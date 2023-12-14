Сергей Чепиков: «Решение по поводу того, ехать или не ехать на Олимпиаду, должны принимать политическое руководство страны и ОКР»
Сергей Чепиков ответил на вопрос, стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду.
«Я уже говорил о том, что решение по поводу того, ехать или не ехать на Олимпиаду, должны принимать политическое руководство страны и наш олимпийский комитет.
Конечно, спортсменам, как уже сказал и Владимир Владимирович, нужно реализовываться. Я это поддерживаю. Мое личное мнение: наши атлеты во многом являются ориентиром и кумирами для наших ребятишек, которые занимаются в спортшколах. Детям надо видеть, куда им стремиться.
Но чтобы ехать на Игры, нужно убедиться, что не будет откровенных провокаций. Как говорит Путин, нужно принимать очень взвешенное решение. Если будут провокационные действия в адрес наших спортсменов или попытки склонить их к каким‑то действиям, порочащим честь страны, то как можно ехать?
Много было ведь сказано о том, что там для участия в Играх нужно подписывать бумаги против СВО. Это и есть склонение к таким действиям. В голове это не укладывается. Это несопоставимые вещи», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит
да и вообще чО их спрашивать - они так приложение к Кремлю и ОКР 🤦🏼♂️