Golden Spin. Цзинь Боян, Александр Селевко, Шайдоров, Самойлов, Эндо выступят с произвольными программами

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7 декабря на турнире Golden Spin of Zagreb мужчины выступят с произвольными программами.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Сисак, Хорватия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 21.00 по московскому времени. 

После короткой программы

1. Цзинь Боян (Китай) – 91,25

2. Александр Селевко (Эстония) – 83,58

3. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 82,82

4. Владимир Самойлов (Польша) – 69,64

5. Гоку Эндо (США) – 69,31

6. Макар Сунцев (Финляндия) – 67,67

7. Маурицио Цандрон (Австрия) – 64,63

8. Томоки Хиваташи (США) – 63,22

9. Давид Седей (Словения) – 62,81

10. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 61,18

11. Яри Кесслер (Хорватия) – 51,24

12. Георгий Павлов (Швейцария) – 49,79

Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Гленн, Петрыкина, Шайдоров, Цзинь Боян, Рид и Амбрулевичюс

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