«Я не кукла, не играй с огнем». Трусова, Самоделкина и Левушкина выпустили песню

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова выпустила новую песню.

В записи трека приняли участие Софья Самоделкина и Мария Левушкина.

«С безумным трепетом мы готовы представить вам нашу песню!

Для нас это не просто совместная работа, а трансформация нашей дружбы во что-то большее!

Искреннее спасибо автору и продюсеру Вадиму Антонову за то, что помог передать наши мысли и желания», – написала Трусова.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом