Рудковская о песне Трусовой: «Саша сказала, что они сделали это just for fun. Они же девочки – не тетечки и не бабулечки»

Яна Рудковская оценила новую песню Александры Трусовой.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2022 записала трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Мне сегодня стало интересно и я спросила Сашу [про песню]. Она сказала, что они это с девочками сделали «just for fun» (просто для развлечения).

Они же девочки – не тетечки и не бабулечки. Хотя и те и другие уже в рилсах наяривают. Им интересно не стоять скучно на одном месте. Им нравится удивлять. Видите, неважно, как спели, главное, что все это обсуждают. Вот если бы они не тренировались и только этим занимались – мы могли говорить, что они стали блогерами.

А по факту в рамках шоу на открытии академии (нового отделения в «Ангелах Плющенко» – Sports.ru) – при очень специфичном освещении – Трусова делает каскад тройной лутц плюс тройной тулуп, а Самоделкина – тройной с половиной аксель в программах.

Девочки тренируются по две тренировки в день. Полноценно работают. Не вижу таких прыжков и каскадов у многих, кто в спорте, и уж тем более у тех, кто катается в шоу! Может, вы мне их подскажете?

Девочки не скучные. Я с ними дружу К музыкальным их делам не имею никакого отношения, но в «Русалочке» Саша и Софа вас удивят. У нас с ними много запланировано спортивных фишек и не только! Так что ждем премьеру!

Считайте лучше, сколько они напрыгают там. Уверена, их точно никто не перепрыгнет ни в одном шоу в мире среди девочек», – сказала музыкальный продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская.