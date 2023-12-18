Ирина Винер: «Пропуск Олимпиады никак не повлияет на художественную гимнастику в России. Наоборот, у нас огромный рост наблюдается»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ ТАСС Гимнастика

Винер считает, что пропуск Олимпиады не отразится на уровне художественной гимнастики в РФ.

«Никак не повлияет. Наоборот, у нас огромный рост наблюдается в художественной гимнастике, мы вернули правила, по которым выступала когда-то та же Алина Кабаева.

Завершившиеся вчера в Пекине соревнования «Небесная грация» доказали, что наши гимнастки сильные и смелые, они имеют великолепные программы. И это все потому, что мы идем вперед, а там – тупик.

В финале Кубка России в Екатеринбурге у нас выступали 78 регионов. И каждый регион – как целая страна и даже больше. Они выступали со своими флагами и гимнами. Вот это и был настоящий чемпионат мира и Европы», – сказала Ирина Винер.  

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1 комментарий
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Теперь можно пилить бюджет и выступать на первенствах в ДК а-ля Небесная Грация. Где зрителей нет, показ убогий, да и прочее. А состав участников ух...
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