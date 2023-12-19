Татьяна Тарасова: «Если бы гимнасток допустили, то судили бы безобразно. Мы видели это в фигурном катании: кто что хочет, то и поставит»

Теги Татьяна Тарасова художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на решение Ирины Винер не выступать без флага.

«Ирина Александровна – уважаемый тренер и человек! Конечно, когда ты всю жизнь выступаешь под флагом и гимном, как и я на своих соревнованиях, то не хочется изменять свои правила, которые тоже вырабатывались годами. С другой стороны, если допускают, то каждый человек должен решить для себя.

Если Ирина Александровна решила так, и за эти годы она сделает новую команду, то будет прекрасно! Но спортсмены тренируются у разных тренеров, и каждый считает по-своему. Поэтому нужно считаться с мнением.

К тому же, я думала о гимнастике, и если бы гимнасток допустили, то судили бы безобразно. Мы видели это судейство, как в фигурном катании: кто что хочет, то и поставит. Поэтому нам всем надо подумать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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12 комментариев
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Ну да, ну да, мы видели это судейство раньше - как ТАТ договорилась - так и судили.
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Уж точно не про справедливость она, скорее обидели ее любимиц)
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Ответ Блинчик
Полностью согласен! Судейство в ФК безобразное! То пять квадов меньше двух, то дровосеку Малиняну ставят компоненты в 90 баллов и ловкостью рук запихивают под него Уно, Кагияму и Сяо Фа. Рисуют оценки, какие захотят.((
интересно, а когда будет Гном Гномыч всех рвать на российских соревнованиях, что скажет ТАТ про судейство в России ))
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Тарасова отреагировала на решение Ирины Винер не выступать без флага. --- А Винер кто-то приглашал выступать?
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Мы видели это в фигурном катании: кто что хочет, то и поставит» --- Это вообще-то приговор судейству в фигурном катании.
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Поэтому нам всем надо подумать...😁 Вы пока думаете, игры закончатся. У зимних ещё есть время подумать, много чего изменится. А летним думать некогда уже.
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Если судейство так легко подшаманить в этих видах, то как же тогда оценивать результаты времен дедушки Лаки в руководстве фигурки, и Винер в руководстве гимнастики?
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Ответ Лека-Лека
А тем временем великолепная Лала и другие девочки будут выступать только на небесной грации. Легко Винер за других решает
Там Кабаева решает. Турнир Небесная грация в Китае организован под ее руководством!
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