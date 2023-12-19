Татьяна Тарасова: «Если бы гимнасток допустили, то судили бы безобразно. Мы видели это в фигурном катании: кто что хочет, то и поставит»

Татьяна Тарасова отреагировала на решение Ирины Винер не выступать без флага.

«Ирина Александровна – уважаемый тренер и человек! Конечно, когда ты всю жизнь выступаешь под флагом и гимном, как и я на своих соревнованиях, то не хочется изменять свои правила, которые тоже вырабатывались годами. С другой стороны, если допускают, то каждый человек должен решить для себя.

Если Ирина Александровна решила так, и за эти годы она сделает новую команду, то будет прекрасно! Но спортсмены тренируются у разных тренеров, и каждый считает по-своему. Поэтому нужно считаться с мнением.

К тому же, я думала о гимнастике, и если бы гимнасток допустили, то судили бы безобразно. Мы видели это судейство, как в фигурном катании: кто что хочет, то и поставит. Поэтому нам всем надо подумать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.