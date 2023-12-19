«Я не кукла, не играй с огнем». Трусова, Самоделкина и Левушкина выпустили песню
Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова выпустила новую песню.
В записи трека приняли участие Софья Самоделкина и Мария Левушкина.
«С безумным трепетом мы готовы представить вам нашу песню!
Для нас это не просто совместная работа, а трансформация нашей дружбы во что-то большее!
Искреннее спасибо автору и продюсеру Вадиму Антонову за то, что помог передать наши мысли и желания», – написала Трусова.
«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом
Если был бы сносный голос , то ничего удивительного. девушки молодые.
а потом скажут, почему Тутберидзе назвала " продуктами " .
Вот чем любая из них занимается после карьеры в спорте,, Как катаются, как поют , как одеваются , как ведут себя. А в спорте все было на высшем уровне.
А они в принципе петь умеют? Похоже, нет.
"Безумный трепет" у них должен быть от прослушивания вот этого "шедевра" в своём исполнении.
ПС. Заодно не подскажете, кто поёт?🤔