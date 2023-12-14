Александр Жулин: «Россия всегда была брендом. Без российских спортсменов МОК теряет огромное количество денег»
Жулин прокомментировал слова Путина об участии россиян в Олимпиаде-2024.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, стоит ли российским спортсменам ехать на Игры в Париже, заявил: «Надо смотреть на условия. Если их цель – отсечь наших лидеров, то ОКР нужно принять взвешенное решение».
«Смотря какие поставят условия, если чуть ли надо будет отказаться от своей страны, то я бы не поехал. Это личное дело каждого спортсмена все-таки, правильно Путин сказал, что шанс давать нужно, спортсмены работали столько лет. Человек сам для себя решит. На летней Олимпиаде нет моих спортсменов, надеюсь, что будут на зимней.
Я пока вижу только ухудшение ситуации по отношению к нам, рассчитываем пока хотя бы на какой-то лучик в темном царстве. А пока все очень плохо. Памятники сносят, ненавидят, без нас привыкли уже, им там хорошо, поэтому никаких прогнозов давать не будем», – сказал Александр Жулин.
Также он отметил, что без россиян Международный олимпийский комитет (МОК) теряет деньги.
«Они понимают, что без россиян это совсем не те Олимпийские игры, все умеют считать деньги. Вот эти все маленькие страны, которые повякивают как моськи, они как раз и никому не нужны.
А Россия всегда была брендом. Без российских спортсменов МОК теряет огромное количество денег – они все это понимают, поэтому сколько угодно могут говорить, чтоб русских не было – моська лает на слона», – добавил тренер по фигурному катанию.
Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит