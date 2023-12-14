Светлана Журова: «Путин не хочет быть политиком, который запрещает спортсменам ехать на Олимпиаду, как Тэтчер. А Запад ждет, что он это сделает»

Теги Владимир Путин Светлана Журова Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Водные виды

Журова считает, что Запад ждет от Путина запрет россиянам участвовать в ОИ-2024.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее допустил россиян до соревнований в Париже в нейтральном статусе. Президент России Владимир Путин сегодня в ходе прямой линии заявил, что условия МОК нужно проанализировать.

«Президент придерживается того мнения, которое было у него и раньше. Он сказал, что спортсмены вправе сами решить, и надо проанализировать условия, которые ставятся. Я согласна с ним.

Мы сейчас в жесткой форме запретим ряду спортсменов участвовать, а через два месяца МОК решит вернуть гимн и флаг? А мы уже приняли решение, что мы не едем.

Надо быть более спокойными и взвешенными. Условия могут меняться как в лучшую, так и в худшую сторону. В зависимости от СВО и мирных переговоров. А до Олимпиады время еще есть.

Президент не хочет быть политиком, который запрещает спортсменам ехать на Олимпиаду, как Маргарет Тэтчер. А Запад ждет, что он это сделает», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

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9 комментариев
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Коварный запад пытался заманить Путина в ловушку, но благодаря гению Владимира Васильича мы сорвали их планы) шах и мат вам пиндосы)
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Лучше бы Путин вообще не хотел быть политиком и свалил на пенсию
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Ответ Рустем Галеев
А лучше Путина в России политиков нет
откуда ты знаешь?
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Г-жа Журова перепутала. Не как Тэтчер, а как Брежнев.
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Света, тебе бы мозг одолжить у кого-нибудь, с ниточкой жить не страшно?
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