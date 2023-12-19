Рудковская о песне Трусовой: «Саша сказала, что они сделали это just for fun. Они же девочки – не тетечки и не бабулечки»

Теги сборная России женское катание Яна Рудковская Александра Трусова Софья Самоделкина музыка ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская оценила новую песню Александры Трусовой.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2022 записала трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Мне сегодня стало интересно и я спросила Сашу [про песню]. Она сказала, что они это с девочками сделали «just for fun» (просто для развлечения).

Они же девочки – не тетечки и не бабулечки. Хотя и те и другие уже в рилсах наяривают. Им интересно не стоять скучно на одном месте. Им нравится удивлять. Видите, неважно, как спели, главное, что все это обсуждают. Вот если бы они не тренировались и только этим занимались – мы могли говорить, что они стали блогерами.

А по факту в рамках шоу на открытии академии (нового отделения в «Ангелах Плющенко» – Sports.ru) – при очень специфичном освещении – Трусова делает каскад тройной лутц плюс тройной тулуп, а Самоделкина – тройной с половиной аксель в программах.

Девочки тренируются по две тренировки в день. Полноценно работают. Не вижу таких прыжков и каскадов у многих, кто в спорте, и уж тем более у тех, кто катается в шоу! Может, вы мне их подскажете?

Девочки не скучные. Я с ними дружу К музыкальным их делам не имею никакого отношения, но в «Русалочке» Саша и Софа вас удивят. У нас с ними много запланировано спортивных фишек и не только! Так что ждем премьеру!

Считайте лучше, сколько они напрыгают там. Уверена, их точно никто не перепрыгнет ни в одном шоу в мире среди девочек», – сказала музыкальный продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская.

18 комментариев
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А Рудковская себя к кому относит: к тётечкам или к бабулечкам?
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При чём здесь возраст, если голоса нет от слова совсем ? Люди в караоке в тысячу раз лучше поют.
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Яна, ну нельзя же так часто переобуваться.
"Видела только отрывки в Интернете. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я все-таки человек, который разбирается в шоу-бизнесе. Воздержусь от комментариев"
https://www.sports.ru/figure-skating/1114903070-rudkovskaya-o-penii-zagitovoj-ne-znayu-kto-pridumal-etu-ideyu-no-ya-by.html
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В конце она сказала что их никто не перепрыгает в шоу? По сути это весь итог тренерской деятельности Плющенко.
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"неважно, как спели, главное, что все это обсуждают" - ну так вот оно, "главное"!)) Девиз и слоган ЯР. Неважно что, неважно как, хоть метеоризм в лужу! Главное - о вас говорят)) А еще кто-то с пеной у рта спорил что нет тут руки Яны) ага)) Посоветовала и посодействовала наставница наша, матерь всея поющих Трусовых)
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Много фантазий в этом опусе, включая фразу «just for fun», от не знающей английского девушки. Закономерно главное: именно накануне ЧР нужно напомнить о том, что "никто не перепрыгнет"/не перепоёт/не переужинает/не перепиарит фигуристок АП. И вдобавок, перепрыгнуть и перепрыгать - это несколько разные упражнения)
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“Смотря какой fabric”
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Ответ Katerina Sunny
А Рудковская себя к кому относит: к тётечкам или к бабулечкам?
А по-русски уже даже стыдно? Здесь как раз подходит "для прикола".
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"...истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня..." (Евангелие от Марка)
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А дружат с бабулькой.
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Вспомнила высказывание Яны Рудковской про выступление Алины с Зиверт )
Что-то там про профессионализм было ))
А теперь «неважно как спели» 😂
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Ответ Katerina Sunny
А Рудковская себя к кому относит: к тётечкам или к бабулечкам?
Леди Совершенство....
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Ответ Katerina Sunny
А Рудковская себя к кому относит: к тётечкам или к бабулечкам?
к девулечкам! 🤣🤣🤣
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Ответ Алексей Токарев
В конце она сказала что их никто не перепрыгает в шоу? По сути это весь итог тренерской деятельности Плющенко.
Читать и анализировать научись
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Ответ Anna
Яна, ну нельзя же так часто переобуваться. "Видела только отрывки в Интернете. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я все-таки человек, который разбирается в шоу-бизнесе. Воздержусь от комментариев" https://www.sports.ru/figure-skating/1114903070-rudkovskaya-o-penii-zagitovoj-ne-znayu-kto-pridumal-etu-ideyu-no-ya-by.html
ахаха))) верно подмечено! Но семейке далеко не впервой противоречить самим себе, причем в самые кратчайшие сроки. для них слова - мусор, сегодня одно, завтра - иное. все в зависимости от повестки, от действующих лиц, от собственной выгоды "в моменте". даже фотки свои "патриотические" туды-сюды уже несколько раз убирали из инсты, о чем говорить то тут))
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