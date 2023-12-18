Мамиашвили о словах Винер про Олимпиаду: «Ее позиция мне крайне понятна. Но жизнь покажет, что нам делать и как»

Михаил Мамиашвили оценил слова Ирины Винер, выступившей против участия в ОИ-2024.

Ранее Винер, которая возглавляет сборную России по художественной гимнастике, назвала позором возможное участие в Олимпийских играх без флага и гимна.

«Я категорически понимаю Винер и солидарен с ней, как отдельно взятый персонаж. Ее позиция мне крайне понятна. Но жизнь покажет, что нам делать и как нам это делать», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.