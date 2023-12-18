Валентина Родионенко: «Поездка на Олимпиаду будет даже не позором, а предательством своей страны»
Тренер российских гимнастов сравнила поездку на Олимпиаду-2024 с предательством.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что россияне смогут выступить на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Гимнасты, в частности, для этого нужно получить допуск по критериям Международной федерации гимнастики (FIG).
«Те условия, которые нам прислали, – унизительные! Самое страшное, что нам не дают гарантии безопасности. Если кто-то поедет в Париж, то может нарваться на провокацию. Надо уважать свою страну и себя, хватит стоять перед ними на коленях.
Я, как и Винер, считаю, что поездка на Олимпиаду будет позором. Даже не назову это позором, а предательством своей страны. Они (международные спортивные федерации – Sports.ru) специально это делают, пытаются расколоть нашу страну изнутри.
У нас, к счастью, нет таких спортсменов, которые хотят поехать на таких условиях в Париж», - старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
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