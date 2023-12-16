Елена Вяльбе: «Для меня честь быть в команде Путина! Очень рада оказывать поддержку такому лидеру нашей страны»

Елена Вяльбе объяснила, почему поддерживает Владимира Путина.

Президент России намерен участвовать в выборах 2024 года.

«Для меня честь быть в команде Путина! Этим все сказано. Вы кого-то видите еще кроме Владимира Владимировича, кто мог бы повести Россию за собой? Вот и я не вижу.

Считаю, сейчас то самое время, когда необходимо поддержать верховного главнокомандующего, который любит свою страну и любит своих людей, которые здесь живут.

Очень рада оказывать поддержку такому лидеру нашей страны. Он должен победить на выборах», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.