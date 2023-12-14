Дмитрий Васильев: «Российским спортсменам не нужно ехать на Олимпиаду в Париже. Им что‑нибудь подсыплют в еду, чтобы они попались на допинге»

Дмитрий Васильев считает, что россиянам могут «подсыпать допинг» на Олимпиаде.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее допустил россиян до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Президент России Владимир Путин сегодня в ходе прямой линии заявил, что условия МОК нужно проанализировать.

«Все правильно сказал наш президент. [Глава МОК] и его банда творят, что хотят. Своими решениями они нарушают собственное же законодательство. Они просто уничтожают олимпийское движение, так нельзя. Если и дальше будут так действовать, олимпийскому движению конец.

Российским спортсменам, конечно, не нужно ехать на Олимпиаду в , там не будет обеспечена безопасность им. Будут только провокации, я не сомневаюсь в этом. Им что‑нибудь подсыплют в еду, чтобы они попались на допинге. Зачем нашим спортсменам лезть волку в пасть?

Нас там никто не ждет. Точнее, ждут, но чтобы навредить нашим спортсменам. В субъективных видах спорта нас будут засуживать, это очевидно, не будут давать нам выигрывать медали», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону .

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит