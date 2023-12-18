Мамиашвили о словах Винер про Олимпиаду: «Ее позиция мне крайне понятна. Но жизнь покажет, что нам делать и как»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Олимпийская сборная России Михаил Мамиашвили ФСБР Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) Борьба

Михаил Мамиашвили оценил слова Ирины Винер, выступившей против участия в ОИ-2024.

Ранее Винер, которая возглавляет сборную России по художественной гимнастике, назвала позором возможное участие в Олимпийских играх без флага и гимна.

«Я категорически понимаю Винер и солидарен с ней, как отдельно взятый персонаж. Ее позиция мне крайне понятна. Но жизнь покажет, что нам делать и как нам это делать», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

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3 комментария
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Блин, Мамиашвили мой любимый спикер по этой теме: всех уважает, со всеми соглашается, Родину любит, а вот ехать или не ехать - не говорит!
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Ответ Ебздрогыч
Блин, Мамиашвили мой любимый спикер по этой теме: всех уважает, со всеми соглашается, Родину любит, а вот ехать или не ехать - не говорит!
Как не говорит? На танке?
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Ответ Ебздрогыч
Блин, Мамиашвили мой любимый спикер по этой теме: всех уважает, со всеми соглашается, Родину любит, а вот ехать или не ехать - не говорит!
Классическая история про два стула.
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