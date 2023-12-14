Александр Жулин: «Россия всегда была брендом. Без российских спортсменов МОК теряет огромное количество денег»

Жулин прокомментировал слова Путина об участии россиян в Олимпиаде-2024.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, стоит ли российским спортсменам ехать на Игры в , заявил: «Надо смотреть на условия. Если их цель – отсечь наших лидеров, то ОКР нужно принять взвешенное решение».

«Смотря какие поставят условия, если чуть ли надо будет отказаться от своей страны, то я бы не поехал. Это личное дело каждого спортсмена все-таки, правильно Путин сказал, что шанс давать нужно, спортсмены работали столько лет. Человек сам для себя решит. На летней Олимпиаде нет моих спортсменов, надеюсь, что будут на зимней.

Я пока вижу только ухудшение ситуации по отношению к нам, рассчитываем пока хотя бы на какой-то лучик в темном царстве. А пока все очень плохо. Памятники сносят, ненавидят, без нас привыкли уже, им там хорошо, поэтому никаких прогнозов давать не будем», – сказал .

Также он отметил, что без россиян Международный олимпийский комитет ( ) теряет деньги.

«Они понимают, что без россиян это совсем не те Олимпийские игры, все умеют считать деньги. Вот эти все маленькие страны, которые повякивают как моськи, они как раз и никому не нужны.

А Россия всегда была брендом. Без российских спортсменов МОК теряет огромное количество денег – они все это понимают, поэтому сколько угодно могут говорить, чтоб русских не было – моська лает на слона», – добавил тренер по фигурному катанию.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит