Golden Spin. Шайдоров, Цзинь Боян, Александр и Михаил Селевко, Экономидес выступят с короткими программами
6 декабря на турнире Golden Spin of Zagreb фигуристы покажут короткие программы.
Golden Spin of Zagreb
Сисак, Хорватия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 21:15 по московскому времени.
Первая разминка
1. Александр Селевко (Эстония)
2. Диллон Джадж (Ирландия)
3. Георгий Павлов (Швейцария)
4. Люк Экономидес (Франция)
5. Эдвард Эпплби (Великобритания)
Вторая разминка
6. Яри Кесслер (Хорватия)
7. Владимир Самойлов (Польша)
8. Маурицио Цандрон (Австрия)
9. Зе Зенг Фанг (Малайзия)
10. Томоки Хиваташи (США)
Третья разминка
11. Михаил Шайдоров (Казахстан)
12. Михаил Селевко (Эстония)
13. Цзинь Боян (Китай)
14. Макар Сунцев (Финляндия)
15. Давид Седей (Словения)
16. Гоку Эндо (США)
Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Гленн, Петрыкина, Шайдоров, Цзинь Боян, Рид и Амбрулевичюс