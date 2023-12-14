Сергей Чепиков: «Решение по поводу того, ехать или не ехать на Олимпиаду, должны принимать политическое руководство страны и ОКР»

Теги Сергей Чепиков Владимир Путин Олимпийская сборная России ОКР Париж-2024 Политика Биатлон

Сергей Чепиков ответил на вопрос, стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду.

«Я уже говорил о том, что решение по поводу того, ехать или не ехать на Олимпиаду, должны принимать политическое руководство страны и наш олимпийский комитет.

Конечно, спортсменам, как уже сказал и Владимир Владимирович, нужно реализовываться. Я это поддерживаю. Мое личное мнение: наши атлеты во многом являются ориентиром и кумирами для наших ребятишек, которые занимаются в спортшколах. Детям надо видеть, куда им стремиться.

Но чтобы ехать на Игры, нужно убедиться, что не будет откровенных провокаций. Как говорит Путин, нужно принимать очень взвешенное решение. Если будут провокационные действия в адрес наших спортсменов или попытки склонить их к каким‑то действиям, порочащим честь страны, то как можно ехать?

Много было ведь сказано о том, что там для участия в Играх нужно подписывать бумаги против СВО. Это и есть склонение к таким действиям. В голове это не укладывается. Это несопоставимые вещи», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит

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11 комментариев
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....но спорт вне политики. Смотрите, не перепутайте.
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Но спорт политизирован везде, только не в России)
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Настоящий полковник! )
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"Много было ведь сказано о том, что там для участия в Играх нужно подписывать бумаги против СВО." --- Этот шпарит по методичке полугодовой давности, новую ему не привезли.
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Причём здесь политическое руководство, если у нас спорт вне политики? Вы уж там опрелелитесь : "вне" или "в".
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а спортсменов и спрашивать не будут ?!
да и вообще чО их спрашивать - они так приложение к Кремлю и ОКР 🤦🏼‍♂️
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"решение по поводу того, ехать или не ехать на Олимпиаду НЕЙТРАЛЬНЫМ спортсменам, должны принимать политическое руководство страны и наш олимпийский комитет." --- Вот такая нейтральность!
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Не укладывается у него в голове — как можно быть против войны. Дожили.
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Ответ Olga.t
Какие же в этом случае "нейтральные спортсмены", если решение за них будет принимать политическое руководство страны?? И опять пугает какими-то документами, которые надо подписать и которые пока никто не видел.
он дурачок с прогибом
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