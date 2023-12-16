Елена Вяльбе: «Для меня честь быть в команде Путина! Очень рада оказывать поддержку такому лидеру нашей страны»

Теги лыжные гонки Владимир Путин ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе объяснила, почему поддерживает Владимира Путина.

Президент России намерен участвовать в выборах 2024 года.

«Для меня честь быть в команде Путина! Этим все сказано. Вы кого-то видите еще кроме Владимира Владимировича, кто мог бы повести Россию за собой? Вот и я не вижу.

Считаю, сейчас то самое время, когда необходимо поддержать верховного главнокомандующего, который любит свою страну и любит своих людей, которые здесь живут.

Очень рада оказывать поддержку такому лидеру нашей страны. Он должен победить на выборах», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глубина почитания равна Марианской впадине
+35
-2
+33
стошнит сейчас
+30
-2
+28
Сегодня День Длинных Языков ?
+20
0
+20
Перепись лакеев еще долго будет продолжаться?
+11
-1
+10
Ответ Atsuktuvas
Сегодня День Длинных Языков ?
День открытых дверей в публичном доме...
+11
-2
+9
Ответ Atsuktuvas
Сегодня День Длинных Языков ?
Сегодня была тусовка путинтим, вот они и расползлись по белу свету
+8
-1
+7
Ответ Чавес2
Комментарий скрыт
Вести недели смотришь?)
+5
0
+5
Римминг - национальная российская скрепа в разные периоды времени...
+6
-2
+4
Ответ igls54
Глубина почитания равна Марианской впадине
язык равен Гольфстриму, теплый и ласковый
+2
0
+2
да замолчите вы уже все, пожалуйста, языкастый отряд)
+2
0
+2
Ответ Чавес2
Местных хомячков читаю
Ну ты то не такой. У тебя своя голова на плечах, естественно.
+2
0
+2
капец, джабба-хат говорит по-русски
+2
0
+2
До чего же мерзкие персонажи, они готовы любому подставить, будь то ВВП, Иванов , Петров , Сидоров
+2
0
+2
Вот именно об этой незаменимости, о которой говорят Вяльбе, и стоит задуматься. В стране 140 миллионов человек, нам рассказывают какой у нас талантливый народ, но все начальники вдруг оказываются совершенно незаменимыми. Хотя одна из основных обязанностей руководителя как раз и состоит в том, чтобы построить систему, которая не будет требовать постоянного ручного управления и не будет зависеть от одного человека.
+3
-1
+2
Спортс, отлично отрабатывает повестку! Мне нравится) чисто пускает новости, где цитирует спортсменов о Путине и как бы сами не при чем) а потом пару статеек о том, почему же на Западе весь спорт в политике. Господа, спорт и политика вместе не только на Западе.
+3
-1
+2
срамота...
+1
0
+1
Наши прославленные спортсмены отлично и ударно соревнуются, но есть нюанс...
+1
0
+1
Ответ Чавес2
Местных хомячков читаю
Зря. Лучше телевизор включить
+1
0
+1
Рекорд России: Кто сильнее лизнет вождю
+1
0
+1
Неужели они не понимают что Путин и без них наберет 90+ процентов и что они ему нафиг ненужны ?))
+1
0
+1
Елена Валерьевна! Глубоко!
+2
-1
+1
Чемпионат России по ЛикЭссингу что ли пошёл?
+1
0
+1
ахахахаха
+1
0
+1
Ответ Dr. Heisenberg
Перепись лакеев еще долго будет продолжаться?
Пока будет по 50+ комментов набирать) Т.е. бесконечно)
0
0
0
Как же уже наскучило все это читать и смотреть на это.
0
0
0
Блевота на блевоте
0
0
0
а я больше люблю пж
0
0
0
Вы дозируете новости с этой великолепной командой? Огласите, весь список пжта. И вам и нам легче будет
0
0
0
главное, что спорт вне политики, и МОК ни за что наказывает наших спортсменов.
0
0
0
Поддерживать надо старых и немощных...А где собес?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий