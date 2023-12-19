Ирина Роднина: «Трусова молодец, показывает, что она творческий человек. Думаете, женщине нужна только кухня, ребенок, готовка?»

Ирина Роднина похвалила фигуристку Александру Трусову, выпустившую новую песню.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова записала трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

– Как вам увлечение Трусовой музыкой? Или ей стоило бы продолжать реализовываться в фигурном катании?

– Я не слышала песни Трусовой. В любом случае она молодец, показывает, что она творческий человек. Ей интересно жить, она не замыкается на одном фигурном катании. Чего вы засунули ее в фигурное катание? Все, больше ничего нельзя делать ей?

– Трусова – звезда мирового фигурного катания, ее ждут обратно.

– И что? Думаете, женщине нужна только кухня, ребенок, готовка и все?

– Трусова в раннем возрасте приостановила карьеру, хотя по своим способностям могла бы еще долго успешно выступать.

– А где ей сейчас выступать? Она призер Олимпийских игр и на этапах Кубка России ей уже не очень интересно выступать. А почему бы не попробовать себя в чем‑то новом? Если это получается, то почему нет? – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Роднина.