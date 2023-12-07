Golden Spin. Цзинь Боян, Александр Селевко, Шайдоров, Самойлов, Эндо выступят с произвольными программами
7 декабря на турнире Golden Spin of Zagreb мужчины выступят с произвольными программами.
ISU Challenger
Golden Spin of Zagreb
Сисак, Хорватия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 21.00 по московскому времени.
После короткой программы
1. Цзинь Боян (Китай) – 91,25
2. Александр Селевко (Эстония) – 83,58
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 82,82
4. Владимир Самойлов (Польша) – 69,64
5. Гоку Эндо (США) – 69,31
6. Макар Сунцев (Финляндия) – 67,67
7. Маурицио Цандрон (Австрия) – 64,63
8. Томоки Хиваташи (США) – 63,22
9. Давид Седей (Словения) – 62,81
10. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 61,18
11. Яри Кесслер (Хорватия) – 51,24
12. Георгий Павлов (Швейцария) – 49,79
Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Гленн, Петрыкина, Шайдоров, Цзинь Боян, Рид и Амбрулевичюс