Валентина Родионенко: «Поездка на Олимпиаду будет даже не позором, а предательством своей страны»

Теги художественная гимнастика спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Ирина Винер Олимпийская сборная России Валентина Родионенко Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Тренер российских гимнастов сравнила поездку на Олимпиаду-2024 с предательством.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что россияне смогут выступить на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Гимнасты, в частности, для этого нужно получить допуск по критериям Международной федерации гимнастики (FIG).

«Те условия, которые нам прислали, – унизительные! Самое страшное, что нам не дают гарантии безопасности. Если кто-то поедет в Париж, то может нарваться на провокацию. Надо уважать свою страну и себя, хватит стоять перед ними на коленях.

Я, как и Винер, считаю, что поездка на Олимпиаду будет позором. Даже не назову это позором, а предательством своей страны. Они (международные спортивные федерации – Sports.ru) специально это делают, пытаются расколоть нашу страну изнутри.

У нас, к счастью, нет таких спортсменов, которые хотят поехать на таких условиях в Париж», - старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

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31 комментарий
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Достали поехавшие старики. Сунуть бы их в какой-нибудь дом престарелых, выдать форму пионерскую, включить советский гимн - и хай там беснуются. И заборчиком по периметру бетонным
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Океания какая-то…
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Как достали эти ретрограды!
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Ожидали травлю осмелившихся, получили хуже - прямые запреты. Интересно, какие федерации еще присоединятся к команде "добровольно-принудительных отказников".
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Что вы хотите ? Старухе 87- лет она ещё с Лениным бревно несла на субботнике и и перед Лаврентием Палычем (!эффективным менеджером) канкан отплясывала
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+9
Так, кто в доме престарелых дверь не закрыл?
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
скорее брусьями или бревном - она спортивную гимнастику представляет
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Начинается давление на спортсменов.
Очень хитро сделано - не запрещают, но сверху дана команда тренерам, и прочим вот такие взбросы давать
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Вот подскажите мне,на кой ляд тогда кормить профспорт,если не участвовать в международных соревнованиях?Зачем тратить милиарды народных денег?чтоб обыгрывать туркменов в хоккей и кубинцев в футбол,можно вполне.утром к станку,вечером на спартакиаду,как при советах.всё одно это никто не смотрит и никому эти псевдоконкурентные состязания не нужны.
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Какое уж там предательство! Терроризм, не меньше 🤡
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растрелять!
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Да нет же! Страну никто не предаст из тех кто поедет. Предатели в другом месте сидят, гораздо ближе
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за всех сказала, а это неправильно, многие меняют гражданство , тут ничего не поделать ...
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Ответ E1viN
Достали поехавшие старики. Сунуть бы их в какой-нибудь дом престарелых, выдать форму пионерскую, включить советский гимн - и хай там беснуются. И заборчиком по периметру бетонным
А все эти молодые Легковы, Плющенки, Степановы, Лебедевы, Карякины и т.д. тоже старики? Или всех заставили шантажом. Или только за бабло. А на самом деле они тайные либералы, демократы, пацифисты, либертарианцы? Кстати критерий возраста как главное оскорбление оппонентов и эти словечки старик, деды был запущены в массы самой известной командой блогеров, которые себя ещё называют якобы главной оппозицией. Это режет слух во всех их роликах и соцсетях уже много лет. Видимо так электорат хотят прибрести в демографически стареющей стране. Предводителю их самому уже под полтос, но словечками этими тоже не чурался. Так какие тогда ваши отличия от официальной пропаганды, круглосуточно кричащей от столетнем Байдене в памперсах?
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А как же спорт вне политики? Каждый спортсмен вправе ехать на олимпиаду под нейтральным флагом это выбор лично каждого .
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Неужели непонятно, что "они пытаются расколоть нашу страну изнутри" именно вашими руками, такими вашими высказываниями?
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хватит стоять перед ними на коленях.
Так мы оказывается на коленях. а не они к нам ползут на них...вот это поворот...а те у кого она на подачках живет говорят. что , что это в 90-е было...
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Это Вы сейчас про Израиль спрашиваете?
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Винер и Родионенко работали в команде ОКР в Токио без флага и гимна. Что же так сильно возмутило их сейчас? Ах, да, там какие-то латинские буковки появились, которые как бы "всего лишь буковки" и которые запретили. Это гораздо серьезнее, чем официальные символы страны, без шансов на выступление для гимнасток.
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позорники,своё прожили... и еще гадять максимально, напоследок
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Такими темпами "предательство страны" станет комплиментом.
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Я прям ждал таких формулировок. И что-нибудь про врагов народа нужно добавить.
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Спортсменов, которые потенциально могут поехать на ОИ, уже назвали предателями. Как же у нас любят вешать ярлыки.
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Комментарий удален модератором
В Пекине такие же предатели были.
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Коллеги, самое главное, что это когда-то закончится. И уже довольно скоро, учитывая ситуацию в российской экономике. До весны ее будут искусственно накачивать, а потом все окончательно рухнет после выборов. Печально, но без финансового краха мы от этой власти не избавимся.
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Точно,он прав, раскол российский империи начнётся именно с гимнастики))
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Будущий депутат по ходу, лозунги уже научилась толкать
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А сборная России где то ещё выступает?
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Так какие проблемы? Путь уважаемый господин и не едет. Так сказать не позорится...
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