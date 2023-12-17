Навка о вхождении в «Команду Путина»: «Все же и так понятно. Я поддерживаю нашего президента»

Теги Татьяна Навка Владимир Путин Политика Фигурное катание

Татьяна Навка высказалась о том, почему стала участницей «Команды Путина».

Олимпийская чемпионка в танцах на льду вошла в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ.

«Все же и так понятно. Если я была там (на новых территориях РФ), значит, поддерживаю нашего президента», – сказала Навка. 

Плющенко, Вяльбе, Навка, Карякин, Легков, Нагорный, Монсон, Поветкин стали участниками «Команды Владимира Путина»

 

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Навка: «Все же и так понятно.
+10
-1
+9
Тут даже и комментировать нечего
+5
-1
+4
"...но не поддерживаю страну", - добавила мысленно Навка.
+6
-2
+4
Конечно, всё понятно. Глупо в её положении не поддержать Президента, являясь женой его усатой секретарши и получая миллионы бюджетных денег на свои шоу.
+4
0
+4
Действительно, понятно
+2
-1
+1
Ответ Viks
Навка: «Все же и так понятно.
Молодец, хоть правду сказала
+1
0
+1
Неожиданно) а мы думали, она в оппозиции)
0
0
0
Ответ Viks
Навка: «Все же и так понятно.
Все всё понимают
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий