирина Роднина похвалила фигуристку Александру Трусову, выпустившую новую песню.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова записала трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

– Как вам увлечение Трусовой музыкой? Или ей стоило бы продолжать реализовываться в фигурном катании?

– Я не слышала песни Трусовой. В любом случае она молодец, показывает, что она творческий человек. Ей интересно жить, она не замыкается на одном фигурном катании. Чего вы засунули ее в фигурное катание? Все, больше ничего нельзя делать ей?

– Трусова – звезда мирового фигурного катания, ее ждут обратно.

– И что? Думаете, женщине нужна только кухня, ребенок, готовка и все?

– Трусова в раннем возрасте приостановила карьеру, хотя по своим способностям могла бы еще долго успешно выступать.

– А где ей сейчас выступать? Она призер Олимпийских игр и на этапах Кубка России ей уже не очень интересно выступать. А почему бы не попробовать себя в чем‑то новом? Если это получается, то почему нет? – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Роднина.

7 комментариев
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Трусова зарабатывает деньги на всём, что предлагают. Её популярность скоротечна. А вот сесть на должность, в тёплое кресло, как Роднина - это совсем другой уровень.
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женщине нужно кресло в думе
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Быстрей бы уже начался ЧР, чтоб были реально интересные новости и действующие спортсмены
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А что Косомаров еще не высказался? Трусова( или корреспонденты) подняли волну.
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Конечно женщине нужна не только кухня, кто спорит. Однако умение готовить и главное воспитание детей ещё ни одной женщине не помешали.
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Роднина кого-то похвалила (Трусову). С чего бы?🤔
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