Ольга Брусникина: «Это большая честь – войти в «Команду Путина». У меня с каждым годом все больше уверенности в нашем лидере»

Олимпийская чемпионка Брусникина объяснила, почему поддерживает Владимира Путина.

Ольга Брусникина – трехкратный победитель Олимпийских игр в синхронном плавании. Она высказалась за выдвижение действующего президента России на выборы 2024 года и вошла в «Команду Путина».

«Это большая честь для меня – войти в «Команду Путина». И, конечно, большая ответственность. Все, что мы делаем, мы делаем для своей страны и при этом не имеем права на ошибку. Сегодня было важное событие, прозвучало много слов в поддержку нашего президента.

Могу сказать как гражданин: сколько я живу и работаю, у меня с каждым годом все больше уверенности в нашем лидере. Есть чувство надежности. Нет сомнений в том, что нас защитят, как это происходит, например, сейчас. И, конечно, я ощущаю чувство гордости за свою страну», – сказала Брусникина.