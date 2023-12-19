«Я не кукла, не играй с огнем». Трусова, Самоделкина и Левушкина выпустили песню

Теги сборная России светская хроника женское катание Александра Трусова Софья Самоделкина Мария Левушкина Фигурное катание

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова выпустила новую песню.

В записи трека приняли участие Софья Самоделкина и Мария Левушкина. 

«С безумным трепетом мы готовы представить вам нашу песню!

Для нас это не просто совместная работа, а трансформация нашей дружбы во что-то большее!

Искреннее спасибо автору и продюсеру Вадиму Антонову за то, что помог передать наши мысли и желания», – написала Трусова. 

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Соболезную звуковикам, писавшим и сводившим это.
+34
-1
+33
В этом случае даже автотюн бессилен. Как бы спец по звуку ни старался...
+23
-1
+22
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Поющие коньки)))
+20
0
+20
Да, треш
+20
0
+20
Выдержать певицу Трусову - меня это очень сильно закалило в жизни...)) Но в итоге я сдался, это выше моих сил...
+20
-1
+19
Чушь какая-то
+16
-2
+14
Горшочек, не вари!🙉
+13
-2
+11
Просто, один вопрос… зачем? Сделайте совместный номер в конце концов, катайтесь девочки! Вы же фигуристки… но песня…
+12
-1
+11
Ответ Olya Ru
Просто, один вопрос… зачем? Сделайте совместный номер в конце концов, катайтесь девочки! Вы же фигуристки… но песня…
Гнать "нонешнюю попсу" намного проще чем кататься, пусть даже и в шоу (не говоря уже о соревнованиях). Так сказать по пути наименьшего сопротивления...
+11
0
+11
Пойду послушаю Нюшу, всплакну
+11
-1
+10
Интересно, кто нибудь из бывших топов когда нибудь займется достойным делом ? Нет голоса , не беда , но можно ведь петь в душе , а не выносить на публику вот это.
Если был бы сносный голос , то ничего удивительного. девушки молодые.
а потом скажут, почему Тутберидзе назвала " продуктами " .
Вот чем любая из них занимается после карьеры в спорте,, Как катаются, как поют , как одеваются , как ведут себя. А в спорте все было на высшем уровне.
+12
-3
+9
На кого это рассчитано интересно. Подростки такой шлак слушать не будут, взрослые посмеются. Ну может 8-летним девочкам зайдет, если клип мультяшный снимут
+10
-1
+9
Ответ Mira Val
Автор и продюсер Вадим Антонов, так себе песня 🙉 Девочки не виноваты, что доверились негениальному автору.
А кто нормальный за них возьмется?
+8
0
+8
Ответ Бильм@н
Песня мне не особо зашла, "два крыла" больше понравилась😁. Но девчонки довольные, веселятся и развлекаются, и это хорошо. Пусть зажигают, когда как не в юности пробовать что-то новое.
Теперь "Два крыла" уже кажутся отличной песней :))
+6
-1
+5
Ответ V_k
На кого это рассчитано интересно. Подростки такой шлак слушать не будут, взрослые посмеются. Ну может 8-летним девочкам зайдет, если клип мультяшный снимут
Фан база Трусовой, срез 10-17 лет
+3
0
+3
У Саши много фанаток подросткового возраста. Им зайдет. Да и Саша не претендует на Золотой граммофон. Пусть тешится.
+8
-6
+2
Ответ vanessa2021
За деньги кто угодно возмется за кого угодно)))
Значит бюджет небольшой)
+2
0
+2
Ответ vm68
Переживания Щербаковой по поводу профессии никого не интересуют. Зато клип Трусовой все послушали и бросились обсуждать. Показательно.
Пусть споет о своих переживаниях, тогда обсудим
+2
0
+2
Автор и продюсер Вадим Антонов, так себе песня 🙉 Девочки не виноваты, что доверились негениальному автору.
+2
-1
+1
Для "Грэмми" сойдет.
+1
0
+1
Какой шлак...

А они в принципе петь умеют? Похоже, нет.

"Безумный трепет" у них должен быть от прослушивания вот этого "шедевра" в своём исполнении.
+1
0
+1
Ответ Kareglazaya
Эти страдания под музыку очень напомнили творчество Бузовой - та же манера исполнения (язык не поворачивается сказать "пения"). Вот что значит тренироваться у продюсера)))
Трио Та-Tу какое-то. Наверное, после ужина у Яны Александровны на "ум" взбрело.
+2
-1
+1
Комментарий удален модератором
Ответ vanessa2021
Песня два крыла вообще отличная сама по себе. На все времена))) можно было только аранжировку подороже сделать. Ну и над клипом поработать. Но Саша сказала, что клип делали с одного захода. Она прилетела в Москву на сутки чемоданы поменять , ну и поехали заодно клип сняли на улице..с одного дубля, времени не было.
Мечтаю, вот бы кто сделал показательный под "Два крыла" :))
0
0
0
Ответ Karina kolesnikova
Теперь "Два крыла" уже кажутся отличной песней :))
👍
0
0
0
Ответ Gemma157
Комментарий скрыт
Восхищена вашей рецензией. Очень грамотно охарактеризовали произведение и дали объективную оценку👍Тоже добавила в плейлист.
ПС. Заодно не подскажете, кто поёт?🤔
0
0
0
Ответ xQcoW
Если пукнуть в Шазам, то выскочит эта песня
🤣🤣🤣
0
0
0
Ответ vanessa2021
Это бесплатно вообще, Антонов раскручивается на Саше. Ну а Саша по фану просто, почему и нет.
Ясно-понятно, социальный продюссер значит
0
0
0
Ответ Юркин Клоп
А кто нормальный за них возьмется?
За деньги кто угодно возмется за кого угодно)))
+2
-2
0
Какой ужас уши вянут.
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий