Светлана Журова: «Путин не хочет быть политиком, который запрещает спортсменам ехать на Олимпиаду, как Тэтчер. А Запад ждет, что он это сделает»

Журова считает, что Запад ждет от Путина запрет россиянам участвовать в ОИ-2024.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее допустил россиян до соревнований в Париже в нейтральном статусе. Президент России Владимир Путин сегодня в ходе прямой линии заявил, что условия МОК нужно проанализировать.

«Президент придерживается того мнения, которое было у него и раньше. Он сказал, что спортсмены вправе сами решить, и надо проанализировать условия, которые ставятся. Я согласна с ним.

Мы сейчас в жесткой форме запретим ряду спортсменов участвовать, а через два месяца МОК решит вернуть гимн и флаг? А мы уже приняли решение, что мы не едем.

Надо быть более спокойными и взвешенными. Условия могут меняться как в лучшую, так и в худшую сторону. В зависимости от СВО и мирных переговоров. А до Олимпиады время еще есть.

Президент не хочет быть политиком, который запрещает спортсменам ехать на Олимпиаду, как Маргарет Тэтчер. А Запад ждет, что он это сделает», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.