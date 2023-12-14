Дмитрий Васильев: «Российским спортсменам не нужно ехать на Олимпиаду в Париже. Им что‑нибудь подсыплют в еду, чтобы они попались на допинге»

Теги допинг МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Дмитрий Васильев Париж-2024 Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что россиянам могут «подсыпать допинг» на Олимпиаде.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее допустил россиян до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Президент России Владимир Путин сегодня в ходе прямой линии заявил, что условия МОК нужно проанализировать.

«Все правильно сказал наш президент. [Глава МОК] Томас Бах и его банда творят, что хотят. Своими решениями они нарушают собственное же законодательство. Они просто уничтожают олимпийское движение, так нельзя. Если и дальше будут так действовать, олимпийскому движению конец.

Российским спортсменам, конечно, не нужно ехать на Олимпиаду в Париже, там не будет обеспечена безопасность им. Будут только провокации, я не сомневаюсь в этом. Им что‑нибудь подсыплют в еду, чтобы они попались на допинге. Зачем нашим спортсменам лезть волку в пасть?

Нас там никто не ждет. Точнее, ждут, но чтобы навредить нашим спортсменам. В субъективных видах спорта нас будут засуживать, это очевидно, не будут давать нам выигрывать медали», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит

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28 комментариев
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Васильеву уже давно что-то подсыпали.
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Не только, чтобы попались на допинге, но и чтобы вступили в ряды лгбт, прости господи.
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молодцы деды совковые, молодым жизнь испоганили
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Первый среагировал, хороший холоп
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Васильев давай на фронт!
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Подсыпят, лишат воли и изнасилуют.
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А что подсыпали васильеву, что у него мозг уже давно отказал?
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Подсыпать будут по схемам Сочи 2014?
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Выставят на стол вместо буржуйскиой Кока-Колы бутылки с родной надписью "Дюшес". Все подумают, что лимонад. И попадутся.
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Ну сейчас начнётся, в унисон и на перегонки
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конечно подсыпают!!!
Камиллу же нашу дорогую Валиеву ведь подсыпали гады !!!
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Они и без подсыпаний, увы, попадаются регулярно.
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Чушпаны они все, не по пацански поступают, сказал Диман.
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"- Леди Уинтер, а что это вы подсыпали в бокальчик?
- Сейчас узнаешь - рывком втаскивая через порог."
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Васильев плохо слушал Васильевича
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У нас обычно свои подсыпают допинг))
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Или заставят есть соль ложками)))
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точно, подсыпят антипатриотизм в не перевариваемой дозе...
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Ответ Olga.t
Что за плесень в мозгах у Васильева? Всегда удивляет, как и почему люди становятся такими "идеологически выверенными"?
о народе всё думают...не жалеют себя...
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Ответ DrDro
Не только, чтобы попались на допинге, но и чтобы вступили в ряды лгбт, прости господи.
А как же принятие идеологии Чайлдфри
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Сыпь своим, чтобы чужие боялись.
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Российские спортсмены туда и не поедут. Поедут российские предатели. А с предателями пусть делают что хотят-травят, подсыпают.... их для этого туда и приглашают, чтобы использовать в своих целях. Но нам их нечего жалеть и о них беспокоиться. Их проблемы.
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Сидим дома на лавочке.
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и ещё наложат в тапки !!!!!!!!!!!!
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по биатлонной классике подсыпят ЭПО. В еду, угу...
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Если Васильев знает подобного рода тонкости, это наводит на определённые размышления. И опять же, почему о ЛОИ постоянно высказываются люди зимних видах спорта? У вас что, своих дел нет что ли? Или биатлон в России на лидирующих позициях? Патроны закупите для начала.
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