Татьяна Навка высказалась о том, почему стала участницей «Команды Путина».

Олимпийская чемпионка в танцах на льду вошла в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ.

«Все же и так понятно. Если я была там (на новых территориях РФ), значит, поддерживаю нашего президента», – сказала Навка.

Плющенко, Вяльбе, Навка, Карякин, Легков, Нагорный, Монсон, Поветкин стали участниками «Команды Владимира Путина»